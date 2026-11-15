Treviso, ladri in fuga travolgono un'auto: grave una donna incinta La 26enne partorisce d'urgenza dopo lo schianto a Spresiano. Neonato in terapia intensiva

Una violenta collisione, un'auto scaraventata in un fosso e tre uomini che abbandonano il proprio veicolo per fuggire attraverso i campi, senza fermarsi a soccorrere le persone coinvolte. È la drammatica sequenza dell'incidente avvenuto sabato 14 novembre a Lovadina di Spresiano, in provincia di Treviso, dove una giovane donna incinta all'ottavo mese è rimasta gravemente ferita ed è stata sottoposta a un parto cesareo d'urgenza.

La donna, 26 anni, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in condizioni gravi ma stabili, con prognosi riservata. La bambina nata dopo l'incidente si trova in terapia intensiva neonatale, anche lei con prognosi precauzionalmente riservata.

A provocare lo schianto sarebbe stato un veicolo che viaggiava a velocità elevata, con a bordo tre persone sospettate di appartenere a una banda di ladri. Dopo l'impatto, gli occupanti sono scappati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche per identificarli e ricostruire quanto accaduto.

Lo schianto mentre l'auto stava svoltando

L'incidente si è verificato intorno alle 18.30 in via Vecellio, una strada secondaria nella frazione di Lovadina.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sulla quale viaggiava la famiglia aveva rallentato e si trovava al centro della carreggiata per effettuare una svolta a sinistra.

Da dietro è sopraggiunto un altro veicolo che avrebbe colpito violentemente l'auto, facendole perdere il controllo. L'urto è stato talmente forte da scaraventarla fuori strada, dove si è ribaltata in un fosso con le ruote rivolte verso l'alto.

A bordo si trovavano quattro persone: un uomo alla guida, due donne in gravidanza e una bambina di un anno.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata particolarmente difficile. L'auto era capovolta nel fossato e alcuni occupanti erano rimasti bloccati nell'abitacolo.

L'uomo alla guida è riuscito a uscire autonomamente, senza riportare conseguenze importanti. Le condizioni più preoccupanti sono apparse immediatamente quelle della 26enne, incinta all'ottavo mese, che aveva subito gravi traumi.

Il cesareo d'urgenza e la corsa per salvare madre e figlia

I sanitari del Suem 118 hanno disposto il trasferimento immediato della giovane all'ospedale Ca' Foncello.

Le condizioni della donna, aggravate dai traumi riportati nell'incidente, hanno reso necessario un intervento ostetrico d'emergenza.

L'équipe medica ha eseguito un parto cesareo per consentire la nascita della bambina e prestare contemporaneamente le cure necessarie alla madre.

Secondo gli aggiornamenti diffusi il 15 novembre, la 26enne è ricoverata in rianimazione, in condizioni definite stabili ma con prognosi riservata.

La neonata è stata affidata ai medici della terapia intensiva neonatale, dove viene sottoposta a monitoraggio e assistenza specialistica. Anche per lei la prognosi resta riservata in via precauzionale.

Nell'auto era presente un'altra giovane donna incinta di nove settimane, che ha riportato conseguenze meno gravi e per la quale è prevista una dimissione a breve.

Tra i passeggeri c'era anche una bambina di un anno, coinvolta nello schianto ma non indicata tra i feriti più gravi.

I tre uomini scappati attraverso i campi

Mentre i soccorritori si occupavano degli occupanti della vettura ribaltata, gli uomini a bordo del mezzo che aveva provocato l'incidente si erano già allontanati.

Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, sarebbero stati in tre. Subito dopo lo schianto avrebbero abbandonato il veicolo danneggiato per fuggire a piedi attraverso i campi circostanti.

Alcuni testimoni li hanno descritti con indumenti scuri e cappucci.

I residenti, richiamati dal rumore della collisione, sono usciti dalle abitazioni e hanno trovato i due veicoli distrutti. Qualcuno avrebbe anche tentato inizialmente di seguire i fuggitivi, senza riuscire a raggiungerli.

Il buio e la presenza di numerosi terreni agricoli avrebbero favorito la fuga.

Le ricerche sono state avviate immediatamente, con gli investigatori impegnati a ricostruire gli spostamenti dei sospettati e a individuare eventuali elementi utili alla loro identificazione.

Gli arnesi da scasso e l'ipotesi della banda di ladri

Un elemento importante è emerso dall'ispezione del veicolo abbandonato.

Gli agenti della polizia locale di Spresiano hanno trovato nell'abitacolo diversi attrezzi da scasso, tra cui una mazzetta, circostanza che ha rafforzato l'ipotesi che gli occupanti fossero coinvolti in attività criminali.

Il mezzo risulterebbe intestato a una società di noleggio ed è stato sottoposto a sequestro per consentire ulteriori verifiche.

Gli investigatori stanno cercando di accertare se i tre uomini fossero in fuga dopo aver commesso un furto nella zona e se all'interno dell'auto vi fossero oggetti di provenienza illecita.

L'ipotesi di una banda di ladri rimane al centro degli accertamenti, ma dovrà essere confermata attraverso gli elementi raccolti.

Saranno importanti le verifiche sul veicolo, gli eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze delle persone presenti nelle vicinanze.

I soccorsi e l'intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, la polizia locale e i carabinieri.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate inizialmente sull'auto finita nel fossato, dove alcuni passeggeri erano rimasti intrappolati.

I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per mettere in sicurezza il veicolo e consentire l'assistenza alle persone coinvolte.

Particolare attenzione è stata riservata alle due donne in gravidanza e alla bambina.

La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di recupero dei mezzi, la messa in sicurezza dell'area e i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.

Le indagini dovranno stabilire anche la velocità alla quale procedeva il veicolo che ha provocato il tamponamento e le circostanze esatte della fuga.

Le indagini per identificare i responsabili

Sull'accaduto stanno lavorando i carabinieri, con il contributo degli accertamenti svolti dalla polizia locale.

L'obiettivo è risalire all'identità delle tre persone che avrebbero abbandonato il mezzo e chiarire la loro eventuale responsabilità in altri reati.

Il ritrovamento degli arnesi da scasso costituisce uno degli elementi investigativi più significativi, ma non è sufficiente, da solo, a dimostrare che fosse stato appena commesso un furto.

Gli investigatori stanno quindi approfondendo la provenienza del veicolo e i suoi possibili collegamenti con episodi criminali segnalati nel territorio.

L'attenzione rimane concentrata anche sulla ricostruzione del comportamento del conducente, che dopo una collisione tanto grave avrebbe omesso di fermarsi e prestare assistenza.

Il sindaco di Spresiano, Marco Dalla Pietra, ha espresso forte indignazione per quanto accaduto, definendo la vicenda gravissima e inaccettabile.

L'attesa per le condizioni della giovane madre

Nelle ore successive all'incidente, la principale preoccupazione è rimasta quella per le condizioni della donna e della figlia appena nata.

La 26enne continua a essere assistita in rianimazione, mentre la neonata è affidata alle cure dei medici della terapia intensiva.

Il quadro clinico richiede prudenza. Le informazioni disponibili indicano una stabilizzazione delle condizioni materne, ma non consentono ancora di sciogliere la prognosi.

Intanto proseguono le ricerche dei tre fuggitivi.