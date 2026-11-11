Statale 90: poteva essere una strage quella di oggi a borgo Giardinetto Pauroso incidente al crocevia della morte

Poteva essere davvero una strage quella di oggi a borgo Giardinetto, in provincia di Foggia, lungo la statale 90 delle puglie, noto tristemente come il crocevia della morte. Non si contano infatti in questo punto le vittime nel corso degli anni.

Per cause in corso di accertamente, un mezzo Pik-up mitsubishi modello L200 è piombato contro un bar minimarchet, dopo aver letteralmente abbattutto un muretto e le ringhiere laterali.

Un schianto violentissimo che non avrebbe lasciato scampo agli avventori del locale, solitamente seduti o fermi per una breve sosta davanti all'ingresso.

Si tratta infatti di un luogo di riferimento storico, più importante di questa zona, un punto di ristoro frequentatissimo soprattutto da operai.

Sul posto i carabinieri di Castelluccio dei Sauri. Fortunatamente ed è questa la notizia più importante e rassicurante non si sono avute gravi conseguenze ma solo tanto spavento.