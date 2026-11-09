Gela, vende il figlio appena nato: finge una relazione per cederlo a una coppia La donna è a processo per alterazione di stato. Decisivi i prelievi bancari ricostruiti dai carabini

Un bambino appena nato, una paternità inventata e del denaro che, secondo gli investigatori, sarebbe passato di mano per trasformare un figlio in una merce di scambio. È una vicenda che lascia sgomenti quella arrivata davanti al Tribunale di Gela, in provincia di Caltanissetta, dove una donna è accusata di avere ceduto il proprio neonato a una coppia di coniugi attraverso un espediente studiato per nascondere la sua vera origine.

La storia risale a circa sei anni fa, ma è tornata al centro dell'attenzione dopo le testimonianze dei carabinieri ascoltati nel processo. L'imputata è Luminita Pirvu, cittadina romena chiamata a rispondere del reato di alterazione di stato. Per la Procura di Gela, avrebbe dichiarato falsamente che il padre del bambino fosse un uomo residente a Mazzarino, già sposato, consentendo così a lui e alla moglie di portare il neonato nella propria abitazione.

La verità biologica, secondo l'accusa, sarebbe stata completamente diversa. Il bambino era figlio della donna e del suo effettivo compagno, anche lui romeno. La relazione con l'uomo di Mazzarino sarebbe stata soltanto una messinscena per attribuirgli legalmente la paternità e permettere il trasferimento del piccolo alla coppia.

La nascita in ospedale e la falsa paternità

Tutto comincia all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, dove la donna partorisce il bambino. Al momento della registrazione della nascita viene indicato come padre un uomo di Mazzarino, nonostante questi sia già sposato con un'altra donna.

Una situazione apparentemente riconducibile a una relazione extraconiugale, ma che per gli investigatori nascondeva un accordo ben preciso.

L'uomo, formalmente riconosciuto come padre, avrebbe potuto così accogliere il neonato nella propria casa insieme alla moglie, senza seguire le procedure previste per l'adozione.

Il meccanismo ipotizzato dagli inquirenti era fondato proprio sulla falsa attestazione della paternità. Non si sarebbe trattato, dunque, di un semplice affidamento informale, ma di una modifica dell'identità giuridica del bambino, destinata a nascondere il rapporto con il suo vero padre.

Secondo gli investigatori, la madre e l'uomo indicato come genitore si sarebbero conosciuti soltanto poco prima del parto. Un particolare che avrebbe rafforzato i sospetti sulla natura dell'accordo.

Il denaro e quei prelievi finiti al centro dell'inchiesta

A far emergere l'ipotesi di una compravendita sono stati anche gli accertamenti bancari condotti dai carabinieri.

Nel corso dell'ultima udienza, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Pulvirenti, sono stati ascoltati due militari che avevano partecipato alle indagini.

Gli investigatori hanno ricostruito diversi prelievi di denaro effettuati dai coniugi di Mazzarino. Secondo la Procura, quelle somme sarebbero state successivamente consegnate alla madre biologica come corrispettivo per la cessione del neonato.

Non è stata resa nota una cifra complessiva verificata del presunto pagamento. Il collegamento tra le operazioni bancarie e la consegna del bambino costituisce uno degli elementi sui quali si fonda l'accusa.

L'inchiesta, avviata dopo una segnalazione arrivata da Gela, si è sviluppata attraverso accertamenti documentali, analisi dei movimenti finanziari e intercettazioni telefoniche.

Gli investigatori hanno cercato di ricostruire i rapporti tra le persone coinvolte e le circostanze che avevano preceduto la nascita.

Il ruolo dell'intermediaria e le condanne già pronunciate

La vicenda non avrebbe coinvolto soltanto la madre biologica e la coppia destinataria del bambino.

Secondo la ricostruzione investigativa, un'altra donna avrebbe svolto il ruolo di intermediaria, contribuendo a mettere in contatto le persone coinvolte nell'accordo.

La coppia di Mazzarino e l'intermediaria sono già state giudicate e condannate nell'ambito di procedimenti separati.

Un'ulteriore donna, legata da rapporti familiari all'imputata, risulta invece irreperibile.

La posizione di Luminita Pirvu è ancora al vaglio del Tribunale. La donna, assistita dall'avvocato Paolo Testa, deve rispondere dell'accusa di alterazione di stato e conserva la presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.

Il processo proseguirà a gennaio, quando saranno ascoltati altri testimoni.

Un bambino non è una merce, neppure quando qualcuno desidera diventare genitore

La vicenda giudiziaria di Gela pone una questione che supera la responsabilità penale delle persone coinvolte.

Il desiderio di avere un figlio può rappresentare una delle aspirazioni più profonde nella vita di una coppia. Ma non può trasformarsi nel diritto di ottenere un bambino attraverso un accordo economico, aggirando le garanzie previste dalla legge.

Le procedure di adozione, per quanto complesse e talvolta dolorosamente lunghe, esistono per tutelare prima di tutto i minori. Non per soddisfare le aspettative degli adulti, ma per assicurare che ogni bambino venga accolto in un ambiente adeguato, nel rispetto della sua identità e dei suoi diritti.

Attribuire falsamente una paternità significa intervenire su una parte essenziale della storia personale di un essere umano. Significa modificare documenti, rapporti familiari e legami giuridici che accompagneranno quel bambino nella crescita.

E quando dietro una simile operazione si ipotizza il passaggio di denaro, la questione assume una gravità ulteriore.

È importante, tuttavia, non confondere il giudizio sulla condotta contestata con una condanna anticipata delle persone sotto processo. Saranno i giudici a stabilire se e in quale misura le accuse nei confronti della madre biologica siano fondate.

La domanda più importante riguarda il bambino

C'è infine un aspetto che merita attenzione, forse più di ogni altro: la vita del bambino al centro della vicenda.

Sono trascorsi circa sei anni dai fatti. Il neonato di allora è oggi un bambino in età scolare, con relazioni, abitudini, affetti e una propria storia.