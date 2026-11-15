Cuneo, scopre che la moglie lo tradisce con una donna: chiede 80mila euro Un militare ingaggia un investigatore privato e scopre una relazione extraconiugale durata due anni

Un matrimonio durato oltre dieci anni, una vita costruita insieme e una relazione extraconiugale che, secondo il marito, sarebbe andata avanti per circa due anni senza che lui ne sapesse nulla. È la vicenda che arriva da Cuneo, dove un militare di carriera ha deciso di chiedere alla moglie un risarcimento di 80mila euro per danni morali, dopo aver scoperto che la donna avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con un'altra donna.

A far emergere la presunta infedeltà è stata un'indagine affidata a un'agenzia investigativa privata. Il marito, insospettito dalle frequenti assenze notturne della consorte, aveva deciso di verificare quanto stesse accadendo. Gli accertamenti avrebbero documentato una relazione extraconiugale attraverso fotografie e filmati.

La scoperta ha determinato la rottura della convivenza e l'avvio di un'iniziativa legale. L'uomo contesta alla moglie la violazione dell'obbligo di fedeltà previsto dal Codice civile e sostiene di aver subito un grave danno psicologico. La richiesta economica, tuttavia, non rappresenta un risarcimento già riconosciuto da un giudice: si tratta di una pretesa avanzata dal marito, che dovrà eventualmente essere valutata nelle sedi competenti.

Il matrimonio e i primi sospetti

La coppia si era sposata a Brescia nel 2015. Lui, militare di carriera, aveva affrontato diversi trasferimenti professionali e la moglie lo aveva seguito nelle varie destinazioni.

I due non avevano figli e, almeno secondo la ricostruzione dell'uomo, il rapporto non sembrava attraversare una crisi particolare. La vita matrimoniale appariva stabile, fino a quando alcuni comportamenti della donna avevano iniziato ad alimentare dubbi.

Circa sei mesi fa il marito aveva notato una crescente frequenza di assenze notturne, giustificate dalla moglie con esigenze lavorative.

Le spiegazioni, inizialmente accettate, avevano progressivamente perso credibilità agli occhi dell'uomo. Da qui la decisione di rivolgersi a professionisti specializzati nelle investigazioni private.

Non un confronto immediato, dunque, ma la scelta di raccogliere elementi che potessero chiarire la situazione.

Le indagini private e la scoperta della relazione

L'agenzia investigativa incaricata dal marito avrebbe ricostruito gli spostamenti della donna, documentando incontri e frequentazioni attraverso materiale fotografico e video.

Secondo quanto riferito dall'uomo, gli accertamenti avrebbero fatto emergere una relazione sentimentale con un'altra donna, iniziata circa due anni prima.

Una scoperta che avrebbe colpito profondamente il militare, non soltanto per l'infedeltà in sé, ma anche per la durata della relazione e per il fatto di aver continuato a vivere un matrimonio che riteneva fondato sulla fiducia reciproca.

Il materiale raccolto dagli investigatori potrebbe assumere rilievo in un eventuale procedimento civile, nel quale dovranno essere valutate la sua utilizzabilità e la sua capacità di dimostrare i fatti contestati.

La relazione extraconiugale, al momento, è descritta attraverso la ricostruzione del marito. Non risultano disponibili dichiarazioni pubbliche della moglie che consentano di conoscere anche la sua versione della vicenda.

La richiesta di 80mila euro e la separazione con addebito

Dopo aver appreso quanto sarebbe accaduto, il militare ha deciso di interrompere la convivenza e di rivolgersi all'Associazione Italia per ricevere assistenza.

Il 13 novembre 2026 è stata inviata alla moglie una comunicazione formale tramite posta elettronica certificata.

Nella contestazione viene richiamato l'articolo 143 del Codice civile, che stabilisce i diritti e i doveri reciproci dei coniugi, compreso l'obbligo di fedeltà.

Secondo la posizione sostenuta dal marito, la relazione extraconiugale avrebbe compromesso in maniera irreversibile il matrimonio e provocato conseguenze significative sul suo equilibrio psicologico.

Da qui la richiesta di una separazione con addebito alla moglie e di un risarcimento di 80mila euro per il danno morale che l'uomo ritiene di aver subito.

La comunicazione prevede anche la possibilità di una soluzione bonaria, prima dell'eventuale apertura di una controversia giudiziaria.

Non risulta quindi, allo stato delle informazioni disponibili, una sentenza che abbia riconosciuto la responsabilità della donna o stabilito l'esistenza del danno lamentato dal marito.

Cosa prevede la legge in caso di tradimento

La vicenda richiama una questione importante del diritto di famiglia italiano: l'infedeltà coniugale può avere conseguenze giuridiche, ma non determina automaticamente un risarcimento economico.

L'articolo 143 del Codice civile stabilisce che dal matrimonio derivano obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione.

La violazione di questi doveri può essere valutata dal giudice nell'ambito di una separazione.

Per ottenere l'addebito, però, non è sufficiente dimostrare l'esistenza di una relazione extraconiugale. Occorre anche accertare che il tradimento abbia causato la crisi matrimoniale, e non sia intervenuto quando il rapporto era già irrimediabilmente compromesso.

È una distinzione fondamentale, perché il giudice deve ricostruire non soltanto il comportamento contestato, ma anche le condizioni nelle quali si trovava il matrimonio.

L'eventuale addebito può comportare conseguenze sul diritto al mantenimento e sui diritti successori, secondo quanto previsto dalla normativa.

Il danno morale non è automatico

Ancora più complessa è la questione del risarcimento di 80mila euro.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la violazione dell'obbligo di fedeltà può determinare, in particolari circostanze, anche un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

Non basta, tuttavia, la sofferenza normalmente associata alla scoperta di un tradimento.

Per ottenere un risarcimento occorre dimostrare un pregiudizio di particolare gravità, tale da incidere su diritti fondamentali della persona, come la salute, la dignità o l'onore.

Un riferimento significativo è rappresentato dall'ordinanza numero 6598 del 7 marzo 2019, con la quale la Cassazione ha precisato che il risarcimento può essere riconosciuto quando le conseguenze dell'infedeltà superano la soglia della normale tollerabilità e determinano una lesione giuridicamente rilevante.

Questo significa che il giudice dovrà eventualmente valutare la documentazione sanitaria, le circostanze del rapporto e le prove relative ai danni lamentati.

La cifra richiesta dal militare non costituisce quindi una somma dovuta automaticamente, ma dovrà trovare una giustificazione concreta negli elementi presentati.

La relazione con un'altra donna non cambia le regole

Un aspetto che ha attirato particolare attenzione nella vicenda è il fatto che la relazione extraconiugale contestata riguardi due donne.

Dal punto di vista giuridico, però, il sesso della persona con la quale si sarebbe verificato il tradimento non modifica la disciplina applicabile.

L'obbligo di fedeltà è reciproco e la sua eventuale violazione viene valutata secondo gli stessi criteri, indipendentemente dal fatto che la relazione sia eterosessuale o omosessuale.

Anche ai fini dell'addebito della separazione e dell'eventuale risarcimento, l'elemento decisivo non è l'identità dell'altra persona, ma il comportamento contestato e le conseguenze che avrebbe prodotto sul rapporto matrimoniale.

Nel caso di Cuneo, dunque, la questione centrale resta la possibilità di dimostrare che la relazione abbia determinato la fine del matrimonio e provocato un danno risarcibile.

La parola passa alle parti e, eventualmente, al giudice

L'iniziativa avviata dal marito potrebbe concludersi con un accordo oppure sfociare in un procedimento civile.

La comunicazione inviata il 13 novembre rappresenta il primo passaggio formale di una controversia che, al momento, non risulta definita.

La moglie potrà contestare la ricostruzione dell'uomo, presentare la propria versione dei fatti e difendersi dalle richieste avanzate.

Se non verrà raggiunta un'intesa, spetterà eventualmente al tribunale valutare le circostanze della separazione, la documentazione raccolta e l'esistenza di un danno giuridicamente risarcibile.

La vicenda mette in evidenza come la rottura della fiducia all'interno di un matrimonio possa trasformarsi anche in una controversia economica e giudiziaria.