Sciopero generale il 20 novembre: scuole e bus a rischio, treni dal 20 sera La Cgil mobilita cento piazze contro la manovra. Esclusi gli aerei, ma sabato si fermano le ferrovie

Sarà un venerdì complicato per milioni di italiani, tra scuole a rischio chiusura, autobus e metropolitane soggetti a limitazioni, servizi sanitari e uffici pubblici interessati dall'astensione dal lavoro. Il 20 novembre 2026 torna lo sciopero generale proclamato dalla Cgil, con una mobilitazione di ventiquattro ore che coinvolgerà numerosi settori pubblici e privati, accompagnata da manifestazioni e cortei in cento piazze del Paese.

La protesta, indetta contro la manovra economica del governo di Giorgia Meloni, coincide con la mobilitazione nazionale degli studenti e con altre agitazioni proclamate dalle organizzazioni sindacali di base, tra cui i Cobas.

Per chi deve spostarsi, la distinzione più importante riguarda i trasporti. Lo sciopero generale della Cgil non coinvolgerà il settore aereo e quello ferroviario, esclusi dopo l'intervento della Commissione di garanzia sugli scioperi. Ma per i treni la tregua durerà soltanto fino alla sera: dalle 21 di venerdì inizierà infatti una seconda agitazione, destinata a proseguire fino alle 20 di sabato 21 novembre.

Scuole, università e uffici pubblici: i servizi a rischio

La mobilitazione coinvolgerà il personale della scuola, dell'università e della ricerca, oltre ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e di numerose attività private.

Negli istituti scolastici potranno verificarsi riduzioni delle lezioni, modifiche degli orari e, dove non sarà possibile garantire un'organizzazione adeguata, sospensioni dell'attività didattica.

L'adesione allo sciopero riguarda anche insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Non è quindi possibile prevedere automaticamente quali scuole funzioneranno regolarmente e quali subiranno interruzioni.

Saranno le singole istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie le eventuali modifiche, sulla base delle informazioni disponibili e delle regole previste per il settore.

La partecipazione alla protesta interessa anche il personale di università, enti di ricerca, amministrazioni centrali e locali, ministeri e altri uffici pubblici.

Possibili disagi sono previsti negli sportelli amministrativi e nei servizi rivolti ai cittadini, con effetti differenti a seconda del numero di lavoratori che aderiranno allo sciopero.

Sanità, possibili disagi ma garantite le prestazioni essenziali

Anche il settore sanitario rientra nella mobilitazione.

Negli ospedali, nelle strutture territoriali e nei servizi amministrativi sanitari potrebbero verificarsi rallentamenti, rinvii di prestazioni programmabili e riduzioni delle attività non urgenti.

Resteranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti dalla normativa, a partire dall'assistenza di emergenza e dalle prestazioni indifferibili.

La partecipazione effettiva dei lavoratori determinerà l'impatto sulle diverse strutture.

Per i cittadini che hanno visite specialistiche, esami o interventi programmati, sarà importante verificare le comunicazioni delle aziende sanitarie interessate.

Lo sciopero non comporta infatti la sospensione automatica di tutte le prestazioni, ma può incidere sulla normale organizzazione degli appuntamenti.

Autobus, tram e metropolitane: gli orari nelle principali città

Il trasporto pubblico locale sarà uno dei settori maggiormente interessati dalla protesta.

Lo sciopero durerà ventiquattro ore, ma saranno rispettate le fasce di garanzia stabilite nei diversi territori.

A Roma, autobus, tram e metropolitane potranno subire interruzioni dalle 8.30 alle 17 e nuovamente dalle 20 fino al termine del servizio. Il trasporto pubblico sarà quindi garantito nelle fasce iniziali della mattina e nel periodo compreso tra le 17 e le 20.

A Torino, le fasce interessate dall'astensione sono quelle comprese tra le 9 e le 12 e dalle 15 fino al termine del servizio, per i servizi ai quali si applica la proclamazione.

A Genova, possibili interruzioni dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 fino al termine delle corse.

A Bologna, lo sciopero del personale viaggiante di Tper è previsto dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Le stesse modalità riguardano i servizi automobilistici e filoviari interessati nel bacino di Ferrara.

A Firenze, le fasce di possibile astensione vanno dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 fino al termine del servizio.

A Palermo, i mezzi potranno fermarsi dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 fino alla conclusione dell'attività.

Gli orari indicano i periodi nei quali il servizio può essere interessato dallo sciopero, non la certezza che tutte le corse saranno cancellate.

Milano e Napoli, escluse Atm e Anm

Una precisazione importante riguarda alcune grandi aziende del trasporto pubblico locale che non parteciperanno allo sciopero generale della Cgil.

A Milano è esclusa Atm, la società che gestisce metropolitane, tram e autobus cittadini.

A Napoli è esclusa Anm, che gestisce una parte fondamentale del trasporto urbano, comprese le linee metropolitane e i servizi di superficie di propria competenza.

Sempre nell'area napoletana figura tra le aziende escluse anche Eav, responsabile di importanti collegamenti ferroviari regionali e servizi di trasporto pubblico.

Sono inoltre escluse Atvo nell'area veneziana e Amtab a Bari.

Tra le altre realtà non coinvolte dalla specifica proclamazione figurano alcune aziende del trasporto locale e regionale attive in Trentino-Alto Adige, Toscana, Abruzzo, Puglia e Calabria.

L'esclusione di una società non significa necessariamente che ogni collegamento del territorio sia immune da disagi, perché possono operare aziende differenti e possono essere previste altre agitazioni.

Per questo motivo resta importante distinguere il servizio utilizzato dall'azienda che lo gestisce.

Treni regolari durante lo sciopero Cgil, poi lo stop di 23 ore

Il capitolo ferroviario richiede particolare attenzione.

Lo sciopero generale della Cgil del 20 novembre non coinvolge i lavoratori del trasporto ferroviario, dopo le indicazioni della Commissione di garanzia.

Per gran parte della giornata di venerdì, quindi, non sono previste cancellazioni riconducibili a questa specifica mobilitazione.

La situazione cambia alle 21 di venerdì 20 novembre, quando inizierà un'altra protesta nazionale indetta dai sindacati Sgb, Cub Trasporti e altre sigle del settore.

L'agitazione terminerà alle 20 di sabato 21 novembre, per una durata complessiva di ventitré ore.

Potranno essere interessati i servizi di Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e delle altre imprese ferroviarie coinvolte, con possibili cancellazioni e modifiche ai collegamenti regionali, suburbani e di lunga percorrenza.

La protesta potrà incidere anche sui treni utilizzati dai pendolari e sui servizi aeroportuali su rotaia.

Le imprese ferroviarie dovranno applicare le disposizioni previste per i collegamenti garantiti, secondo gli orari e le condizioni specifiche dello sciopero.

Per i passeggeri che hanno programmato spostamenti tra venerdì sera e sabato sarà quindi opportuno verificare lo stato del treno prima della partenza.

Aerei esclusi, nessuno sciopero nazionale del settore

Il trasporto aereo è stato escluso dalla mobilitazione generale del 20 novembre.

Non sono quindi previsti blocchi generalizzati dei voli riconducibili allo sciopero proclamato dalla Cgil.

La decisione evita che la protesta coinvolga direttamente il personale delle compagnie aeree e i servizi aeroportuali interessati dall'esclusione.

Restano naturalmente possibili ritardi o disservizi per ragioni differenti, ma non sarebbe corretto attribuirli automaticamente alla mobilitazione sindacale.

Chi deve raggiungere gli aeroporti attraverso collegamenti ferroviari dovrà invece considerare le possibili conseguenze dello sciopero che inizierà venerdì alle 21.

Taxi, porti e collegamenti con le isole

La protesta coinvolgerà anche il settore dei taxi, con un'astensione prevista nell'arco delle ventiquattro ore e articolata secondo i turni di servizio.

Dovranno essere garantite le prestazioni minime previste dalle disposizioni applicabili, ma potranno verificarsi difficoltà nel reperire una vettura.

Nel trasporto marittimo, lo sciopero interesserà anche i collegamenti con le isole.

Per le isole maggiori, la protesta potrà determinare ritardi di ventiquattro ore nelle partenze delle navi, nel rispetto delle esclusioni previste per i servizi essenziali.

Per i collegamenti con le isole minori, l'astensione è prevista dalle 00.01 alle 24 di venerdì.

Anche in questo caso dovranno essere assicurate le prestazioni indispensabili individuate dalle norme di garanzia.

L'impatto effettivo varierà a seconda delle compagnie, delle rotte e della partecipazione dei lavoratori.

Logistica, autostrade e trasporto merci

Tra i comparti interessati figurano anche trasporto merci, logistica e servizi connessi alla circolazione stradale.

L'astensione potrà coinvolgere lavoratori impiegati nei magazzini, nella movimentazione delle merci e nelle attività di distribuzione.

Sono previsti possibili disagi anche per i servizi svolti dal personale addetto alla viabilità autostradale e alle infrastrutture gestite da Anas.

Restano garantite le attività essenziali necessarie a tutelare la sicurezza della circolazione.

Non significa quindi che le autostrade saranno chiuse, ma che alcune attività operative e amministrative potrebbero subire rallentamenti.

Per il trasporto ferroviario delle merci vale invece la distinzione già prevista per i treni passeggeri: il comparto è escluso dallo sciopero generale della Cgil, ma sarà interessato dall'agitazione che inizierà venerdì sera.

Le ragioni della protesta contro la manovra

La mobilitazione è stata proclamata dalla Cgil, guidata dal segretario generale Maurizio Landini, per contestare le scelte economiche del governo.

Al centro delle rivendicazioni figurano salari, pensioni, pressione fiscale, finanziamento dei servizi pubblici e politiche industriali.

Il sindacato ritiene che la manovra non offra risposte sufficienti alla perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni e alle difficoltà affrontate da lavoratori e pensionati.

La Cgil chiede interventi più incisivi sulla redistribuzione delle risorse, sul finanziamento della sanità e dell'istruzione e sul sostegno ai redditi da lavoro.

La protesta si inserisce in una stagione di mobilitazioni che ha visto l'organizzazione sindacale contestare ripetutamente le politiche economiche degli ultimi anni.

Il governo sostiene invece che le misure adottate siano orientate alla tenuta dei conti pubblici, alla riduzione del carico fiscale sui redditi più bassi e alla tutela del potere d'acquisto compatibilmente con le risorse disponibili.

Il confronto riguarda quindi le priorità della politica economica e la distribuzione delle risorse pubbliche.

Cento piazze e la partecipazione degli studenti

La Cgil ha annunciato manifestazioni in cento piazze italiane, con cortei e iniziative locali.

A Roma, dove è prevista la partecipazione di Maurizio Landini, il concentramento del corteo è fissato alle 9.30 in piazza Vittorio, con successivo svolgimento della manifestazione nel centro della Capitale.

A Milano è previsto un appuntamento in piazza Cadorna alle 9.

Iniziative sono programmate anche a Torino, Firenze, Bologna, Palermo, Bari, Venezia e in numerose altre città.

La mobilitazione coinciderà con le proteste studentesche, ampliando la partecipazione a temi che riguardano scuola, università, condizioni sociali e prospettive delle nuove generazioni.

Le manifestazioni potranno determinare modifiche temporanee alla viabilità e ai percorsi dei mezzi pubblici nelle città interessate.

Un fine settimana complicato per chi viaggia

La sovrapposizione delle diverse agitazioni rende particolarmente delicato il periodo compreso tra venerdì 20 e sabato 21 novembre.

Nella prima giornata i disagi potrebbero concentrarsi soprattutto su scuole, uffici, sanità, trasporto pubblico locale, taxi e porti.

Dalle 21 di venerdì l'attenzione si sposterà invece sulle ferrovie, con possibili ripercussioni fino alle 20 del giorno successivo.

Le fasce di garanzia consentiranno di mantenere una parte dei servizi essenziali, ma non elimineranno il rischio di cancellazioni e ritardi.

Per lavoratori, studenti e viaggiatori sarà quindi importante consultare le comunicazioni ufficiali dei gestori e verificare eventuali aggiornamenti prima degli spostamenti.

La protesta si annuncia come una delle principali mobilitazioni sindacali di novembre, con conseguenze differenti da città a città e da settore a settore.

Il dato da ricordare è soprattutto uno: venerdì 20 novembre lo sciopero generale non fermerà direttamente aerei e treni, ma dalle 21 inizierà una nuova agitazione ferroviaria che potrà condizionare anche l'intera giornata di sabato.