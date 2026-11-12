Allarmi bomba nelle scuole, Meloni convoca opposizioni: vertice a Palazzo Chigi La premier chiede unità dopo l'attacco informatico che ha coinvolto seimila scuole italiane

Un appello all'unità nazionale di fronte a una minaccia che ha seminato paura tra studenti, insegnanti e famiglie, mettendo in difficoltà migliaia di istituti scolastici. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi i leader delle opposizioni per un confronto sull'attacco informatico che mercoledì 11 novembre ha provocato una raffica di allarmi bomba nelle scuole italiane. Un'emergenza che, pur senza evidenze di un pericolo concreto, ha costretto numerosi istituti a interrompere le lezioni e ad attivare le procedure di evacuazione.

La riunione è iniziata questa mattina alle 8.30. Un appuntamento politico e istituzionale che la premier ha voluto organizzare dopo il primo confronto con i vertici della sicurezza nazionale e dell'intelligence. L'obiettivo è condividere le informazioni disponibili, valutare la portata delle minacce e individuare una risposta comune a un episodio che ha mostrato quanto possa essere vulnerabile il sistema scolastico di fronte a campagne intimidatorie diffuse attraverso la rete.

A Palazzo Chigi tutti i leader delle opposizioni

All'incontro partecipano la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, i rappresentanti di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, quello di Azione Carlo Calenda e il segretario di +Europa Riccardo Magi. Per Futuro Nazionale è presente il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello.

La delegazione governativa è particolarmente ampia. Accanto alla presidente del Consiglio siedono i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il ministro della Difesa Guido Crosetto, quello dell'Interno Matteo Piantedosi e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

La presenza dei principali responsabili politici della sicurezza e della difesa conferma la rilevanza attribuita dal governo alla vicenda. Il confronto, tuttavia, non esaurirà il passaggio istituzionale richiesto dalle minoranze. Meloni ha infatti precisato che il vertice non sostituirà l'informativa alle Camere sollecitata dalle opposizioni.

È un punto politicamente significativo. Il governo cerca una posizione condivisa davanti a una minaccia che riguarda l'intero Paese, mentre le forze di minoranza rivendicano il diritto del Parlamento a conoscere le informazioni raccolte e le iniziative predisposte per fronteggiare eventuali nuovi attacchi.

Seimila scuole nel caos, ma nessun pericolo concreto

L'emergenza è esplosa mercoledì 11 novembre, quando migliaia di istituti scolastici hanno ricevuto comunicazioni elettroniche contenenti minacce di attentati. Le segnalazioni hanno interessato circa seimila scuole, provocando allarme tra i dirigenti scolastici e le famiglie.

In numerosi casi sono state attivate le procedure di sicurezza, con evacuazioni degli edifici e controlli delle forze dell'ordine. La diffusione contemporanea delle minacce ha creato una situazione di forte tensione, amplificata dall'incertezza sull'origine dei messaggi e sulla loro effettiva attendibilità.

Gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato la presenza di ordigni. La presidente del Consiglio, intervenuta già nella giornata di mercoledì attraverso i social, ha rassicurato le famiglie parlando dell'assenza di un «pericolo concreto».

Secondo Meloni, gli episodi sembrano inserirsi in una strategia finalizzata soprattutto a provocare paura e disorientamento. Una campagna intimidatoria che punta a colpire un settore particolarmente sensibile come quello dell'istruzione, sfruttando la naturale preoccupazione dei genitori per la sicurezza dei figli.

La premier ha anche avvertito che potrebbero verificarsi nuovi episodi, invitando a non interpretarli automaticamente come il fallimento delle misure di prevenzione. Il governo, ha assicurato, è pronto a fronteggiarli.

La premier: le minacce non fermeranno le lezioni

Uno dei messaggi centrali dell'intervento di Giorgia Meloni riguarda la necessità di evitare che gli autori delle intimidazioni riescano a condizionare la vita quotidiana del Paese.

La presidente del Consiglio ha chiarito che non saranno le comunicazioni minatorie a determinare il calendario scolastico. Una posizione che punta a conciliare la massima attenzione alla sicurezza con l'esigenza di garantire la continuità delle attività didattiche.

Il problema, tuttavia, resta complesso. Ogni segnalazione deve essere valutata con prudenza, ma la ripetizione di falsi allarmi rischia di produrre effetti concreti anche in assenza di esplosivi: interruzione delle lezioni, mobilitazione delle forze dell'ordine, preoccupazione delle famiglie e difficoltà organizzative per gli istituti.

Per questo il governo ha immediatamente coinvolto i vertici dell'intelligence e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, insieme ai ministri competenti.

Il confronto con le opposizioni rappresenta il secondo passaggio di una strategia che, nelle intenzioni dell'esecutivo, deve rafforzare la risposta delle istituzioni e impedire che le minacce informatiche diventino uno strumento capace di paralizzare servizi pubblici essenziali.

Un confronto politico che mancava dal 2023

La convocazione dei leader delle opposizioni a Palazzo Chigi assume anche un significato politico che va oltre l'emergenza delle scuole.

L'ultima occasione in cui le principali forze di minoranza avevano incontrato Giorgia Meloni nella sede del governo risaliva al 2023. In quell'anno si erano svolti due confronti, il primo sulle riforme istituzionali e il secondo sul salario minimo.

Entrambi gli appuntamenti si erano conclusi senza risultati condivisi. Da allora il dialogo diretto tra la premier e i leader delle opposizioni era rimasto sostanzialmente fermo, mentre il confronto politico si era sviluppato soprattutto nelle aule parlamentari e attraverso dichiarazioni pubbliche.

La nuova riunione nasce da circostanze profondamente diverse. Non si tratta di trovare un'intesa su una riforma o su una misura economica, ma di affrontare una questione di sicurezza che coinvolge direttamente milioni di famiglie.

Resta da capire se l'appello all'unità riuscirà a produrre un terreno comune oppure se le divergenze sulla gestione della sicurezza informatica finiranno per riemergere anche in questa occasione.

Gabrielli attacca il governo: «È bastato il Mysogistan»

Mentre a Palazzo Chigi si svolge il vertice, arriva una critica particolarmente dura all'esecutivo da parte di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia e cofondatore di Più Uno.

Gabrielli utilizza toni sarcastici per denunciare quella che considera una sottovalutazione della sicurezza informatica e una gestione delle priorità nazionali eccessivamente concentrata su altre emergenze.

Nel suo intervento fa riferimento al sedicente Mysogistan, lo Stato immaginario evocato nelle comunicazioni intimidatorie, osservando come sia stato sufficiente un soggetto che si presenta come suo esponente per provocare una situazione di allarme in tutto il Paese.

L'ex capo della Polizia ironizza anche sull'eventualità di un nuovo decreto sicurezza dedicato al Mysogistan, con un ipotetico reato relativo alla fondazione di Stati immaginari. Una provocazione attraverso la quale contesta l'approccio del governo alle questioni della sicurezza.

Ma dietro il sarcasmo c'è soprattutto una domanda politica e operativa: quali strumenti possiede oggi l'Italia per rispondere efficacemente a un attacco informatico di questa natura?

Le domande sulle capacità di difesa informatica

La critica di Franco Gabrielli si concentra sulla norma relativa all'hack back, introdotta dal Parlamento nella precedente legislatura per dotare il Paese di strumenti di risposta alle aggressioni informatiche.

L'ex capo della Polizia chiede quali capacità siano state effettivamente sviluppate e quali iniziative abbia assunto il governo per rafforzare il sistema, qualora la normativa originaria si fosse rivelata insufficiente.

L'interrogativo investe direttamente anche il ruolo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita per rafforzare la protezione delle infrastrutture digitali e la capacità di prevenzione e risposta agli incidenti informatici.

Gabrielli contesta duramente l'evoluzione dell'Agenzia, arrivando a definirla un «postificio», e mette in discussione i risultati raggiunti rispetto alle ambizioni che avevano accompagnato la sua nascita.

Le sue parole aprono un ulteriore fronte di confronto politico. Il tema non riguarda soltanto la gestione dell'emergenza delle scuole, ma anche gli investimenti, le competenze e l'effettiva capacità dello Stato di contrastare operazioni informatiche che possono produrre conseguenze rilevanti sulla vita quotidiana.

Il nodo delle indagini e il passaggio in Parlamento

Le autorità sono ora impegnate a ricostruire l'origine delle comunicazioni minatorie e a identificare i responsabili. La diffusione dei messaggi su larga scala rende necessario un approfondimento tecnico sulle modalità utilizzate, sull'eventuale coordinamento dell'operazione e sulle finalità perseguite.

La possibilità che si tratti di una campagna organizzata per generare allarme costituisce una delle ipotesi al centro dell'attenzione, ma l'attribuzione delle responsabilità richiede elementi investigativi verificabili.

Sul piano istituzionale, il prossimo passaggio sarà l'informativa del governo alle Camere, richiesta dalle opposizioni e confermata dalla presidente del Consiglio.

Il confronto parlamentare dovrà chiarire quali informazioni siano disponibili, quali procedure siano state adottate per tutelare gli istituti scolastici e come si intenda rafforzare la capacità di risposta davanti a eventuali nuove ondate di minacce.