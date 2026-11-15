Sanità, le Regioni sfidano il governo: «500 milioni non bastano» Fabi chiede di destinare al Fondo sanitario gli 1,6 miliardi del voucher per gli anziani over 75

La sanità pubblica torna al centro dello scontro tra governo e Regioni sulla legge di Bilancio 2027. I 500 milioni di euro aggiuntivi ipotizzati per rafforzare il finanziamento del settore vengono giudicati insufficienti dai rappresentanti regionali, che chiedono un intervento ben più consistente per sostenere ospedali, personale sanitario e servizi ai cittadini.

A lanciare l'allarme è Massimo Fabi, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, che mette in discussione non soltanto l'entità delle nuove risorse, ma anche la possibilità che possano essere reperite attraverso contributi dei bilanci regionali.

La posizione è netta: le amministrazioni territoriali non dispongono di ulteriori margini finanziari e già oggi incontrano difficoltà nel garantire i livelli essenziali di assistenza.

Da qui una proposta destinata ad alimentare il confronto politico: rinunciare al voucher sanitario da 300 euro previsto per gli anziani con almeno 75 anni e trasferire gli 1,6 miliardi stanziati per quella misura direttamente al Fondo sanitario nazionale.

Le Regioni: «Siamo già allo stremo»

La possibilità di aggiungere 500 milioni al finanziamento della sanità non convince i rappresentanti regionali.

Secondo Fabi, si tratterebbe di una somma troppo limitata rispetto alle esigenze effettive del sistema sanitario, soprattutto considerando l'aumento dei costi, le necessità del personale e le difficoltà delle strutture ospedaliere.

Il coordinatore della Commissione Salute chiarisce inoltre che qualsiasi ulteriore finanziamento dovrebbe provenire esclusivamente dallo Stato.

L'ipotesi di chiedere alle Regioni di partecipare alla copertura economica viene giudicata inaccettabile, perché significherebbe sottrarre risorse a bilanci che già devono affrontare una pressione crescente.

La questione centrale riguarda il mantenimento dei Livelli essenziali di assistenza, le prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire ai cittadini indipendentemente dalla regione di residenza.

Le amministrazioni regionali sostengono che gli stanziamenti attuali non siano sufficienti a finanziare adeguatamente tutte le prestazioni previste.

Per questo chiedono che l'eventuale integrazione di 500 milioni rappresenti un finanziamento statale effettivamente aggiuntivo e non una semplice redistribuzione di risorse già disponibili.

La proposta: togliere il voucher e finanziare gli ospedali

La soluzione indicata da Fabi riguarda uno degli interventi più discussi della manovra 2027.

Il governo ha previsto uno stanziamento di circa 1,6 miliardi di euro per introdurre una carta sanitaria destinata ai pensionati che abbiano compiuto almeno 75 anni entro il 31 dicembre 2026 e che abbiano percepito nel 2025 trattamenti pensionistici non superiori a 28mila euro lordi.

Il voucher avrebbe un valore di 300 euro e potrebbe essere utilizzato per acquistare beni e prestazioni sanitarie, secondo modalità da definire con i provvedimenti attuativi.

La platea potenziale è stimata in circa 5,46 milioni di persone.

Per le Regioni, tuttavia, la misura presenta una criticità di fondo: sostenere economicamente l'acquisto di prestazioni sanitarie non significa necessariamente aumentare la capacità del sistema pubblico di erogare cure.

Fabi teme in particolare che una quota consistente dei finanziamenti finisca per alimentare il ricorso alla sanità privata, senza affrontare i problemi strutturali degli ospedali e dei servizi territoriali.

Da qui la proposta di riconvertire l'intero stanziamento e destinarlo al Fondo sanitario nazionale.

Secondo il coordinatore regionale, una scelta del genere rappresenterebbe anche un segnale politico di apertura da parte dell'esecutivo, dopo settimane di confronto sulle risorse destinate alla sanità.

La differenza tra il bonus e il finanziamento pubblico

La controversia riguarda due modalità differenti di utilizzare le risorse disponibili.

Il voucher previsto dal governo punta ad aiutare direttamente gli anziani a sostenere una parte delle spese sanitarie. Per i beneficiari potrebbe rappresentare un sostegno economico concreto, soprattutto in presenza di redditi pensionistici contenuti.

Le Regioni ritengono invece prioritario rafforzare le strutture del Servizio sanitario nazionale, aumentando le risorse disponibili per assumere personale, sostenere i servizi e garantire le prestazioni.

La distinzione è particolarmente importante nel caso delle liste d'attesa.

Un contributo individuale può alleggerire la spesa di chi ricorre a una visita o a un esame a pagamento, ma non aumenta automaticamente il numero di prestazioni disponibili negli ospedali pubblici.

Trasferire gli stessi fondi al sistema sanitario, al contrario, potrebbe consentire interventi più strutturali, purché accompagnati da una programmazione efficace e dalla possibilità concreta di utilizzare le risorse.

La proposta delle Regioni comporterebbe però anche la rinuncia al beneficio diretto destinato agli anziani. È questo uno dei principali elementi sui quali dovrà concentrarsi il confronto parlamentare.

La richiesta di 18 miliardi in tre anni

Il nodo finanziario è molto più ampio dei 500 milioni ipotizzati nelle ultime ore.

La Conferenza delle Regioni ha elaborato una serie di emendamenti alla manovra, chiedendo circa 18 miliardi di euro aggiuntivi per la sanità nel triennio 2027-2029.

Per il solo 2027 la richiesta ammonta a circa 6,8 miliardi.

La proposta è stata predisposta attraverso un'analisi delle esigenze dei sistemi sanitari regionali, con particolare attenzione ai costi del personale, all'aumento delle spese di gestione e alla necessità di mantenere i servizi.

Il governo, invece, ha indicato un incremento del Fondo sanitario nazionale di 3,4 miliardi per il 2027, portandolo a circa 146,3 miliardi di euro.

Fabi considera questa cifra inadeguata rispetto alle necessità evidenziate dalle amministrazioni territoriali.

Il coordinatore sottolinea che le somme richieste non servirebbero ad ampliare in maniera straordinaria le prestazioni, ma soprattutto a mantenere i livelli di assistenza già previsti e a garantire la continuità dei servizi.

Una valutazione che evidenzia la distanza tra l'impostazione finanziaria del governo e quella delle Regioni.

Infermieri, stipendi italiani molto sotto la media europea

Uno dei capitoli più importanti della richiesta regionale riguarda le retribuzioni del personale sanitario.

Per gli infermieri e le altre professioni sanitarie, Fabi indica la necessità di uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro all'anno per tre anni.

Il confronto con gli altri Paesi europei mostra una differenza significativa.

Secondo i dati richiamati dal coordinatore, gli infermieri italiani percepiscono mediamente 36.560 euro lordi all'anno, contro una media europea di 49.727 euro.

Il divario supera quindi i 13mila euro annui.

L'Italia si colloca all'undicesimo posto tra i 23 Paesi dell'Unione europea considerati nel confronto.

Per le Regioni, l'adeguamento delle retribuzioni è una condizione essenziale per rendere nuovamente attrattiva la professione infermieristica e contrastare le difficoltà di reclutamento.

Lo stanziamento richiesto non consentirebbe di colmare immediatamente l'intera differenza con la media europea, ma, secondo Fabi, permetterebbe di ridurla di circa due terzi.

Il problema salariale si intreccia con quello degli organici. Gli ospedali e i servizi territoriali devono affrontare turni complessi e una crescente richiesta di assistenza, mentre il personale disponibile non sempre risulta sufficiente a coprire tutte le necessità.

Medici, chiesto un adeguamento da 1,4 miliardi

La richiesta di maggiori risorse riguarda anche i medici.

Secondo i dati presentati da Fabi, la retribuzione media italiana è pari a circa 92.756 euro lordi annui, contro i 108mila euro della media europea utilizzata nel confronto.

La differenza supera i 15mila euro.

Per ridurre questo divario, le Regioni chiedono uno stanziamento di 1,4 miliardi di euro nel triennio.

Un'attenzione particolare viene riservata anche ai medici impegnati nell'emergenza e nei pronto soccorso, settori nei quali le condizioni di lavoro sono spesso caratterizzate da elevata pressione assistenziale.

Il tema delle retribuzioni non riguarda soltanto il riconoscimento economico del lavoro svolto, ma anche la capacità delle strutture pubbliche di trattenere professionisti qualificati.

La concorrenza con la sanità privata e le opportunità professionali offerte da altri Paesi europei rappresentano ulteriori fattori di pressione sul sistema.

Le conseguenze per la sanità regionale

La disputa sulla manovra interessa direttamente tutte le amministrazioni regionali, responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione di gran parte dei servizi sanitari.

La Campania, come le altre Regioni, deve confrontarsi con la necessità di garantire ospedali efficienti, assistenza territoriale e prestazioni sanitarie accessibili.

Il tema delle risorse assume particolare rilievo nei territori nei quali l'offerta di servizi è distribuita tra grandi centri urbani e aree interne.

In province come Avellino e Benevento, la disponibilità di personale e la sostenibilità dei presidi sanitari rappresentano questioni importanti per garantire un'assistenza adeguata anche ai cittadini che vivono lontano dalle principali strutture ospedaliere.

Un eventuale aumento delle risorse nazionali potrebbe offrire maggiori margini di programmazione, ma gli effetti sui singoli territori dipenderebbero dai criteri di ripartizione e dalle scelte delle amministrazioni regionali.

Al momento non sono state indicate quote aggiuntive specifiche destinate alla Campania nell'ambito dei 500 milioni ipotizzati.

Il confronto rimane quindi nazionale, pur avendo conseguenze dirette sui sistemi sanitari locali.

La manovra entra nella fase decisiva

La legge di Bilancio 2027 è ancora al centro del confronto politico e parlamentare.

Le Regioni hanno presentato emendamenti e richieste finanziarie dettagliate, mentre il governo deve individuare eventuali coperture per modificare gli stanziamenti previsti.

La proposta di utilizzare gli 1,6 miliardi del voucher per gli over 75 rappresenta una delle principali alternative avanzate per incrementare le risorse destinate al servizio pubblico.

Non si tratta, tuttavia, di una decisione già assunta. La misura resta prevista nel disegno di legge e qualsiasi modifica richiederà un intervento durante l'esame parlamentare.

Il confronto sarà decisivo anche per stabilire se le risorse aggiuntive potranno essere utilizzate liberamente dalle amministrazioni regionali oppure rimarranno vincolate a specifiche destinazioni.

Per Massimo Fabi, la questione è prima di tutto quella della sostenibilità del sistema.

Gli stanziamenti attualmente previsti non risponderebbero alle esigenze espresse dalle Regioni, mentre un aumento limitato a 500 milioni non sarebbe sufficiente a modificare il quadro.