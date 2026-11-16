Ciro Grillo, l'intervista diventa un caso: polemiche e accuse alla giustizia Dopo la condanna per violenza sessuale, il figlio di Beppe Grillo attacca giudici e parte civile

L'intervista televisiva di Ciro Grillo si è trasformata in un caso politico, giudiziario e mediatico. Il figlio di Beppe Grillo, condannato in primo grado a otto anni per violenza sessuale di gruppo, ha scelto le telecamere dell'emittente ligure Telenord per raccontare la propria versione della vicenda giudiziaria che lo coinvolge dal 2019. Un intervento durato oltre un'ora, durante il quale ha ribadito la propria innocenza, contestato l'operato dei giudici e rivolto pesanti critiche alla ragazza che lo ha denunciato e alla sua avvocata, Giulia Bongiorno.

A provocare le reazioni più dure non è stata tanto la conferma della linea difensiva, già sostenuta durante il processo, quanto il modo in cui Grillo ha affrontato il tema del consenso sessuale, della credibilità della denunciante e delle responsabilità individuali.

La vicenda si inserisce in una fase particolarmente delicata. Il 12 novembre si è aperto davanti alla Corte d'Appello di Sassari il processo di secondo grado, destinato a riesaminare le condanne pronunciate dal Tribunale di Tempio Pausania. I giudici hanno stabilito che le udienze si svolgeranno a porte chiuse, accogliendo le richieste di tutela delle parti civili.

La condanna di primo grado e la versione degli imputati

Il procedimento riguarda i fatti avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 in una villa della famiglia Grillo a Porto Cervo, in Sardegna.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di primo grado, Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia si resero responsabili di violenza sessuale di gruppo.

Il tribunale ha condannato Grillo, Capitta e Lauria a otto anni di reclusione, mentre per Corsiglia la pena è stata fissata in sei anni e sei mesi.

Tutti e quattro hanno sempre respinto le accuse, sostenendo che i rapporti sessuali fossero consensuali. Una ricostruzione che i giudici di primo grado non hanno ritenuto convincente.

La sentenza non è definitiva e il processo d'appello dovrà esaminare le contestazioni delle difese, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza fino all'eventuale decisione irrevocabile.

Nell'intervista Grillo ha insistito sulla propria estraneità alla violenza sessuale, ammettendo comportamenti che considera moralmente sbagliati ma negando di aver commesso il reato contestato.

Ha inoltre escluso la possibilità di accettare soluzioni processuali che possano essere interpretate come un riconoscimento di responsabilità, presentando la propria battaglia giudiziaria come una questione di dignità personale.

Le parole sul consenso alimentano la polemica

Il passaggio più controverso riguarda il modo in cui Ciro Grillo ha affrontato il tema del consenso nei rapporti sessuali.

Durante l'intervista ha sostenuto che non spettasse a lui verificare la capacità della ragazza di manifestare un consenso valido. Ha inoltre collegato il consumo di alcol alla disinibizione e alla possibilità di avere rapporti sessuali.

Sono affermazioni che hanno suscitato forti critiche, perché il consenso non può essere considerato automaticamente presente in base al comportamento precedente di una persona o alla semplice partecipazione a una situazione di intimità.

La capacità di esprimere liberamente la propria volontà rappresenta un elemento centrale nella valutazione dei reati di violenza sessuale, soprattutto quando entrano in gioco condizioni di alterazione dovute all'assunzione di alcol.

Grillo ha contestato anche il concetto di vittimizzazione secondaria, mettendo in discussione il ruolo che questo fenomeno assume nei procedimenti per violenza di genere.

Proprio questa posizione è stata interpretata da diverse esponenti politiche come un segnale di scarsa attenzione alle conseguenze psicologiche e sociali che una persona denunciante può subire durante un processo e nel dibattito pubblico.

Le accuse alla ragazza e il rischio di una nuova esposizione mediatica

Un ulteriore motivo di preoccupazione riguarda le affermazioni rivolte alla giovane che ha presentato la denuncia.

Nel corso dell'intervista, Grillo ha manifestato l'intenzione di continuare a contestarne pubblicamente la versione dei fatti, arrivando a prospettare la divulgazione della sua identità.

Un'eventuale diffusione non autorizzata di informazioni idonee a identificare una persona offesa da violenza sessuale potrebbe avere conseguenze giuridiche, oltre a determinare un'ulteriore esposizione della denunciante.

La questione assume particolare rilievo considerando che il processo d'appello si svolgerà a porte chiuse proprio per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte.

Il diritto di difesa consente agli imputati di contestare le accuse e di sostenere la propria innocenza, ma resta distinto dalla possibilità di esporre pubblicamente una persona che ha denunciato una violenza sessuale.

Le dichiarazioni televisive potrebbero inoltre essere valutate dalle parti processuali, se ritenute pertinenti. Non è però possibile stabilire in anticipo se avranno un'effettiva rilevanza nel giudizio d'appello.

Le critiche delle parlamentari e il tema della vittimizzazione secondaria

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere.

Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera dei deputati e componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, ha criticato duramente il contenuto dell'intervista.

Secondo Zanella, le considerazioni di Grillo rivelerebbero una visione segnata da stereotipi misogini e da una profonda incomprensione della sofferenza delle vittime di violenza sessuale.

Anche Martina Semenzato, esponente di Noi Moderati e presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, ha espresso perplessità sulla scelta di affrontare pubblicamente una vicenda ancora sottoposta al giudizio della magistratura.

La parlamentare ha richiamato il rischio che una difesa condotta attraverso i mezzi di comunicazione possa trasformarsi in una forma di vittimizzazione secondaria, soprattutto quando l'imputato dispone di una notorietà che gli consente un accesso privilegiato agli spazi televisivi.

Particolarmente delicata, secondo Semenzato, è la coincidenza tra l'intervista e la decisione della Corte d'Appello di celebrare il processo senza pubblico, proprio per garantire una maggiore protezione della ragazza.

Critiche sono arrivate anche da Valeria Valente, senatrice del Partito democratico, che ha collegato le affermazioni di Grillo agli stereotipi sessisti ancora presenti nel dibattito sulla violenza contro le donne.

La parlamentare ha contestato in particolare la rappresentazione dei giovani uomini come vittime di un sistema giudiziario condizionato dalle denunce femminili, sottolineando il rischio di alimentare pregiudizi sulle persone che decidono di denunciare una violenza.

Giulia Bongiorno e le accuse di un processo politico

L'intervista ha assunto anche una dimensione politica per le critiche rivolte a Giulia Bongiorno, avvocata della ragazza e senatrice della Lega, attualmente presidente della Commissione Giustizia del Senato.

Secondo la ricostruzione proposta da Grillo, il coinvolgimento della legale nel procedimento sarebbe collegato alle tensioni politiche tra il Movimento 5 Stelle e la Lega durante la crisi del governo guidato da Giuseppe Conte.

Grillo ha ipotizzato un rapporto tra la partecipazione di Bongiorno alla vicenda giudiziaria e le decisioni assunte dai Cinque Stelle sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms.

Una lettura che la Lega ha respinto, evidenziando un'incongruenza cronologica nella ricostruzione.

Il governo formato da Movimento 5 Stelle e Lega si concluse infatti nell'agosto 2019, mentre il voto del Senato sull'autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso Open Arms arrivò nell'estate del 2020.

La successione degli eventi non sostiene quindi il collegamento temporale prospettato da Grillo.

Le accuse rivolte a Bongiorno non costituiscono inoltre una prova dell'esistenza di interferenze politiche nel procedimento giudiziario.

Il precedente intervento di Beppe Grillo

L'uscita televisiva del figlio richiama inevitabilmente il video pubblicato da Beppe Grillo nell'aprile 2021, quando il fondatore del Movimento 5 Stelle intervenne pubblicamente per difendere Ciro dalle accuse.

In quell'occasione il comico contestò la credibilità della denuncia facendo riferimento ai comportamenti tenuti dalla ragazza dopo i fatti e al tempo trascorso prima della presentazione della querela.

Il video provocò una forte reazione nell'opinione pubblica, soprattutto per l'utilizzo di argomentazioni considerate espressione di stereotipi sulla violenza sessuale.

La nuova intervista ripropone, secondo numerosi osservatori, una dinamica simile: la difesa dell'imputato viene trasferita dal processo allo spazio mediatico, nel quale il confronto rischia di trasformarsi in un giudizio pubblico sulla credibilità della persona denunciante.

A differenza dell'intervento paterno, caratterizzato da toni particolarmente accesi, Ciro Grillo ha scelto un registro più controllato. Il contenuto delle sue affermazioni ha però ugualmente provocato contestazioni.

Il processo d'appello e le questioni ancora aperte

Il procedimento di secondo grado è appena iniziato e presenta diversi nodi giuridici.

Le difese hanno sollevato questioni relative alla regolarità della sentenza di primo grado e alle modalità di documentazione delle udienze, richiamando le disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia.

La Corte dovrà valutare le eccezioni processuali e riesaminare gli elementi probatori sui quali si fonda la condanna.

La prossima udienza è prevista per il 10 febbraio 2027, mentre la conclusione del giudizio è attesa nel corso dell'estate.

Nel frattempo, il clamore provocato dall'intervista rischia di mantenere alta l'esposizione mediatica di una vicenda nella quale la tutela delle persone coinvolte dovrebbe rimanere una priorità.

Il caso solleva una questione che va oltre la posizione del singolo imputato: il rapporto tra libertà di espressione, diritto di difesa, presunzione di innocenza e protezione delle persone che denunciano una violenza.

Una vicenda giudiziaria diventata questione pubblica

Il diritto di Ciro Grillo a sostenere la propria innocenza non è in discussione. Spetta alla magistratura stabilire, attraverso il processo, se la condanna pronunciata in primo grado debba essere confermata, modificata oppure annullata.

Resta però il problema delle conseguenze di una difesa che si svolge anche davanti alle telecamere, soprattutto quando coinvolge una persona che ha chiesto e ottenuto particolari condizioni di riservatezza.

La notorietà della famiglia Grillo contribuisce inevitabilmente ad amplificare ogni dichiarazione e ogni reazione politica.

È proprio questa esposizione a rendere il caso particolarmente delicato. Da una parte la necessità di garantire agli imputati tutti gli strumenti di difesa previsti dalla legge, dall'altra il dovere di impedire che il confronto pubblico si trasformi in una nuova forma di pressione sulla denunciante.