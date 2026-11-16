Borsellino, De Gennaro indagato per depistaggio: il mistero dell'agenda rossa Svolta nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio. Avviso di garanzia all'ex capo della Polizia

A trentaquattro anni dalla strage di via D'Amelio, l'inchiesta sulla morte di Paolo Borsellino raggiunge uno dei nomi più importanti della storia investigativa italiana. Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia ed ex direttore dei servizi segreti, è ufficialmente indagato per depistaggio dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. I magistrati gli hanno notificato un avviso di garanzia nell'ambito degli accertamenti sulle anomalie investigative successive all'attentato del 19 luglio 1992 e sulla scomparsa dell'agenda rossa del magistrato.

La notizia, confermata il 16 novembre, segna un passaggio significativo rispetto alle perquisizioni effettuate il 12 novembre dai carabinieri del Ros in alcuni locali nella disponibilità dell'ex alto funzionario e di persone a lui vicine.

Non si tratta più soltanto di verifiche su documenti e rapporti personali. L'iscrizione nel registro degli indagati formalizza un'ipotesi di reato che dovrà essere accertata attraverso le successive attività investigative.

La distinzione rimane fondamentale: De Gennaro non è accusato di aver partecipato alla strage, ma di possibili condotte finalizzate a ostacolare o alterare la ricostruzione di circostanze considerate importanti per le indagini. La sua responsabilità non è stata accertata.

La svolta dopo le perquisizioni del Ros

L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e coinvolge il procuratore aggiunto Pasquale Pacifico e i sostituti Nadia Caruso, Davide Spina e Claudia Pasciuti.

Gli investigatori cercano di comprendere se dietro i depistaggi che hanno condizionato le prime indagini sulla strage di Borsellino possano esserci responsabilità ulteriori rispetto a quelle già emerse nei procedimenti giudiziari.

Le perquisizioni effettuate a Roma hanno interessato anche persone che hanno avuto rapporti professionali e personali con De Gennaro. Tra queste figurano Donatella Peruzzi, già sua collaboratrice, Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, e Francesco Pacetto, ex ispettore di Polizia.

Secondo le ricostruzioni pubblicate dopo la notifica dell'avviso di garanzia, anche i tre ex collaboratori risultano coinvolti nell'inchiesta per le ipotesi di depistaggio.

Il lavoro degli investigatori riguarda documentazione cartacea, dispositivi elettronici e comunicazioni che potrebbero aiutare a ricostruire circostanze rimaste oscure per decenni.

Il pentito Contorno e il mistero del 1989

Uno dei punti centrali dell'indagine riguarda Salvatore Contorno, storico collaboratore di giustizia che contribuì, insieme a Tommaso Buscetta, alle indagini contro Cosa nostra e alla costruzione del maxiprocesso.

Nel 1989 Contorno ricomparve in Sicilia, nonostante fosse inserito in un programma di protezione. La sua presenza venne scoperta dalla Squadra mobile di Palermo, all'epoca diretta da Arnaldo La Barbera.

In quegli anni De Gennaro guidava il Nucleo centrale anticrimine della Polizia, struttura che aveva seguito il collaboratore.

Le circostanze del ritorno di Contorno nell'isola alimentarono sospetti e polemiche. Proprio quella vicenda fu al centro delle lettere anonime del cosiddetto Corvo di Palermo, che accusavano Giovanni Falcone e altri investigatori di aver favorito la presenza del pentito in Sicilia.

Le accuse anonime contribuirono ad aggravare il clima di delegittimazione nei confronti di Falcone, già impegnato in una difficile battaglia contro i vertici mafiosi.

Oggi gli inquirenti ritengono che alcuni passaggi di quella vicenda possano essere utili per ricostruire i rapporti tra gli apparati investigativi e le successive anomalie nelle indagini sulle stragi del 1992.

Il sospetto di aver impedito al pentito di parlare

Secondo la Procura, De Gennaro avrebbe cercato di impedire a Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni ai magistrati nisseni, utilizzando anche la collaborazione di persone a lui vicine.

In particolare, l'ipotesi investigativa riguarda il possibile intervento di Carnicelli e Pacetto, che avrebbero avuto un ruolo nei contatti con il collaboratore di giustizia.

I magistrati sospettano inoltre che attraverso Donatella Peruzzi sia stata occultata documentazione relativa, tra l'altro, all'arresto di Contorno nel 1989.

Una parte del materiale è stata successivamente recuperata dai carabinieri del Ros.

Resta da stabilire quale fosse la reale importanza dei documenti, perché siano stati conservati o sottratti alla disponibilità degli investigatori e se tali comportamenti possano integrare le condotte contestate.

La Procura considera queste circostanze potenzialmente rilevanti per comprendere l'origine di alcune deviazioni investigative. La ricostruzione dovrà però essere confrontata con le spiegazioni degli interessati e con gli ulteriori elementi raccolti.

Le intercettazioni e i documenti distrutti

Un altro capitolo riguarda alcune conversazioni intercettate negli ultimi anni.

Secondo gli atti richiamati dalle cronache giudiziarie, De Gennaro avrebbe parlato della distruzione di documenti e dell'esistenza di materiale informatico conservato su dispositivi esterni.

Gli inquirenti hanno esaminato anche i riferimenti a supporti di memoria affidati a persone di fiducia e alle precauzioni adottate per consultarli senza lasciare tracce sui computer abitualmente utilizzati.

Particolare attenzione viene riservata alle conversazioni successive alle perquisizioni del 2023 nei confronti dei familiari di Arnaldo La Barbera, morto nel 2002.

Secondo la Procura, De Gennaro avrebbe manifestato una preoccupazione non sufficientemente spiegata per l'evoluzione degli accertamenti.

Le intercettazioni, tuttavia, dovranno essere valutate integralmente e nel loro contesto. Il riferimento alla distruzione di documenti non dimostra automaticamente che si trattasse di atti rilevanti per la strage o di materiale sottratto illegittimamente alle indagini.

Sarà necessario chiarire la natura dei documenti, la loro provenienza e le eventuali conseguenze della loro scomparsa.

L'agenda rossa di Borsellino resta il grande mistero

La nuova indagine riporta inevitabilmente al centro della scena l'agenda rossa di Paolo Borsellino, scomparsa dopo l'attentato del 19 luglio 1992.

Il magistrato utilizzava quell'agenda per annotare informazioni, riflessioni e circostanze riguardanti il proprio lavoro. La sua sparizione è diventata uno dei simboli delle zone d'ombra che ancora accompagnano la ricostruzione della strage.

La Procura sta cercando di chiarire anche il percorso della borsa del giudice dopo l'esplosione dell'autobomba.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la borsa arrivò nell'ufficio di Arnaldo La Barbera senza un'immediata e completa verbalizzazione dei passaggi. La repertazione formale avvenne soltanto nei mesi successivi.

È uno dei punti sui quali i magistrati cercano ancora risposte.

Non risulta accertato che l'agenda sia passata nella disponibilità di De Gennaro. L'inchiesta mira a verificare eventuali collegamenti tra le condotte oggetto delle nuove contestazioni e le circostanze che hanno impedito di ricostruire completamente la scomparsa del documento.

Il ruolo di La Barbera e il depistaggio Scarantino

Il nome di Arnaldo La Barbera rappresenta il collegamento più delicato tra le vicende del 1989 e le indagini successive alla morte di Borsellino.

L'ex capo della Squadra mobile di Palermo guidò il gruppo investigativo che contribuì alla costruzione della falsa pista basata sulle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.

Quel depistaggio, successivamente accertato in sede giudiziaria, portò a condanne ingiuste e all'allontanamento delle indagini da una corretta ricostruzione dei fatti.

La Procura vuole verificare se alcune delle decisioni investigative assunte dopo la strage siano state influenzate o favorite da persone collocate a livelli istituzionali superiori.

Il problema non riguarda soltanto l'operato dei singoli funzionari, ma l'eventuale esistenza di una rete di responsabilità che avrebbe consentito alla falsa ricostruzione di consolidarsi.

È una delle questioni più dolorose nella storia giudiziaria italiana, perché il depistaggio non ha soltanto ostacolato la ricerca della verità: ha anche determinato gravi ingiustizie nei confronti di persone estranee ai fatti.

Il rapporto con Falcone e le contraddizioni da chiarire

L'iscrizione di De Gennaro nel registro degli indagati assume un significato particolare anche per il suo passato professionale.

L'ex capo della Polizia fu uno degli investigatori più vicini a Giovanni Falcone, con il quale collaborò strettamente nella lotta contro Cosa nostra.

Secondo diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia, De Gennaro era considerato un possibile bersaglio delle organizzazioni mafiose.

Il rapporto di fiducia con Falcone proseguì fino alla morte del magistrato nella strage di Capaci, il 23 maggio 1992.

C'è inoltre un documento che rende il quadro ancora più complesso.

Una settimana dopo l'assassinio di Borsellino, De Gennaro, allora vicedirettore della Direzione investigativa antimafia, redasse un appunto nel quale ipotizzava che l'attentato potesse coinvolgere interessi criminali ulteriori rispetto ai vertici di Cosa nostra.

Si trattava di una lettura investigativa che non limitava necessariamente le responsabilità alla sola organizzazione mafiosa.

Un elemento che dovrà essere considerato nella ricostruzione complessiva, perché appare in contrasto con l'ipotesi di un'adesione automatica alla lettura riduttiva delle responsabilità della strage attribuita al gruppo investigativo di La Barbera.

Trentaquattro anni dopo, la verità resta incompleta

La nuova svolta giudiziaria riporta l'attenzione su una delle ferite più profonde della storia repubblicana.

Il 19 luglio 1992 Paolo Borsellino venne assassinato insieme agli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

A distanza di trentaquattro anni, le responsabilità mafiose della strage sono state ricostruite attraverso numerosi procedimenti giudiziari, ma rimangono questioni irrisolte riguardo ai depistaggi, alla gestione delle prime indagini e alla scomparsa di documenti potenzialmente decisivi.