Depistaggio Borsellino, perquisizioni per De Gennaro e Contorno Nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio. Tornano al centro i misteri del 1992

Nuovi sviluppi nelle indagini sul depistaggio della strage di via D'Amelio, l'attentato mafioso in cui il 19 luglio 1992 furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Secondo quanto riportato da Repubblica il 12 novembre 2026, sono state disposte perquisizioni riguardanti Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, e Salvatore Contorno, storico collaboratore di giustizia di Cosa Nostra.

La notizia riporta l'attenzione su una delle vicende più controverse della storia giudiziaria italiana, segnata da false testimonianze, ricostruzioni investigative successivamente smentite e interrogativi ancora aperti sul ruolo di uomini delle istituzioni.

Le perquisizioni rappresentano atti di ricerca della prova e non dimostrano responsabilità penali. Non sono al momento disponibili ulteriori elementi verificati sul contenuto dei provvedimenti, sulle eventuali ipotesi di reato o sul materiale acquisito dagli investigatori.

Il ruolo di De Gennaro e i rapporti con Contorno

Gianni De Gennaro, già dirigente della Criminalpol e successivamente capo della Polizia dal 2000 al 2007, è stato una figura di primo piano negli apparati investigativi italiani. Negli anni Ottanta aveva lavorato a stretto contatto con Giovanni Falcone nelle indagini contro la mafia siciliana.

Il suo nome si intreccia con quello di Salvatore Contorno, detto Totuccio, ex appartenente a Cosa Nostra che, dopo avere avviato la collaborazione con la giustizia, contribuì alle indagini sulle organizzazioni mafiose palermitane.

Uno dei passaggi più discussi riguarda il ritorno di Contorno in Sicilia dagli Stati Uniti alla fine degli anni Ottanta. La sua presenza nell'isola, i contatti con gli investigatori e le circostanze del successivo arresto alimentarono sospetti e polemiche.

Nel 1989 la Commissione parlamentare Antimafia ascoltò sia Contorno sia De Gennaro. I verbali, resi pubblici trent'anni dopo, documentano le domande rivolte ai due sui rapporti tra il collaboratore di giustizia e le strutture investigative.

In quel periodo circolarono anche le lettere anonime del cosiddetto Corvo, che contribuirono ad alimentare un clima di sospetto intorno a Falcone. Le accuse rivolte al magistrato non trovarono riscontro, ma la vicenda evidenziò le tensioni presenti negli apparati impegnati nella lotta alla mafia.

Il grande depistaggio dopo la strage di via D'Amelio

Il nuovo capitolo investigativo si inserisce nel lungo percorso giudiziario seguito all'assassinio di Paolo Borsellino, avvenuto 57 giorni dopo la strage di Capaci in cui erano stati uccisi Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta.

Le prime indagini su via D'Amelio furono profondamente condizionate dalle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, presentato come collaboratore di giustizia e successivamente riconosciuto come uno dei protagonisti di una ricostruzione accusatoria falsa.

Il processo Borsellino quater ha accertato l'esistenza di un gravissimo depistaggio, costruito attraverso dichiarazioni manipolate e attività investigative che portarono anche alla condanna di persone estranee alla strage.

Al centro delle ricostruzioni giudiziarie è emersa la figura di Arnaldo La Barbera, allora dirigente della Squadra mobile di Palermo e successivamente responsabile del gruppo investigativo Falcone-Borsellino. Il suo ruolo è stato esaminato nei diversi procedimenti dedicati allo sviamento delle indagini.

Un altro capitolo mai completamente chiarito riguarda la scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, che il magistrato portava con sé il giorno dell'attentato e che non è mai stata ritrovata.

Le indagini e gli interrogativi ancora aperti

La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, continua a lavorare sui diversi aspetti delle stragi del 1992 e sulle possibili responsabilità esterne all'organizzazione mafiosa.

Nelle recenti ricostruzioni giudiziarie è tornata centrale anche l'inchiesta denominata Mafia e appalti, considerata dai magistrati una possibile concausa delle stragi, pur in assenza di elementi sufficienti per attribuire specifiche responsabilità penali in alcuni dei procedimenti esaminati.

Il 3 ottobre 2026 un provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha richiamato il ruolo che l'interesse di Falcone e Borsellino per gli intrecci tra mafia, politica e imprenditoria potrebbe avere avuto nella decisione di eliminarli.

Le nuove perquisizioni segnalate il 12 novembre riportano dunque l'attenzione sui rapporti tra collaboratori di giustizia, strutture investigative e apparati istituzionali. Resta però indispensabile distinguere gli interrogativi storici dalle contestazioni giudiziarie e dalle responsabilità effettivamente accertate.

A oltre 34 anni dalla morte di Paolo Borsellino, la ricerca della verità continua a misurarsi con documenti, testimonianze e vicende che attraversano decenni di storia italiana. Le nuove attività investigative potranno contribuire a chiarire alcuni passaggi ancora controversi, ma il loro significato dovrà essere valutato alla luce degli atti e degli eventuali sviluppi giudiziari.