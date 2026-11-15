Atreju divide il campo largo: Schlein dice no, Renzi pronto al sì Conte prende tempo, Bonelli e Fratoianni rifiutano. Vannacci escluso dagli inviti di FdI

La festa di Fratelli d'Italia si trasforma ancora una volta in un terreno di confronto e divisione per le opposizioni. Atreju, in programma dal 4 al 13 dicembre al Circo Massimo di Roma, riapre il dibattito sull'opportunità di partecipare a una manifestazione organizzata dal partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una questione apparentemente legata alla presenza su un palco, ma che finisce per mettere in evidenza le differenti strategie dei partiti del cosiddetto campo largo.

La fotografia politica è già piuttosto chiara. Elly Schlein ha rifiutato l'invito, Matteo Renzi appare intenzionato ad accettare, Giuseppe Conte continua a prendere tempo. Anche Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno scelto di non partecipare, mentre Carlo Calenda viene considerato tra gli ospiti più probabili.

A completare il quadro c'è un'esclusione significativa: Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, non risulta tra gli invitati. Una scelta che rivela come le tensioni non attraversino soltanto il centrosinistra, ma riguardino anche gli equilibri politici alla destra della maggioranza.

Schlein rifiuta l'invito e Donzelli attacca

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha confermato la propria indisponibilità a partecipare alla manifestazione. La motivazione è politica e riguarda la sede nella quale dovrebbe svolgersi il confronto tra maggioranza e opposizione.

«Il confronto si fa in Parlamento», ha dichiarato, sottolineando che la priorità per gli italiani non è una nuova festa di partito, ma la revisione della manovra economica.

Una posizione che conferma la distanza tra la leadership democratica e la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. Schlein non intende offrire alla presidente del Consiglio l'occasione di un confronto pubblico sul terreno scelto dagli avversari, preferendo mantenere il dibattito nelle sedi istituzionali.

Immediata la replica di Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia e promotore degli inviti.

«Solo chi non è forte delle proprie idee teme il confronto», ha sostenuto l'esponente del partito di Meloni, difendendo Atreju come luogo aperto anche a personalità politiche di orientamento diverso.

Donzelli ha inoltre ricordato che gli esponenti di Fratelli d'Italia non sono stati invitati alla Festa dell'Unità durante la segreteria Schlein, mentre il partito di governo ha continuato a rivolgere il proprio invito alla leader democratica.

Lo scambio di dichiarazioni conferma quanto Atreju sia diventata anche uno strumento di confronto politico e comunicativo, con effetti che vanno oltre i dibattiti previsti nel programma.

Bonelli e Fratoianni scelgono di non partecipare

Sul fronte di Alleanza Verdi e Sinistra, questa volta la posizione è unitaria. Entrambi i leader hanno deciso di declinare l'invito.

Angelo Bonelli, che aveva preso parte all'edizione precedente, ha spiegato di non voler tornare in una manifestazione che considera eccessivamente orientata alla propaganda politica.

Il suo giudizio è particolarmente severo. Il leader ecologista ha paragonato l'impostazione della festa a quella di una comunicazione celebrativa, richiamando l'esperienza dell'Istituto Luce.

Sulla stessa linea Nicola Fratoianni, che ha ribadito di preferire il confronto parlamentare con Fratelli d'Italia.

Il rifiuto dei due esponenti rafforza il fronte di chi, nel centrosinistra, considera la partecipazione ad Atreju una scelta politicamente inopportuna. La manifestazione è percepita come uno spazio nel quale gli organizzatori conservano inevitabilmente il controllo dell'agenda e del contesto del confronto.

Questo non significa escludere il dialogo con gli avversari. Fratoianni, ad esempio, partecipa ad altre occasioni di dibattito con rappresentanti del governo, tra cui il ministro Francesco Lollobrigida.

Conte prende tempo e mette alla prova il campo largo

La posizione più attesa è quella di Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 Stelle non ha ancora comunicato una decisione definitiva, lasciando aperta la possibilità di partecipare.

Una scelta che potrebbe avere conseguenze sugli equilibri del centrosinistra, soprattutto mentre prosegue il confronto sulle alleanze e sulla futura leadership della coalizione.

Se Conte accettasse l'invito, emergerebbe una differenza evidente rispetto alla linea adottata da Schlein e dai leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Un eventuale rifiuto, invece, renderebbe più omogenea la posizione delle principali forze politiche del campo largo.

Il leader pentastellato ha già dimostrato in passato di considerare utile il confronto diretto anche nelle manifestazioni organizzate dagli avversari. La sua partecipazione potrebbe quindi rispondere a una strategia di visibilità e autonomia politica.

Il rapporto tra Conte e Fratelli d'Italia rimane comunque fortemente conflittuale. Proprio nelle ultime ore il presidente del Movimento e Donzelli si sono confrontati a distanza sul tema del reddito di cittadinanza, uno degli argomenti che maggiormente distinguono le rispettive proposte politiche.

Renzi verso il sì, Calenda tra gli ospiti attesi

Diversa la posizione di Matteo Renzi. Nell'entourage del leader di Italia Viva prevale la convinzione che l'ex presidente del Consiglio parteciperà alla manifestazione.

Renzi ha più volte mostrato di non considerare problematico il confronto pubblico con gli avversari politici. Anzi, la possibilità di intervenire davanti a una platea distante dalle proprie posizioni rappresenta spesso un'occasione per rafforzare il proprio profilo politico.

Anche la partecipazione di Carlo Calenda, leader di Azione, viene considerata probabile.

Il rapporto personale tra Calenda e Giorgia Meloni è rimasto improntato al dialogo, nonostante le divergenze politiche. La stessa presidente del Consiglio aveva partecipato nel marzo scorso al congresso di Azione, confermando l'esistenza di canali di confronto tra le due forze.

La disponibilità dei leader centristi a partecipare ad Atreju evidenzia una strategia diversa da quella del Partito democratico. Per Renzi e Calenda il confronto con la maggioranza può diventare uno strumento per affermare la propria autonomia e parlare a un elettorato più ampio.

Vannacci escluso, tensioni anche a destra

La novità più significativa riguarda Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale ha dichiarato di non aver ricevuto alcun invito alla manifestazione.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, non si tratterebbe di una dimenticanza, ma di una scelta politica degli organizzatori.

Fratelli d'Italia non avrebbe intenzione di offrire una nuova occasione di visibilità a un esponente che cerca di conquistare consensi nello spazio politico della destra, potenzialmente in concorrenza con il partito della presidente del Consiglio.

La situazione appare particolarmente significativa perché Vannacci mantiene un ruolo nel dibattito politico nazionale e continua a rivolgersi a una parte dell'elettorato conservatore e sovranista.

Dalle file di Fratelli d'Italia arriva una spiegazione legata alla presenza già prevista dei leader del centrodestra, considerati rappresentativi anche delle aree politiche dalle quali provengono Vannacci e i suoi parlamentari.

Il generale, peraltro, non aveva partecipato a un recente incontro convocato a Palazzo Chigi sulla sicurezza informatica, scegliendo di delegare il capogruppo Edoardo Ziello.

L'esclusione dalla festa rappresenta quindi un ulteriore segnale della difficoltà dei rapporti politici tra il leader di Futuro Nazionale e il partito di Meloni.

Atreju diventa un test politico in vista delle prossime elezioni

Nata nel 1998 nell'ambiente della destra giovanile, Atreju è diventata nel tempo uno degli appuntamenti più riconoscibili della politica italiana.

L'edizione del 2026, intitolata «Il futuro ci chiama ancora», si svolgerà al Circo Massimo con dibattiti, incontri politici e iniziative aperte al pubblico.

Per Fratelli d'Italia, la presenza dei leader delle opposizioni costituisce anche un'opportunità per presentare la manifestazione come uno spazio di confronto nazionale, capace di andare oltre i confini del partito.

Per il centrosinistra, invece, ogni invito si trasforma in una scelta strategica. Partecipare significa accettare il confronto sul palco della maggioranza, mentre rifiutare consente di marcare la distanza politica dagli organizzatori.

La decisione ancora sospesa di Giuseppe Conte sarà uno dei passaggi più osservati. Sullo sfondo rimangono le difficoltà di costruire una linea comune tra partiti che condividono l'obiettivo di sfidare il governo Meloni, ma continuano a distinguersi per linguaggio, strategie e rapporti con gli avversari.