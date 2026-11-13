Il megayacht russo lascia Trieste: 27mila euro al giorno per tenerlo fermo Dopo quattro anni e mezzo il Sailing Yacht A si trasferirà ad Ancona per lavori di manutenzione

Per oltre quattro anni è rimasto immobile davanti alla costa, trasformandosi in una presenza familiare per gli abitanti di Trieste e in un conto milionario per lo Stato italiano. Adesso il Sailing Yacht A, uno dei più grandi e lussuosi velieri privati mai costruiti, si prepara a lasciare il golfo per raggiungere Ancona. Una partenza che non rappresenta la fine delle restrizioni imposte all'imbarcazione, ma apre una nuova fase nella gestione di uno dei beni più costosi congelati in Italia dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

A colpire sono soprattutto le cifre. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, alla televisione americana CNN, mantenere il megayacht sarebbe costato circa 30mila dollari al giorno, equivalenti a circa 27mila euro. Una spesa che, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, avrebbe portato il conto complessivo oltre i 40 milioni di euro.

Quattro anni di immobilità dopo le sanzioni alla Russia

La vicenda risale al marzo 2022, quando le autorità italiane disposero il congelamento del veliero nell'ambito delle misure adottate dall'Unione europea contro personalità ed esponenti economici russi dopo l'inizio della guerra in Ucraina.

L'imbarcazione è ritenuta riconducibile al magnate di origine bielorussa Andrey Melnichenko, imprenditore che ha costruito una fortuna nei settori dei fertilizzanti e del carbone. La questione della proprietà è però controversa, perché lo yacht risulta formalmente intestato attraverso strutture societarie e fiduciarie. Lo stesso imprenditore ha contestato la riconducibilità patrimoniale del bene.

Il congelamento non equivale a una confisca definitiva. L'imbarcazione non può essere liberamente utilizzata o trasferita dal proprietario, ma deve essere custodita e mantenuta in condizioni tali da preservarne il valore. Un obbligo che, nel caso di una nave di queste dimensioni, comporta spese eccezionali.

Un gigante da 530 milioni di euro

Il Sailing Yacht A non è un'imbarcazione ordinaria. Lungo quasi 143 metri e largo circa 25, è stato costruito nei cantieri tedeschi Nobiskrug e consegnato nel 2017. Il progetto porta la firma del celebre designer francese Philippe Starck.

Il valore stimato si aggira intorno ai 530 milioni di euro. A bordo si trovano otto ponti, ambienti di lusso, sofisticati sistemi tecnologici e persino un osservatorio subacqueo. I tre giganteschi alberi rendono il veliero riconoscibile a grande distanza.

Ma anche quando resta fermo, un simile concentrato di tecnologia continua a consumare risorse. I generatori devono alimentare gli impianti elettrici, la climatizzazione deve proteggere gli interni dall'umidità e le apparecchiature richiedono controlli costanti. A queste necessità si aggiungono il personale di bordo, la sicurezza, le assicurazioni e gli interventi di manutenzione.

Durante la permanenza nel golfo di Trieste, l'impossibilità di utilizzare un adeguato collegamento elettrico dalla banchina ha contribuito ad aumentare i costi. Secondo alcune ricostruzioni, i generatori possono richiedere consumi di carburante fino a 8mila litri al giorno.

La nuova destinazione è Ancona

Il trasferimento verso il capoluogo marchigiano dovrebbe avvenire entro novembre, con un possibile arrivo già martedì 17. Al 13 novembre non risulta ancora confermato che il megayacht abbia effettivamente lasciato Trieste.

La navigazione sarà accompagnata dalla Guardia di Finanza, proprio perché il bene continua a essere sottoposto al provvedimento di congelamento.

Ad Ancona il veliero dovrebbe essere ormeggiato alla banchina 1 del Molo San Francesco, dove è prevista una permanenza di circa sei mesi. L'area sarà delimitata da barriere di sicurezza per impedire accessi non autorizzati. A bordo resteranno circa trenta membri dell'equipaggio incaricati della gestione e della conservazione della nave.

La possibilità di collegarsi alla rete elettrica terrestre dovrebbe consentire di ridurre il ricorso ai generatori diesel e contenere una parte delle spese operative. Una differenza significativa rispetto alla lunga permanenza nel golfo triestino, dove l'assenza di un ormeggio adeguato aveva reso necessario mantenere attivi gli impianti autonomi di produzione dell'energia.

Il trasferimento è legato anche alla necessità di rinnovare la certificazione di classe dell'imbarcazione, indispensabile per garantirne la conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza. Ulteriori interventi straordinari sono previsti nel 2027, probabilmente in un altro porto dell'Adriatico.

Il costo delle sanzioni e il nodo della proprietà

Il caso del megayacht solleva una questione che va oltre il destino di una singola imbarcazione: quanto costa mantenere beni di lusso sottoposti a congelamento internazionale e chi deve sostenerne gli oneri nel lungo periodo?

Le cifre circolate finora sono stime giornalistiche e dichiarazioni pubbliche, non un rendiconto definitivo delle spese effettivamente sostenute. Resta però evidente la complessità della gestione di un patrimonio di enorme valore che non può essere utilizzato liberamente e, nello stesso tempo, non può essere lasciato deteriorare.

Il trasferimento ad Ancona non risolve il contenzioso sulla titolarità dell'imbarcazione e non modifica le sanzioni. Potrebbe però rendere meno onerosa la custodia, mentre proseguono le controversie legali legate alla proprietà e all'applicazione delle misure europee.

Per Trieste si chiude, almeno temporaneamente, una vicenda che ha trasformato un simbolo di ricchezza privata in una presenza ingombrante anche per le finanze pubbliche. Non è escluso che il gigantesco veliero possa tornare nel golfo dopo i lavori. Per il momento, l'unica certezza è che il suo mantenimento continuerà a richiedere risorse finché resteranno in vigore i vincoli sul bene.