Bergamo, donna di 71 anni uccisa in casa: fermato uno dei figli Delitto a Palosco, nel Bergamasco. Il corpo della donna trovato nella sua abitazione di via Paolo VI

Una donna di 71 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Palosco, in provincia di Bergamo. Il corpo era nel letto della villetta in cui viveva, con ferite riconducibili a un'aggressione con un'arma da taglio. Il ritrovamento è avvenuto domenica 8 novembre. I sospetti degli investigatori si sono concentrati su uno dei due figli della vittima, fermato dai carabinieri nell'ambito delle indagini sull'omicidio.

La scoperta del corpo nell'abitazione

L'allarme è scattato nella mattinata di domenica, quando è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine nell'abitazione di via Paolo VI. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i carabinieri della stazione di Martinengo, insieme al personale sanitario.

Per la donna non c'era ormai più nulla da fare. Le condizioni del corpo e la presenza di ferite da taglio hanno immediatamente indirizzato gli accertamenti verso l'ipotesi di una morte violenta. L'abitazione è stata sottoposta ai rilievi necessari per individuare eventuali tracce utili a ricostruire la dinamica del delitto.

I sospetti su uno dei due figli

Le indagini si sono concentrate rapidamente sull'ambiente familiare della settantunenne. Uno dei due figli è stato fermato dai militari, che stanno cercando di chiarire il suo possibile coinvolgimento nell'omicidio. Restano ancora da accertare le circostanze dell'aggressione e il possibile movente. Gli investigatori stanno ricostruendo i rapporti familiari e gli ultimi contatti della vittima, per comprendere cosa possa essere accaduto all'interno della villetta. La posizione dell'uomo dovrà essere valutata sulla base degli elementi raccolti dagli inquirenti. Al momento, la sua eventuale responsabilità resta un'ipotesi investigativa.

Il mistero sulla data della morte

Un aspetto centrale dell'inchiesta riguarda il momento esatto del decesso. Il ritrovamento è avvenuto domenica 8 novembre, ma la morte potrebbe essere precedente. Saranno gli accertamenti medico-legali a fornire indicazioni più precise sull'epoca dell'aggressione. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni di vita della donna, verificando eventuali testimonianze e movimenti delle persone che frequentavano l'abitazione.

Gli accertamenti e le prossime tappe dell'inchiesta

L'attenzione degli inquirenti resta concentrata sulla villetta di Palosco, dove si sarebbe consumato il delitto. Gli esami sul corpo, i rilievi scientifici e le verifiche investigative dovranno chiarire la successione degli eventi e le responsabilità. La vicenda ha colpito la comunità del piccolo centro della Bergamasca, mentre si attendono ulteriori sviluppi sull'inchiesta e sulla posizione del figlio fermato.