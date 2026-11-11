Manovra, banche contro il governo. L'acciaio si ferma per il caro energia L'Abi denuncia un prelievo da 22 miliardi. Le acciaierie bloccano gli impianti, cresce la tensione

La manovra economica del governo Meloni entra nella fase più delicata del confronto parlamentare, stretta tra la protesta delle banche, le difficoltà dell'industria e le richieste di interventi correttivi avanzate dalle parti sociali. A rendere ancora più complesso il quadro è l'emergenza energetica che sta investendo la siderurgia italiana, con diverse grandi aziende costrette a sospendere la produzione perché i costi di elettricità e gas hanno raggiunto livelli giudicati insostenibili.

Le audizioni nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno messo in evidenza un malcontento diffuso. Gli istituti di credito contestano il nuovo carico fiscale, le piccole imprese chiedono misure capaci di sostenere maggiormente i consumi, mentre i sindacati sollevano obiezioni sulle pensioni, sul fisco e sulle risorse destinate ai servizi pubblici.

Le banche contestano un conto da 22 miliardi

Lo scontro più acceso riguarda il sistema bancario. L'Abi, l'Associazione bancaria italiana, ha espresso una posizione fortemente critica sulle misure fiscali previste dalla manovra, denunciando il rischio di compromettere la competitività degli istituti italiani rispetto ai concorrenti europei.

Secondo il direttore generale Marco Rottigni, l'impatto complessivo delle leggi di Bilancio relative al triennio 2025-2027 raggiungerebbe i 22 miliardi di euro. Soltanto l'ultima manovra comporterebbe un aggravio di circa 7 miliardi, suddiviso tra 4,8 miliardi derivanti dall'incremento dell'addizionale Ires e altri 2,1 miliardi collegati al differimento di deduzioni e compensazioni fiscali.

L'associazione mette in guardia dal rischio di creare distorsioni della concorrenza all'interno dell'Unione europea. Una tassazione particolarmente gravosa applicata soltanto agli istituti italiani, sostiene l'Abi, potrebbe determinare uno svantaggio competitivo rispetto alle banche degli altri Stati membri.

Rottigni ha inoltre sollevato dubbi sulla compatibilità costituzionale di alcune disposizioni, richiamando i principi di uguaglianza, capacità contributiva, ragionevolezza e proporzionalità.

La questione non riguarda soltanto l'entità del prelievo, ma anche la sua continuità. Per il terzo anno consecutivo il settore bancario viene chiamato a contribuire in misura straordinaria alla copertura delle misure di finanza pubblica.

La maggioranza replica: gli utili restano elevati

Le critiche degli istituti di credito hanno provocato una reazione immediata nella maggioranza. Il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, relatore del disegno di legge di Bilancio, ha invitato le banche a compiere un ulteriore sforzo per contribuire alla manovra.

A sostegno della richiesta ha richiamato i risultati economici dei principali gruppi bancari italiani, che nei primi nove mesi dell'anno avrebbero registrato utili complessivi per 22,8 miliardi di euro, in crescita del 9%.

Una posizione condivisa, nei suoi contenuti essenziali, anche da Marco Osnato di Fratelli d'Italia, che ha respinto le proteste degli istituti sul differimento decennale dei crediti fiscali legati al Superbonus.

Per una parte della maggioranza, gli elevati profitti realizzati dal settore giustificano un contributo aggiuntivo alle esigenze del bilancio pubblico. Le banche, invece, sostengono che interventi ripetuti e differenziati rispetto agli altri Paesi europei rischino di ridurre la prevedibilità del quadro fiscale.

L'acciaio italiano si ferma: energia troppo cara

Mentre il confronto sulla manovra prosegue in Parlamento, l'industria siderurgica lancia un allarme che riguarda direttamente la tenuta produttiva del Paese.

Federacciai ha annunciato che numerose aziende associate hanno già interrotto o si preparano a sospendere temporaneamente le attività a causa dell'aumento dei costi energetici. Tra i gruppi coinvolti figurano Feralpi, Duferco, Banzato, Pittini e Beltrami.

Il presidente dell'associazione, Antonio Gozzi, ha denunciato l'impossibilità di continuare a produrre acciaio in condizioni economicamente sostenibili, chiedendo un intervento strutturale per l'elettrosiderurgia.

Il problema riguarda soprattutto le acciaierie che utilizzano forni elettrici, per le quali l'energia rappresenta una componente determinante del costo industriale. In alcuni stabilimenti può arrivare a incidere fino al 30% sulle spese complessive di produzione.

L'aumento delle bollette si somma a una domanda debole e alla concorrenza internazionale, creando una situazione nella quale molte imprese non riescono a trasferire i maggiori costi sui prezzi di vendita.

La testimonianza dell'industriale: impianti spenti e cassa integrazione

A descrivere concretamente le difficoltà del settore è Roberto de Miranda, imprenditore bresciano alla guida della ORI Martin, azienda familiare con circa 1.500 dipendenti e un fatturato di 700 milioni di euro.

L'impresa, specializzata nella produzione di acciai destinati all'automotive e alla meccanica, ha sospeso completamente l'attività per una settimana. Successivamente ha ripreso a lavorare, ma con fermate programmate nelle fasce orarie in cui l'elettricità raggiunge i prezzi più elevati.

Secondo l'imprenditore, in alcune giornate il costo dell'energia ha raggiunto i 280 euro al megawattora, contro valori inferiori ai 100 euro precedenti alle crisi internazionali.

La difficoltà maggiore è rappresentata dall'impossibilità di aumentare i prezzi dell'acciaio. I clienti dell'automotive e della componentistica sono già sottoposti alla pressione della concorrenza cinese e non possono assorbire ulteriori rincari.

Per contenere le perdite, le aziende sono costrette a interrompere la produzione nelle ore più costose. Ma fermare un impianto non significa azzerarne le spese. I salari, la manutenzione e gli altri costi fissi continuano a pesare sui bilanci.

Quando la sospensione viene programmata per periodi più lunghi è possibile ricorrere alla cassa integrazione. Le fermate decise quotidianamente, invece, rendono più difficile utilizzare gli strumenti ordinari di sostegno al reddito.

Il nodo degli aiuti alle imprese energivore

Le imprese siderurgiche chiedono al governo di intervenire anche sugli strumenti già esistenti per contenere il costo dell'energia.

Tra questi figura l'Interconnector, il meccanismo che consente alle industrie energivore di beneficiare di approvvigionamenti elettrici collegati ai mercati esteri. La misura è destinata a terminare alla fine dell'anno.

Un altro strumento è l'Energy Release, pensato per favorire l'accesso a energia a condizioni più vantaggiose attraverso investimenti nella produzione da fonti rinnovabili. La scadenza prevista è alla fine del 2027.

Per gli industriali, il rinnovo e il rafforzamento di queste misure rappresentano condizioni essenziali per evitare ulteriori blocchi produttivi.

Il problema non riguarda soltanto le acciaierie. Se i produttori di materie prime rallentano o interrompono le attività, le conseguenze possono propagarsi alla meccanica, all'automotive, alle costruzioni e alle altre filiere manifatturiere.

Bollette, il governo studia un tetto al gas

Nel tentativo di contenere gli effetti dei rincari, il governo ha previsto nel decreto Bollette un meccanismo di limitazione del prezzo del gas utilizzato per produrre energia elettrica.

Il valore indicato è di 58,9 euro al megawattora, con un'applicazione prevista, secondo le ipotesi illustrate, tra gennaio e luglio, periodo nel quale le quotazioni del gas potrebbero mantenersi elevate.

Gli effetti attesi sulle famiglie appaiono tuttavia contenuti. Per un nucleo domestico tipo, il risparmio stimato nel 2027 sarebbe di circa 18 euro con un contratto elettrico a prezzo variabile e di 10 euro con un contratto a prezzo fisso.

Le cifre restano condizionate all'andamento delle quotazioni energetiche e alle modalità di applicazione del provvedimento.

Sul fronte dei carburanti, dal 9 al 23 novembre è previsto il ritorno di una riduzione delle accise sul gasolio, pari a 4,88 centesimi al litro. La misura arriva mentre il prezzo medio della benzina in modalità self service si colloca intorno a 1,998 euro al litro.

A2a avverte: le nuove tasse rischiano di frenare gli investimenti

Alle preoccupazioni dell'industria siderurgica si aggiungono quelle delle società energetiche.

L'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, ha avvertito che un ulteriore aggravio fiscale potrebbe costringere il gruppo a ridimensionare i programmi di investimento.

La questione riguarda soprattutto gli interventi necessari per modernizzare le reti, sviluppare nuovi impianti e sostenere la transizione energetica. Secondo il manager, modifiche della tassazione possono produrre conseguenze negative sulla capacità delle imprese di programmare investimenti a lungo termine.

È un ulteriore elemento di pressione sul governo, chiamato a conciliare la necessità di reperire risorse pubbliche con quella di preservare la competitività del sistema produttivo.

Sanità e pensioni, cresce la protesta sociale

Le contestazioni alla manovra coinvolgono anche il settore sanitario. I sindacati dei medici e degli infermieri hanno annunciato una manifestazione nazionale a Roma per il 5 dicembre, ritenendo insufficienti le risorse previste per il servizio sanitario.

Sul fronte previdenziale, l'Inps dovrà applicare da gennaio 2027 gli adeguamenti all'inflazione per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo. Per gli assegni superiori, gli incrementi sono previsti entro il primo trimestre dell'anno.

Restano aperte le critiche sindacali sul potere d'acquisto dei pensionati e sull'efficacia delle misure fiscali nel sostenere i redditi da lavoro.

Vertice di maggioranza, Meloni alla prova delle modifiche

Il possibile incontro tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini potrebbe diventare il passaggio politico decisivo per stabilire quali correzioni introdurre durante l'esame parlamentare.

Le richieste arrivano da fronti diversi e spesso difficili da conciliare. Le banche chiedono una riduzione degli oneri fiscali, le imprese energivore sollecitano interventi immediati sui prezzi dell'elettricità, i sindacati reclamano maggiori risorse per salari, pensioni e sanità.

Ogni modifica, però, richiede coperture finanziarie e deve rispettare i vincoli di bilancio.

Il governo dovrà quindi decidere dove concentrare le risorse disponibili, evitando che il confronto con le categorie economiche si trasformi in una revisione complessiva della manovra.

Intanto, nelle fabbriche dell'acciaio, la crisi non aspetta i tempi della politica. Gli impianti che si fermano, i lavoratori destinati alla cassa integrazione e le imprese che rinviano gli investimenti rappresentano il segnale più concreto delle difficoltà dell'economia italiana.

La sfida per l'esecutivo non sarà soltanto trovare un accordo nella maggioranza, ma impedire che il costo dell'energia e l'incertezza fiscale producano conseguenze durature sull'industria e sull'occupazione.