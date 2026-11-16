Borsellino, De Gennaro e i nuovi sospetti sui depistaggi della strage La Procura di Caltanissetta indaga sulle ombre del 1992. Perquisizioni e documenti sotto esame

A trentaquattro anni dalla strage di via D'Amelio, la ricerca della verità sull'assassinio di Paolo Borsellino riporta al centro dell'attenzione uno dei protagonisti più importanti della storia investigativa italiana. Gianni De Gennaro, già capo della Polizia e successivamente ai vertici dei servizi segreti, è coinvolto in nuovi accertamenti della Procura di Caltanissetta sui possibili depistaggi che hanno segnato le indagini sull'attentato mafioso del 19 luglio 1992.

I carabinieri del Ros hanno eseguito il 12 novembre sei decreti di perquisizione in provincia di Roma, interessando locali nella disponibilità dell'ex alto funzionario, del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno e di persone appartenenti al suo entourage.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, punta a individuare eventuali responsabilità ancora sconosciute negli apparati istituzionali, anche a livelli superiori rispetto a quelli degli investigatori già coinvolti nel depistaggio costruito attorno alle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.

Un elemento deve essere chiarito: De Gennaro non è indagato per la strage di via D'Amelio. Le perquisizioni sono state disposte nell'ambito di un procedimento formalmente iscritto contro ignoti. Le ipotesi degli investigatori, per quanto delicate, devono ancora essere sottoposte alle verifiche giudiziarie.

Il caso Contorno e le ombre che risalgono al 1989

Per comprendere il nuovo filone investigativo occorre tornare alla primavera del 1989, tre anni prima delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

In quel periodo Salvatore Contorno, collaboratore di giustizia che insieme a Tommaso Buscetta aveva contribuito alle indagini sfociate nel maxiprocesso contro Cosa nostra, ricomparve in Sicilia in circostanze mai completamente chiarite.

Il 26 maggio venne arrestato a San Nicola l'Arena, nel Palermitano, durante un'operazione condotta dalla Squadra mobile diretta da Arnaldo La Barbera. Contorno era allora seguito dal Nucleo centrale anticrimine della Polizia, guidato proprio da De Gennaro.

Secondo la ricostruzione della Procura nissena, la gestione di quel collaboratore e le modalità della sua presenza in Sicilia rappresentano uno snodo fondamentale per comprendere alcuni avvenimenti successivi.

La vicenda si intreccia con gli scritti anonimi del cosiddetto Corvo di Palermo, che accusavano Giovanni Falcone e altri investigatori di aver favorito il ritorno di Contorno nell'isola.

Quelle accuse contribuirono ad alimentare un clima di sospetto e delegittimazione nei confronti del magistrato, poche settimane prima del fallito attentato dell'Addaura, avvenuto nel giugno 1989.

Anche De Gennaro figurava tra i destinatari delle accuse anonime. Un particolare che rende particolarmente complessa la ricostruzione dei rapporti e delle responsabilità di quel periodo.

Il collegamento con Arnaldo La Barbera e il falso pentito Scarantino

Il nome di Arnaldo La Barbera costituisce uno degli elementi centrali della nuova indagine.

L'ex dirigente della Squadra mobile di Palermo, morto nel 2002, guidò il gruppo investigativo che contribuì alla costruzione della falsa pista accusatoria basata sulle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, rivelatesi inattendibili.

Il depistaggio ha avuto conseguenze gravissime, determinando condanne ingiuste e ritardando per anni la ricostruzione delle responsabilità dell'attentato nel quale morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

La Procura di Caltanissetta cerca oggi di comprendere se le deviazioni investigative siano state favorite, conosciute oppure coperte anche da soggetti collocati a livelli superiori della struttura istituzionale.

In questo contesto assumono rilievo i rapporti tra De Gennaro e La Barbera, risalenti proprio alla gestione del caso Contorno.

Per gli inquirenti potrebbe esistere un collegamento tra le anomalie investigative del 1989 e quanto accaduto dopo la strage del 1992. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi investigativa e non di una responsabilità accertata.

Le intercettazioni e i sospetti sui documenti scomparsi

Tra gli aspetti più delicati del nuovo fascicolo figurano alcune conversazioni intercettate negli ultimi anni.

Secondo quanto riportato negli atti richiamati dalle ricostruzioni giornalistiche, De Gennaro avrebbe fatto riferimento alla distruzione di documenti e alla scomparsa di materiale potenzialmente rilevante.

In un colloquio avrebbe dichiarato di aver letto un verbale e di averlo successivamente bruciato. In un altro avrebbe affermato di aver distrutto tutto.

Per la Procura, queste espressioni potrebbero indicare l'intenzione di sottrarre alla conoscenza degli investigatori informazioni riguardanti vicende del passato.

Non è però ancora accertato a quali documenti si riferissero le frasi, quale fosse il loro contenuto e se avessero effettiva rilevanza penale.

Gli investigatori hanno inoltre segnalato modalità di comunicazione particolarmente prudenti, con messaggi scritti e accorgimenti che, secondo la loro interpretazione, sarebbero stati utilizzati per evitare controlli.

La Procura ritiene che De Gennaro fosse venuto a conoscenza di alcuni sviluppi delle indagini e, successivamente, della possibilità di essere intercettato.

Tra gli episodi esaminati figurano anche presunte comunicazioni ricevute dall'ex magistrato Michele Prestipino e da una seconda fonte non identificata.

Sono circostanze sulle quali gli accertamenti dovranno chiarire responsabilità individuali, attendibilità delle informazioni e reale significato delle conversazioni.

I contatti con il pentito e l'ipotesi delle pressioni

Un altro punto dell'inchiesta riguarda i rapporti mantenuti nel tempo tra De Gennaro e Salvatore Contorno.

Secondo i magistrati, l'ex capo della Polizia avrebbe cercato di impedire al collaboratore di giustizia di rendere dichiarazioni agli investigatori di Caltanissetta.

L'ipotesi coinvolge anche alcuni suoi collaboratori, tra cui Massimo Carnicelli, addetto alla tutela dell'ex dirigente, e Francesco Pacetto, già ispettore di Polizia.

Le perquisizioni hanno interessato anche Donatella Peruzzi, collaboratrice dell'ex capo della Polizia, attraverso la quale, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stata custodita documentazione relativa alla vicenda Contorno.

Gli inquirenti hanno recuperato materiale giudiziario e articoli di stampa collegati all'arresto del pentito.

L'attenzione si concentra inoltre sulle valutazioni espresse dall'ex funzionario riguardo alle condizioni di salute di Contorno, che secondo le conversazioni intercettate sarebbe affetto da un grave deterioramento cognitivo.

La Procura ritiene che alcune espressioni possano rivelare la preoccupazione per eventuali dichiarazioni del collaboratore. Anche in questo caso resta da verificare se le parole abbiano il significato attribuito loro dagli investigatori.

La posizione di De Gennaro e il legame con Giovanni Falcone

La vicenda presenta elementi che impongono una ricostruzione particolarmente prudente.

Gianni De Gennaro è stato per anni uno degli investigatori più vicini a Giovanni Falcone, con il quale collaborò nelle indagini contro Cosa nostra.

Secondo numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia, lo stesso De Gennaro era considerato un possibile bersaglio della mafia.

Nel giugno 1989 anche il suo nome comparve nelle accuse anonime rivolte contro Falcone. Quelle insinuazioni non compromisero il rapporto di fiducia tra i due, proseguito fino all'assassinio del magistrato nella strage di Capaci del 23 maggio 1992.

Esiste inoltre un documento significativo, redatto da De Gennaro pochi giorni dopo l'uccisione di Borsellino.

In un appunto della Direzione investigativa antimafia, l'allora vicedirettore segnalò la possibilità che il progetto criminale culminato nella strage di via D'Amelio non fosse riconducibile esclusivamente ai vertici mafiosi, ipotizzando il contributo di ulteriori ambienti criminali nazionali e internazionali.

Una valutazione che appare difficilmente conciliabile con l'idea di una ricostruzione volutamente limitata alle sole responsabilità mafiose.

De Gennaro ha sempre sostenuto di non aver avuto un ruolo nelle indagini sulla strage di via D'Amelio e nella gestione del falso collaboratore Vincenzo Scarantino.

Questa posizione rappresenta un elemento essenziale del quadro, insieme alle contestazioni formulate dagli investigatori.

L'agenda rossa e le responsabilità ancora da chiarire

Sullo sfondo rimane uno dei misteri più dolorosi della storia repubblicana: la scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

Il magistrato la utilizzava per annotare riflessioni, incontri e informazioni raccolte nel corso del proprio lavoro. Dopo l'esplosione del 19 luglio 1992, l'agenda non venne più ritrovata.

Le nuove indagini cercano di ricostruire anche il percorso della borsa del giudice, finita nell'ufficio di La Barbera dopo l'attentato e formalmente repertata soltanto diversi mesi dopo.

La scomparsa del documento resta uno degli aspetti più controversi della strage e delle successive attività investigative.

Il lavoro della Procura nissena riguarda anche eventuali responsabilità ulteriori rispetto a quelle già emerse nei processi conclusi sul depistaggio.

L'obiettivo è stabilire se la costruzione della falsa pista sia stata esclusivamente il risultato dell'operato di alcuni investigatori oppure se abbia beneficiato di protezioni, suggerimenti o interventi provenienti da altri livelli istituzionali.

I prossimi interrogatori e la ricerca della verità

Nei prossimi sviluppi dell'inchiesta assumeranno particolare importanza l'analisi dei documenti sequestrati, l'esame dei dispositivi informatici e le testimonianze delle persone informate sui fatti.

Resta da capire se De Gennaro sceglierà di chiedere un'audizione per fornire la propria interpretazione delle conversazioni intercettate e chiarire le circostanze contestate dalla Procura.

Il nuovo capitolo giudiziario si inserisce in una lunga storia di indagini, processi, depistaggi accertati e interrogativi ancora irrisolti.

A trentaquattro anni dalle stragi che sconvolsero l'Italia, la necessità di distinguere le responsabilità dimostrate dai sospetti non riduce l'importanza della ricerca della verità. Al contrario, la rende ancora più necessaria.

La vicenda di De Gennaro potrebbe contribuire a chiarire alcuni passaggi rimasti oscuri tra il 1989 e il 1992. Ma soltanto l'esame completo degli elementi raccolti e il contraddittorio giudiziario potranno stabilire se le ipotesi formulate dagli investigatori siano fondate.

Per la memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle vittime delle stragi mafiose, ciò che conta è arrivare a una ricostruzione rigorosa, capace di accertare le responsabilità senza trasformare sospetti ancora da verificare in sentenze anticipate.