Palermo, funerale del boss a Ballarò: mercato chiuso, petardi e proteste Cento persone in corteo per Emanuele Rubino, condannato per estorsione mafiosa

Un corteo funebre accompagnato da motorini rombanti, petardi e fuochi d'artificio. Le saracinesche dei negozi abbassate, il mercato storico di Ballarò fermo e un centinaio di persone a seguire la bara lungo le strade del centro di Palermo. I funerali di Emanuele Rubino, 36 anni, pluripregiudicato con una condanna definitiva per estorsione aggravata dal metodo mafioso, si sono trasformati in una manifestazione pubblica che ha provocato paura tra i passanti, indignazione tra i residenti e una dura reazione delle istituzioni.

La scena si è svolta lunedì 9 novembre, quando il feretro ha attraversato via Maqueda e le strade di Ballarò, diretto alla chiesa del Carmine. Ad aprire il corteo diversi ciclomotori, alcuni condotti da persone senza casco, mentre esplodevano petardi e mortaretti. Un ultimo saluto che, per modalità e dimensioni, è andato ben oltre la tradizionale cerimonia funebre, trasformandosi in un caso politico e di ordine pubblico.

Il corteo tra via Maqueda e il mercato di Ballarò

Le immagini diffuse sui social mostrano una lunga processione nel cuore del centro storico palermitano. Davanti al carro funebre, motorini in movimento e persone che accompagnano il passaggio della bara. Intorno, i rumori dei motori e le esplosioni dei petardi, mentre alcune attività commerciali restano chiuse.

Il corteo ha attraversato una delle aree più frequentate della città, dove ogni giorno si incontrano residenti, commercianti e turisti. La presenza di decine di persone e le modalità della manifestazione hanno provocato momenti di tensione e disorientamento.

A Ballarò, il mercato popolare simbolo della città, numerose attività hanno abbassato le saracinesche. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, nei giorni precedenti erano circolate indicazioni per mantenere chiuso il mercato in occasione dei funerali.

La chiusura delle attività e la partecipazione al corteo hanno alimentato interrogativi sulla capacità di condizionamento esercitata da determinati ambienti criminali nella vita quotidiana del quartiere. Resta tuttavia necessario distinguere le scelte dei singoli commercianti da eventuali pressioni, che non possono essere considerate accertate sulla sola base delle immagini.

Chi era Emanuele Rubino

Emanuele Rubino aveva 36 anni ed era conosciuto negli ambienti criminali palermitani. Era stato condannato in via definitiva a nove anni e mezzo di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di commercianti stranieri.

Il suo nome era inoltre legato a un grave episodio avvenuto nel 2016, quando sparò alla testa a un cittadino gambiano, Yusupha Susso, durante una violenta aggressione. Per quella vicenda aveva ricevuto una condanna in primo grado a dodici anni di carcere per tentato omicidio.

Il caso aveva suscitato una forte reazione nella città, dove migliaia di persone erano scese in piazza per manifestare solidarietà alla vittima e respingere la violenza criminale.

Rubino si trovava agli arresti domiciliari per motivi di salute. È morto nei giorni precedenti al funerale per cause naturali.

La sua figura e i precedenti giudiziari spiegano perché la cerimonia abbia assunto un significato che va oltre la dimensione privata del lutto, diventando oggetto di un confronto pubblico sul rapporto tra criminalità, territorio e controllo degli spazi cittadini.

Il sindaco Lagalla: «Il cordoglio non può diventare una manifestazione»

La reazione del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è stata immediata. Il primo cittadino ha chiesto un chiarimento istituzionale su quanto avvenuto, sottolineando la necessità di garantire la libertà dei residenti e il regolare svolgimento delle attività commerciali.

«Il diritto di dare l'ultimo saluto a una persona scomparsa è un aspetto che nessuno mette in discussione. Ma il cordoglio non può trasformarsi in una manifestazione che compromette la tranquillità dei residenti e condiziona le attività commerciali», ha dichiarato Lagalla.

Il sindaco ha evidenziato che la città non può accettare che intere strade diventino teatro di comportamenti capaci di alimentare nei cittadini la sensazione di non essere protetti.

Secondo la ricostruzione dell'amministrazione comunale, il corteo è stato segnalato dagli agenti della Polizia municipale presenti ai Quattro Canti, consentendo un intervento per impedirne il proseguimento in quella direzione.

Un'azione che, secondo Lagalla, ha evitato conseguenze ancora più gravi e il ripetersi di episodi già verificatisi in passato durante altri funerali particolarmente controversi.

La protesta dei residenti e il caso dei negozi chiusi

Le modalità del funerale hanno provocato una forte reazione tra alcuni abitanti del centro storico, che hanno denunciato il rischio di una dimostrazione di potere sul territorio.

La questione riguarda soprattutto il significato attribuito alla chiusura del mercato di Ballarò e all'occupazione delle strade da parte del corteo.

In un quartiere che negli ultimi anni ha conosciuto importanti iniziative sociali e civiche contro la criminalità, la possibilità che un evento privato possa condizionare la vita economica e la circolazione pubblica viene considerata particolarmente preoccupante.

Le testimonianze raccolte dalla stampa locale restituiscono il disagio di una parte dei residenti, che lamenta una presenza istituzionale insufficiente di fronte a comportamenti percepiti come intimidatori.

Il problema non è il diritto dei familiari a celebrare il funerale, riconosciuto anche dal sindaco, ma il rischio che il rito venga utilizzato per esibire una capacità di mobilitazione e di controllo delle strade.

Pd e Movimento 5 Stelle chiedono spiegazioni

Sul caso sono intervenuti anche esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che hanno criticato quanto accaduto e chiesto chiarimenti sulle misure adottate per garantire l'ordine pubblico.

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato un'interrogazione parlamentare per fare luce sulla gestione del corteo e sulle circostanze che hanno consentito lo svolgimento della manifestazione.

Le opposizioni chiedono di accertare se fossero disponibili informazioni preventive sull'iniziativa, quali controlli fossero stati predisposti e se sarebbe stato possibile evitare l'occupazione delle strade e le esplosioni di petardi.

La vicenda assume anche una dimensione politica locale, perché riporta al centro del dibattito il tema della presenza dello Stato nei quartieri storicamente segnati dall'influenza delle organizzazioni mafiose.

Non si tratta soltanto di ricostruire eventuali violazioni delle norme sulla circolazione o sull'utilizzo di materiale pirotecnico, ma di comprendere se il corteo abbia rappresentato una manifestazione organizzata di consenso attorno a una figura legata alla criminalità.

Il precedente del 2016 e la risposta della città

Il nome di Emanuele Rubino richiama un episodio particolarmente doloroso della storia recente di Ballarò.

Nel 2016, dopo il ferimento del giovane gambiano Yusupha Susso, il quartiere e una parte significativa della città reagirono con una mobilitazione pubblica contro la violenza e il razzismo.

Migliaia di persone parteciparono a una manifestazione per sostenere la vittima e affermare il rifiuto delle intimidazioni criminali. Una risposta che coinvolse cittadini, associazioni e realtà sociali impegnate nella riqualificazione del centro storico.

A dieci anni di distanza, le immagini del corteo funebre restituiscono una rappresentazione molto diversa dello stesso territorio. Non necessariamente quella di tutta Ballarò, dove continuano a operare numerose iniziative civiche e commerciali, ma quella di un gruppo capace di occupare temporaneamente lo spazio pubblico attraverso una manifestazione rumorosa e controversa.

È proprio questa contrapposizione a rendere particolarmente delicato il caso: da una parte una città che negli anni ha cercato di affermare la propria autonomia dalle logiche mafiose, dall'altra comportamenti che rischiano di riproporre simbolicamente l'idea di un controllo del territorio.

Le verifiche e il nodo della sicurezza nel centro storico

L'intervento della Polizia municipale ai Quattro Canti ha impedito al corteo di proseguire lungo una parte dell'itinerario previsto, ma restano aperti gli interrogativi sulla gestione complessiva dell'evento.

Le immagini diffuse online documentano la presenza di ciclomotori nell'area pedonale, conducenti senza casco e l'utilizzo di materiale pirotecnico. Eventuali responsabilità individuali e violazioni amministrative o penali dovranno essere accertate dalle autorità competenti.

La vicenda pone soprattutto una questione di sicurezza e di libertà degli spazi pubblici. Un funerale, indipendentemente dai precedenti penali della persona scomparsa, non può trasformarsi in un'occasione per limitare la circolazione dei cittadini o condizionare le attività economiche.

La risposta delle istituzioni sarà quindi valutata anche sulla capacità di garantire ai residenti e ai commercianti di Ballarò il pieno esercizio dei propri diritti, senza pressioni e senza timori.