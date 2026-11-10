Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.5: perché è stata così forte Sisma alle 8.38 nel Cosentino. La Protezione civile: «Rientra nella normale attività sismica»

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha fatto tremare questa mattina la provincia di Cosenza, provocando momenti di paura tra la popolazione. Il sisma è stato registrato alle 8.38 di martedì 10 novembre, con epicentro a circa due chilometri a nord-est di Cerisano, a una profondità di circa 9 chilometri. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente anche nel capoluogo e nei comuni limitrofi, spingendo numerosi residenti a scendere in strada. Al momento non risultano danni a persone o edifici.

A fornire una spiegazione dell'intensità con cui il terremoto è stato percepito è stata la Protezione civile della Regione Calabria, che ha ricondotto l'episodio alla normale attività sismica del territorio, sottolineando come la particolare conformazione geologica della zona possa amplificare gli effetti delle scosse anche quando la magnitudo non è particolarmente elevata.

La Protezione civile: «Rientra nella normale attività sismica»

«La scossa di terremoto di magnitudo 3.5 che si è verificata alle 8.38 di stamattina nel Comune di Cerisano si inserisce nel quadro della normale attività sismica della nostra Regione».

È quanto chiarisce la Protezione civile regionale in una nota diffusa dopo il terremoto che ha interessato il territorio cosentino.

La Calabria è attraversata da numerose faglie attive, responsabili nel corso dei secoli di terremoti anche particolarmente violenti. La presenza di queste strutture geologiche rende la regione una delle aree italiane maggiormente esposte al rischio sismico.

L'evento di questa mattina, pur essendo stato percepito in maniera significativa dalla popolazione, viene classificato dagli esperti come una scossa di energia relativamente debole. La sensazione di forte intensità avvertita dai cittadini non è quindi necessariamente collegata alla quantità di energia liberata dal terremoto.

Perché il terremoto è stato avvertito così intensamente

Secondo la Protezione civile, due elementi hanno contribuito a rendere particolarmente evidente il movimento del terreno: la profondità ridotta dell'ipocentro e le caratteristiche geologiche della Valle del Crati.

Il terremoto si è verificato a circa 8,5 chilometri di profondità, un valore relativamente contenuto che ha consentito alle onde sismiche di raggiungere rapidamente la superficie.

Ma il fattore più significativo riguarda la natura dei terreni presenti nella valle, costituiti prevalentemente dai sedimenti alluvionali depositati nel tempo dal fiume Crati.

Si tratta soprattutto di sabbie e argille, materiali che possono amplificare il movimento del suolo durante il passaggio delle onde sismiche. Questo fenomeno, conosciuto come amplificazione sismica locale, può rendere una scossa più intensa in superficie rispetto a quanto suggerirebbe la sola magnitudo.

La Protezione civile spiega che proprio la combinazione tra la limitata profondità del terremoto e la composizione del sottosuolo ha contribuito a far percepire il sisma in maniera particolarmente marcata.

Paura a Cosenza e nei comuni vicini all'epicentro

La scossa è stata avvertita in numerosi centri della provincia di Cosenza, in particolare a Cerisano, Rende, Castrolibero, Mendicino e nelle aree circostanti.

Nel capoluogo diversi cittadini hanno lasciato le abitazioni e gli edifici nei quali si trovavano, preoccupati dall'improvviso movimento del terreno.

Sui social network sono comparsi numerosi messaggi di residenti che hanno raccontato di aver percepito una scossa breve ma intensa, accompagnata in alcuni casi da un rumore improvviso.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha localizzato l'epicentro a circa cinque chilometri a ovest di Cosenza, confermando una magnitudo locale di 3.5 e una profondità prossima ai 9 chilometri.

Le verifiche avviate dopo il terremoto non hanno evidenziato, nelle prime ore, conseguenze significative per persone o strutture. La situazione continua comunque a essere monitorata dagli organismi competenti.

La Valle del Crati e i grandi terremoti del passato

La Protezione civile della Calabria ha richiamato anche la storia sismica del territorio, ricordando alcuni eventi che hanno interessato la Valle del Crati nei secoli passati.

Tra i terremoti storici citati figurano quelli del 1184, del 1854 e del 1870, testimonianze di un'attività sismica che caratterizza da lungo tempo questa parte della regione.

Il riferimento agli eventi del passato serve a inquadrare la scossa di oggi nel contesto geologico della Calabria e non indica che sia imminente un terremoto di maggiore intensità.

La zona è infatti attraversata da sistemi di faglie attive che possono generare movimenti tellurici di diversa magnitudo. La presenza di terremoti, anche percepiti chiaramente dalla popolazione, costituisce un fenomeno conosciuto e costantemente monitorato.

Gli esperti ricordano che non è possibile prevedere con precisione quando si verificherà un terremoto, né stabilire sulla base di una singola scossa se seguiranno eventi più forti.

L'importanza della prevenzione nelle aree sismiche

Il terremoto registrato a Cerisano riporta l'attenzione sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio e sull'importanza della prevenzione in una regione caratterizzata da un'elevata pericolosità sismica.

La magnitudo, da sola, non permette di determinare i possibili danni provocati da un evento. A incidere sono anche la profondità, la distanza dall'epicentro, le caratteristiche del terreno e la resistenza degli edifici.

Nelle aree caratterizzate da depositi alluvionali, come la Valle del Crati, la valutazione degli effetti locali del sisma assume particolare importanza nella pianificazione urbanistica e negli interventi di adeguamento delle costruzioni.

La scossa di questa mattina non ha provocato, secondo le informazioni disponibili, danni significativi, ma rappresenta un ulteriore richiamo alla necessità di mantenere elevata l'attenzione sulla sicurezza degli edifici e sulla conoscenza dei comportamenti da adottare durante un terremoto.

La Protezione civile regionale invita a interpretare l'episodio nel contesto della naturale attività sismica calabrese, senza sottovalutare l'importanza della prevenzione. Una scossa di magnitudo moderata, come quella registrata nel Cosentino, può essere percepita con forza anche quando l'energia liberata è relativamente contenuta.