Strage di Viareggio, Moretti ai domiciliari dopo quattro mesi di carcere L'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato lascia il penitenziario di Orvieto

Dopo quattro mesi di detenzione nel carcere di Orvieto, l'ex amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, ottiene gli arresti domiciliari e potrà proseguire l'esecuzione della pena nella propria abitazione a Roma. La decisione riguarda uno dei principali imputati nel lungo percorso giudiziario seguito alla strage ferroviaria di Viareggio, il disastro del 29 giugno 2009 nel quale persero la vita 32 persone.

La notizia riporta l'attenzione su una vicenda che, a oltre diciassette anni dai fatti, continua a rappresentare una ferita profonda per la città toscana e per le famiglie delle vittime.

Quattro mesi in carcere, poi il trasferimento a Roma

Moretti, già ai vertici delle Ferrovie dello Stato e successivamente amministratore delegato di Leonardo, si trovava detenuto nel penitenziario di Orvieto.

Secondo quanto riportato dalla stampa, durante i quattro mesi trascorsi in carcere avrebbe perso circa quindici chili. Il dato sulle condizioni fisiche dell'ex dirigente è emerso in relazione alla decisione che gli consente di proseguire la detenzione presso la propria abitazione.

Il passaggio ai domiciliari non cancella la condanna né interrompe l'esecuzione della pena. Cambia il luogo in cui questa viene scontata, secondo le condizioni e le prescrizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

La notte del 29 giugno 2009

La vicenda giudiziaria nasce dalla tragedia avvenuta nella stazione ferroviaria di Viareggio, quando un treno merci che trasportava gas di petrolio liquefatto deragliò durante il transito.

Uno dei carri cisterna si danneggiò e il gas fuoriuscito provocò un incendio devastante, seguito da esplosioni che investirono le abitazioni vicine alla ferrovia.

Molte persone furono sorprese nelle proprie case, mentre altre si trovavano nelle strade del quartiere. Il bilancio definitivo fu di 32 morti, oltre a numerosi feriti e ingenti danni agli edifici.

La tragedia segnò profondamente la comunità di Viareggio e aprì un lungo confronto sulle responsabilità nella gestione della sicurezza ferroviaria.

Un processo durato anni

Il procedimento giudiziario ha coinvolto dirigenti e responsabili di diverse società del settore ferroviario, chiamati a rispondere, secondo le rispettive posizioni, delle carenze di sicurezza individuate nell'ambito delle indagini.

Nel corso degli anni si sono susseguiti processi, ricorsi e pronunciamenti della Corte di Cassazione, con la necessità di distinguere le responsabilità individuali e valutare le contestazioni formulate dall'accusa.

La posizione di Mauro Moretti è stata una delle più rilevanti, anche per gli incarichi ricoperti ai vertici del sistema ferroviario italiano.

Il percorso giudiziario è stato particolarmente complesso, segnato anche dal dibattito sulla prescrizione di alcuni reati e sulle conseguenze delle decisioni assunte nei diversi gradi di giudizio.

Il dolore delle famiglie e la richiesta di giustizia

Per i familiari delle 32 vittime, il disastro ferroviario non rappresenta soltanto una vicenda processuale. È una tragedia che ha cambiato per sempre la vita di intere famiglie e che ha alimentato una mobilitazione civile durata anni.

Le associazioni dei parenti hanno seguito ogni fase dei procedimenti, chiedendo che venissero accertate le responsabilità e che la sicurezza del trasporto ferroviario diventasse una priorità.

La memoria della strage resta particolarmente viva a Viareggio, dove ogni anniversario è accompagnato da iniziative pubbliche e momenti di commemorazione.

I domiciliari non modificano la condanna

La concessione della detenzione domiciliare a Moretti riguarda le modalità di esecuzione della pena e non costituisce una revisione delle responsabilità accertate nei suoi confronti.

È una distinzione importante in una vicenda nella quale le decisioni giudiziarie continuano a suscitare attenzione e sensibilità.

Il trasferimento dal carcere di Orvieto all'abitazione di Roma segna una nuova fase della detenzione dell'ex dirigente, mentre resta immutato il significato storico e umano della tragedia.

A distanza di oltre diciassette anni, la strage del 29 giugno 2009 continua a richiamare l'attenzione sul valore della prevenzione, sui controlli e sulle responsabilità connesse alla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie.