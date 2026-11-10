Sanità, medici e infermieri uniti in piazza il 5 dicembre Manovra nel mirino: a Roma la mobilitazione nazionale per difendere il servizio pubblico

La protesta della sanità pubblica prende una forma unitaria. Il 5 dicembre medici, infermieri, ostetriche, tecnici, ricercatori, studenti e specializzandi manifesteranno insieme a ???????? contro le scelte di finanziamento della sanità e per chiedere maggiori tutele a chi lavora nel settore. Una mobilitazione che punta a superare le tradizionali divisioni tra categorie e sigle sindacali, portando al centro del confronto sulla manovra economica il futuro del ???????????????? ?????????????????? ??????????????????.

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L’appuntamento è fissato alle 15 del 5 dicembre in ???????????? ???????????????? ???????????????? ????, con arrivo previsto in ?????? ?????? ???????? ??????????????????. L’iniziativa è aperta anche ai cittadini, chiamati a sostenere una battaglia che, secondo gli organizzatori, riguarda non soltanto chi presta assistenza ma soprattutto chi deve riceverla. Nel comunicato congiunto si sottolinea che il diritto alla salute non dovrebbe essere condizionato dal reddito o dal luogo di residenza.

Tra le organizzazioni promotrici figurano ?????????? ??????????????, ????????-????????????, ??????????-????????, ???? ????????, ???????? ????????????, ?????????????? e ?????????????? ????, insieme a numerose altre rappresentanze professionali, sindacali e studentesche. La piattaforma comune riunisce figure diverse, dai reparti ospedalieri ai servizi territoriali, fino alla formazione e alla ricerca.

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La contestazione si inserisce nel confronto sulle risorse destinate alla sanità dalla legge di bilancio. Le organizzazioni del settore ritengono insufficienti gli investimenti e chiedono una valorizzazione più concreta del lavoro sanitario. Al centro delle rivendicazioni ci sono retribuzioni, organici e condizioni di lavoro, questioni che incidono sulla capacità delle strutture pubbliche di rispondere alla domanda di assistenza.

Secondo le ricostruzioni pubblicate il 10 novembre, la manovra prevede un incremento di 2,4 miliardi di euro del Fondo sanitario nazionale, oltre a un miliardo già stanziato in precedenza. Le ?????????????? avevano sollecitato risorse più consistenti. È proprio sulla distanza tra gli stanziamenti e le necessità segnalate dal sistema che si concentra una parte del confronto politico e sindacale.

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La mobilitazione prova a trasformare le difficoltà quotidiane del personale in una questione di interesse generale. Liste d’attesa, accesso alle prestazioni e differenze territoriali diventano così il terreno sul quale gli organizzatori chiedono risposte alle istituzioni. Nel loro appello ricordano che la sanità pubblica appartiene sia a chi cura sia a chi ha bisogno di essere curato.

La data del 5 dicembre segnerà dunque una prova di partecipazione per un fronte professionale ampio e inedito. Il comunicato ufficiale conferma il corteo, ma non precisa modalità e durata di un’eventuale astensione dal lavoro: su questo punto saranno necessari ulteriori annunci delle singole organizzazioni. Resta intanto il messaggio politico della giornata, rivolto al ?????????????? e alle istituzioni: rafforzare il servizio pubblico prima che la carenza di risorse e personale pesi ulteriormente sull’assistenza.