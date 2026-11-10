Armi all'Ucraina, scontro nel governo: la Lega frena il nuovo invio Giorgetti non firma il decreto. Salvini contrario ai missili, Meloni cerca di ricomporre la tensione

Si apre un nuovo fronte di tensione nel governo di Giorgia Meloni sull'invio di armi all'Ucraina. Il tredicesimo pacchetto di aiuti destinato a Kiev è ancora senza la firma del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, mentre la Lega di Matteo Salvini contesta la prosecuzione delle forniture militari e chiede un cambiamento della linea italiana. Una frattura politica che arriva proprio mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto si prepara a illustrare il contenuto del provvedimento al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

La vicenda è esplosa nella serata del 9 novembre, quando fonti leghiste hanno precisato che Giorgetti non aveva ancora sottoscritto il decreto interministeriale. Una circostanza che ha alimentato interrogativi sulla tenuta della maggioranza, soprattutto perché il documento era stato presentato come sostanzialmente pronto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Nella mattinata del 10 novembre, lo stesso Tajani ha cercato di ridimensionare il caso, spiegando che il titolare dell'Economia non aveva potuto firmare perché impegnato a Bruxelles e che avrebbe provveduto una volta rientrato a Roma. La spiegazione formale non cancella però le divergenze politiche tra gli alleati.

La firma di Giorgetti diventa un caso politico

Il decreto che autorizza il tredicesimo pacchetto di aiuti all'Ucraina richiede la sottoscrizione dei ministri della Difesa, degli Esteri e dell'Economia. Senza tutte le firme necessarie, il provvedimento non può completare il proprio percorso e le forniture previste non possono essere avviate.

Secondo quanto emerso nella maggioranza, Guido Crosetto e Antonio Tajani hanno già sottoscritto il documento, mentre manca ancora quella di Giancarlo Giorgetti.

Il ministro dell'Economia si trovava il 9 novembre a Bruxelles per partecipare alla riunione dell'Ecofin, circostanza indicata dagli esponenti del governo per giustificare il ritardo.

Tajani ha spiegato che il documento è classificato e deve quindi essere firmato personalmente, senza possibilità di ricorrere alla firma elettronica. Il provvedimento, ha aggiunto, ha già ricevuto il via libera tecnico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il titolare della Farnesina ha assicurato di aver parlato con Giorgetti e ha escluso l'esistenza di una crisi interna al governo. Secondo la sua ricostruzione, il ministro è favorevole alla misura e completerà la procedura appena rientrato nella capitale.

Salvini contrario ai nuovi missili per Kiev

Le rassicurazioni di Antonio Tajani non risolvono il nodo politico rappresentato dalla posizione della Lega. Matteo Salvini ha manifestato ripetutamente la propria contrarietà a nuove forniture di armamenti all'Ucraina, sostenendo che, dopo oltre quattro anni di guerra, sia necessario concentrare gli sforzi sulla ricerca di una soluzione diplomatica.

La linea del Carroccio si è ulteriormente rafforzata dopo il recente congresso del partito, durante il quale Salvini ha chiesto agli alleati maggiore attenzione alle posizioni della Lega.

Il punto più delicato riguarda il possibile invio di nuovi missili per la difesa antiaerea. La formazione guidata dal vicepremier considera necessario un cambio di impostazione, distinguendo gli aiuti umanitari e civili dal sostegno militare.

Una posizione che si discosta da quella espressa finora dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da Fratelli d'Italia e da Forza Italia, favorevoli alla prosecuzione dell'assistenza a Kiev nell'ambito degli impegni assunti con gli alleati europei e atlantici.

Per la Lega, il confronto politico dovrà riguardare non soltanto il contenuto del nuovo pacchetto, ma anche la strategia complessiva dell'Italia nei confronti del conflitto russo-ucraino.

Nel pacchetto possibili missili Aster e sistemi di difesa aerea

Il contenuto del tredicesimo pacchetto di aiuti resta classificato, come avvenuto per i precedenti provvedimenti. Le indiscrezioni indicano tuttavia la possibile presenza di componenti destinate alla difesa antiaerea, oltre a generatori e materiali per sostenere la popolazione civile.

Tra le forniture ipotizzate figurano i missili Aster, utilizzati dal sistema antiaereo italo-francese Samp-T, già fornito in passato all'Ucraina.

Si tratta di strumenti destinati a intercettare minacce aeree, compresi missili e velivoli ostili. La richiesta di nuove capacità difensive arriva da Kiev in un momento caratterizzato dalla crescente intensità e complessità tecnologica degli attacchi russi.

Il ministro Guido Crosetto ha spiegato nei giorni scorsi che la disponibilità di armamenti da trasferire all'Ucraina è progressivamente diminuita. Le richieste delle autorità ucraine riguardano spesso materiali difficili da reperire, anche perché una parte delle scorte disponibili è già stata impiegata nei precedenti pacchetti.

Il titolare della Difesa ha inoltre sottolineato che l'evoluzione tecnologica dei droni russi ha modificato profondamente le esigenze militari ucraine, rendendo più difficile intercettare gli attacchi rispetto alle prime fasi della guerra.

Crosetto al Copasir, confronto decisivo nella maggioranza

Il passaggio parlamentare del 10 novembre rappresenta uno dei momenti più delicati della vicenda. Guido Crosetto è atteso davanti al Copasir per illustrare il contenuto del tredicesimo pacchetto.

Il Comitato parlamentare, che opera nel rispetto delle procedure di riservatezza previste per le informazioni classificate, sarà informato delle caratteristiche degli aiuti che il governo intende trasferire all'Ucraina.

La seduta potrebbe diventare anche l'occasione per un confronto politico tra gli esponenti della maggioranza, alla luce delle obiezioni espresse dalla Lega.

Il senatore leghista Claudio Borghi ha chiesto una forte discontinuità rispetto alle precedenti decisioni, confermando il malcontento di una parte del partito sull'invio di nuovi armamenti.

Crosetto, da parte sua, ha ribadito l'intenzione di rispettare gli impegni assunti dall'Italia con gli alleati della Nato, dell'Unione europea e con il governo ucraino.

Il ministro ha ricordato che il meccanismo utilizzato per autorizzare le forniture militari fu introdotto durante il governo di Mario Draghi e sostenuto, nella fase iniziale, da un ampio schieramento parlamentare.

Meloni tra gli impegni internazionali e le tensioni con la Lega

Per Giorgia Meloni la controversia arriva in un momento politicamente delicato. Il governo è impegnato nella sessione di bilancio e deve contemporaneamente gestire importanti dossier internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina e dai rapporti con gli alleati europei.

La posizione della presidente del Consiglio è rimasta finora favorevole alla prosecuzione del sostegno a Kiev, nella convinzione che l'assistenza militare sia necessaria per garantire all'Ucraina la possibilità di difendersi e di partecipare a eventuali negoziati senza subire condizioni imposte dalla Russia.

La Lega sostiene invece l'esigenza di accelerare il percorso diplomatico, manifestando crescenti riserve sulla prosecuzione delle forniture di armamenti.

Il mancato completamento dell'iter del decreto rischia quindi di assumere un significato politico superiore alla questione procedurale. Una mancata firma prolungata, infatti, impedirebbe non soltanto l'invio delle armi, ma anche il trasferimento dei materiali civili compresi nel pacchetto.

Nella maggioranza prevale comunque la convinzione che il provvedimento possa essere sbloccato, evitando che il contrasto si trasformi in una crisi politica più ampia.

Il decreto quadro scade a dicembre: si apre un altro confronto

La controversia sul tredicesimo pacchetto anticipa una scadenza ancora più importante. Alla fine del 2026 terminerà infatti l'efficacia del provvedimento legislativo che consente al governo di autorizzare nuovi invii di materiali militari attraverso decreti interministeriali.

Dal 2022 il meccanismo è stato prorogato quattro volte, permettendo l'approvazione di dodici pacchetti di aiuti. Un eventuale rinnovo per il 2027 richiederà una nuova decisione politica e un ulteriore confronto parlamentare.

La posizione della Lega potrebbe quindi incidere anche sulle scelte dei prossimi mesi, quando l'esecutivo dovrà stabilire se mantenere l'attuale sistema di sostegno militare all'Ucraina.

Il tema si intreccia con la ripresa dei negoziati internazionali e con i tentativi degli Stati Uniti di favorire un accordo tra Kiev e Mosca. Il governo italiano continua a dichiarare il proprio sostegno a una soluzione diplomatica che garantisca la sicurezza e la sovranità dell'Ucraina, ma resta diviso sugli strumenti da utilizzare durante il percorso negoziale.

La verifica immediata riguarda la firma di Giancarlo Giorgetti e l'esito dell'informativa di Guido Crosetto al Copasir. Da questi passaggi si comprenderà se la tensione resterà circoscritta al confronto interno alla maggioranza oppure se imporrà una nuova discussione sulla politica italiana di sostegno all'Ucraina.