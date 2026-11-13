Famiglia nel bosco, nuovo no dei giudici: i tre bambini restano lontani da casa Respinto il ricorso dei genitori. L'avvocato Pillon annuncia una nuova battaglia in Cassazione

Un altro no, dopo quasi un anno di separazione. I tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco non potranno tornare immediatamente nella loro abitazione di Palmoli, in provincia di Chieti. La Corte d'Appello dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dai genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, confermando la permanenza dei minori nella struttura protetta di Vasto.

Una decisione che riapre una vicenda giudiziaria e umana profondamente divisiva, nella quale si confrontano il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni e il dovere delle istituzioni di garantirne la salute, l'istruzione e la socializzazione.

La battaglia dei genitori arriva in Cassazione

L'avvocato Simone Pillon, che assiste la coppia anglo-australiana, ha annunciato l'intenzione di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La difesa sostiene che le condizioni che avevano determinato l'allontanamento siano state superate e contesta la mancata valutazione delle possibili conseguenze psicologiche della prolungata separazione familiare.

Nel ricorso presentato a settembre erano state sollevate anche obiezioni sulla consulenza tecnica e sulla limitazione del diritto all'istruzione parentale, modalità educativa consentita dalla legislazione italiana nel rispetto di determinati requisiti.

Il precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila aveva previsto un ricongiungimento graduale, attraverso incontri e permanenze progressivamente più lunghe con i genitori, sotto il monitoraggio dei servizi sociali.

Perché i bambini furono allontanati

La vicenda era esplosa nel novembre 2025, quando i giudici disposero il trasferimento dei tre fratelli dalla casa immersa nei boschi di Palmoli a una struttura di accoglienza.

Le verifiche avevano evidenziato criticità nelle condizioni abitative, nell'istruzione e nelle opportunità di relazione con altri bambini. Questioni che, secondo i magistrati, potevano compromettere il regolare sviluppo dei minori.

I genitori hanno successivamente migliorato le condizioni dell'abitazione e proposto percorsi educativi alternativi, sostenendo di aver risposto alle richieste delle istituzioni.

Resta però aperto il contrasto sulla necessità e sulla durata del collocamento fuori dalla famiglia.

Il diritto dei bambini al centro della vicenda

Il nuovo pronunciamento non conclude la battaglia giudiziaria. La Cassazione, qualora investita del ricorso, sarà chiamata a esaminare le questioni di legittimità sollevate dalla difesa, non a sostituirsi automaticamente ai giudici nella valutazione delle condizioni familiari.

Il caso continua intanto a interrogare l'opinione pubblica sui limiti dell'intervento dello Stato nelle scelte educative e sulla necessità di evitare che misure adottate per proteggere i minori producano ulteriori sofferenze.

La tutela dei bambini deve restare il principio fondamentale, insieme alla necessità di valutare concretamente le condizioni per un ritorno in famiglia.

Per Nathan e Catherine, dopo mesi di attesa e provvedimenti giudiziari, la prospettiva di riabbracciare stabilmente i figli resta ancora senza una data certa.