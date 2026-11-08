Trieste, il sindaco Dipiazza: «Sparo in testa a chi lancia bombe carta» Bufera sul primo cittadino di Forza Italia dopo gli scontri con tre poliziotti feriti

Una frase destinata ad alimentare una durissima polemica politica, pronunciata mentre Trieste cerca ancora di superare le tensioni provocate dagli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Il sindaco Roberto Dipiazza, esponente di Forza Italia, ha dichiarato che sparerebbe in testa a chi lancia bombe carta nella sua città. Parole affidate a un'intervista al quotidiano Il Piccolo, che hanno immediatamente provocato la reazione delle opposizioni, dal Partito democratico al Movimento 5 Stelle, fino ad Azione. La richiesta è che il primo cittadino ritiri pubblicamente le dichiarazioni o lasci l'incarico.

L'intervento del sindaco arriva dopo gli incidenti di venerdì 6 novembre, quando una manifestazione nel capoluogo giuliano è degenerata in violenti scontri con la polizia. Tre agenti sono rimasti feriti, uno dei quali raggiunto dagli effetti dell'esplosione di una bomba carta. Gli episodi sono avvenuti in un clima già profondamente segnato dalla morte di due giovani in un incendio nel Porto Vecchio, una tragedia che ha riportato al centro dell'attenzione la situazione delle persone costrette a dormire in edifici abbandonati.

Le parole del sindaco e la polemica politica

Interpellato sugli incidenti, Dipiazza ha richiamato il diritto costituzionale a manifestare, sottolineando che le proteste devono svolgersi pacificamente. Ha poi annunciato una linea di estrema durezza nei confronti di chi ricorre alla violenza, arrivando alla frase che ha scatenato le contestazioni: «Se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa».

Una dichiarazione che ha immediatamente superato i confini della cronaca locale, diventando un caso politico nazionale. Le opposizioni contestano soprattutto il linguaggio utilizzato da un rappresentante delle istituzioni, ritenendo inaccettabile il riferimento a una risposta potenzialmente letale contro chi partecipa agli scontri.

La vicenda pone al centro del dibattito il rapporto tra la necessità di garantire l'ordine pubblico e la responsabilità istituzionale di evitare dichiarazioni che possano contribuire ad aggravare le tensioni.

Serracchiani: «Parole gravissime, faccia un passo indietro»

Tra le prime reazioni quella della deputata del Partito democratico, Debora Serracchiani, che ha chiesto al sindaco di ritirare immediatamente le proprie affermazioni.

Secondo la parlamentare, evocare la possibilità di sparare contro i manifestanti è incompatibile con il ruolo di chi rappresenta una comunità. Serracchiani ha sottolineato che la condanna della violenza non può trasformarsi in un linguaggio che richiama esecuzioni sommarie.

La deputata ha inoltre chiamato in causa le forze politiche di centrodestra che sostengono il primo cittadino, chiedendo una presa di distanza dalle dichiarazioni. A suo giudizio, dopo una notte di scontri, il compito delle autorità dovrebbe essere quello di contribuire a riportare la calma, non di alimentare ulteriori contrapposizioni.

Patuanelli e Calenda chiedono responsabilità

Alla protesta si è unito Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che ha definito le dichiarazioni del sindaco di una gravità inaudita.

L'esponente pentastellato ha espresso solidarietà ai poliziotti feriti durante la manifestazione, ribadendo la necessità di condannare senza ambiguità ogni aggressione contro le forze dell'ordine. Ha però osservato che un rappresentante delle istituzioni non può rispondere alla violenza evocando un'altra violenza, soprattutto in un contesto segnato dalla morte di due giovani.

Una posizione analoga è stata espressa da Carlo Calenda, leader di Azione, che ha invitato Dipiazza a ritirare le parole pronunciate oppure a dimettersi. Secondo Calenda, nessun rappresentante istituzionale può evocare l'uccisione di persone come risposta a comportamenti violenti.

Le critiche sono arrivate anche dal Pd cittadino. Il capogruppo in Consiglio comunale Giovanni Barbo e la segretaria provinciale Maria Luisa Paglia hanno chiesto al sindaco di chiarire la propria posizione e presentare pubblicamente le scuse.

Gli scontri dopo la morte di due giovani nel Porto Vecchio

La tensione è esplosa venerdì 6 novembre, quando circa duecento persone si sono ritrovate in piazza Libertà per protestare dopo la morte di due giovani in un incendio scoppiato in un edificio abbandonato del Porto Vecchio.

Le vittime sono Marilisa Covasso, 21 anni, e un giovane marocchino di 23 anni. I due erano rimasti intrappolati nel Magazzino 18, dove alcune persone avevano acceso un fuoco per riscaldarsi.

La tragedia ha riacceso il confronto sulle condizioni di chi vive senza una sistemazione stabile, comprese persone migranti e richiedenti asilo che si rifugiano negli edifici dismessi della città.

Durante la manifestazione, una parte dei partecipanti ha tentato di entrare nell'ex mercato comunale di via Flavio Gioia, una struttura da tempo indicata da associazioni e volontari come possibile dormitorio per persone prive di un alloggio.

L'intervento delle forze dell'ordine è stato seguito da scontri, lanci di oggetti e bombe carta. Tre poliziotti sono rimasti feriti, tra cui il vicario della Questura, Leonardo Boido, raggiunto da una bomba carta esplosa dopo essere caduta a terra.

Le indagini della Digos sugli incidenti

La Digos sta ricostruendo quanto accaduto durante gli scontri, anche attraverso l'esame dei filmati disponibili. Secondo le prime ipotesi investigative, tra i partecipanti alle violenze vi sarebbero stati gruppi organizzati provenienti anche da altre regioni, oltre ad ambienti antagonisti locali.

Gli investigatori stanno valutando se alcune azioni fossero state pianificate in anticipo. Gli elementi raccolti sono confluiti in un'informativa destinata alla Procura, chiamata a esaminare le eventuali responsabilità individuali.

Una manifestante è stata identificata e rilasciata, con l'ipotesi di procedere nei suoi confronti per resistenza. Gli accertamenti proseguono per individuare gli autori delle aggressioni agli agenti e ricostruire le diverse fasi degli incidenti.

Il problema dell'accoglienza e l'ex mercato comunale

Dietro gli scontri emerge una questione che da tempo divide la politica cittadina. L'ex mercato di via Flavio Gioia, chiuso dal 2016 e di proprietà comunale, è stato più volte proposto dalle associazioni come possibile struttura di accoglienza a bassa soglia.

L'obiettivo sarebbe offrire un riparo temporaneo alle persone che attualmente dormono all'aperto o negli edifici abbandonati. Una soluzione che, secondo i promotori, consentirebbe di ridurre i rischi per la sicurezza e la salute, evitando nuove tragedie come quella del Porto Vecchio.

L'amministrazione comunale ha manifestato in passato riserve rispetto a questa ipotesi, temendo che l'apertura di nuovi spazi potesse attrarre ulteriori persone in cerca di accoglienza.

Anche alcuni sindacati di polizia hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di affrontare in modo strutturale il fenomeno, sostenendo che l'assenza di soluzioni organizzate rischia di aggravare tanto il disagio sociale quanto i problemi di ordine pubblico.

Fedriga condanna le violenze, ma invita a fermare l'escalation

Sugli incidenti è intervenuto anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha condannato gli attacchi contro le forze dell'ordine.

Il governatore ha ribadito che aggredire gli agenti impegnati nella tutela della sicurezza pubblica è un comportamento inaccettabile in uno Stato democratico. Allo stesso tempo ha invitato a interrompere l'escalation delle tensioni.

Una posizione che evidenzia la complessità del momento attraversato dalla città. Da una parte la necessità di garantire il diritto a manifestare pacificamente e di perseguire gli autori delle violenze, dall'altra l'urgenza di affrontare le condizioni di marginalità che hanno contribuito ad alimentare la protesta.

La richiesta di dimissioni apre un nuovo fronte politico

La polemica sulle parole di Dipiazza rischia ora di trasferirsi anche nelle istituzioni cittadine. Le opposizioni chiedono una presa di distanza netta da parte del sindaco e della maggioranza di centrodestra.

Il confronto non riguarda soltanto la frase pronunciata dopo gli scontri, ma anche il modo in cui l'amministrazione comunale intende affrontare le questioni della sicurezza, dell'accoglienza e delle tensioni sociali.

La posizione del primo cittadino resta al centro delle contestazioni, mentre le indagini sugli incidenti proseguono e la città attende risposte sui problemi emersi dopo la tragedia del Porto Vecchio.

Per Trieste si apre così una fase delicata, nella quale la gestione dell'ordine pubblico si intreccia con una discussione politica sempre più accesa. Le prossime prese di posizione della maggioranza e dello stesso sindaco chiariranno se la polemica potrà essere ricomposta o se diventerà un ulteriore elemento di scontro nel governo della città.