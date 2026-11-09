Hacker contro l'Antimafia, dossier sui clan in vendita nel dark web La Direzione investigativa antimafia nel mirino dei pirati informatici. Verifiche in corso

Non servono armi, esplosivi o uomini incappucciati per tentare di colpire il cuore dello Stato. Può bastare una tastiera, una vulnerabilità informatica e qualcuno disposto a pagare per informazioni che dovrebbero restare segrete. La Direzione investigativa antimafia, uno degli organismi più importanti nella lotta alla criminalità organizzata, potrebbe essere stata vittima di un attacco hacker con conseguenze potenzialmente gravi sulla sicurezza delle informazioni investigative.

L'allarme è scattato dopo la comparsa, nel dark web, di un annuncio che offrirebbe in vendita un archivio attribuito alla Dia. Secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, si tratterebbe di oltre 300 file contenenti documentazione relativa a organizzazioni criminali, attività investigative, informazioni sul personale e rapporti con organismi internazionali.

La notizia è stata riportata da Repubblica e confermata, quanto all'esistenza delle verifiche in corso, dall'Ansa. Al momento, tuttavia, non esiste una conferma ufficiale dell'effettiva violazione dei sistemi informatici né dell'autenticità dei documenti pubblicizzati.

È una distinzione fondamentale. Perché un conto è la presenza di un annuncio su un mercato clandestino, un altro è l'accertamento che qualcuno sia realmente riuscito a sottrarre informazioni riservate alla struttura investigativa italiana.

Trecento documenti e un archivio da 220 megabyte

Secondo quanto emerso, l'archivio offerto nel dark web avrebbe una dimensione superiore ai 220 megabyte e conterrebbe informazioni relative a più di venti gruppi della criminalità organizzata.

Tra i materiali indicati figurerebbero atti investigativi, statistiche interne, documenti finanziari, dati sul personale e corrispondenza con Europol e organismi dell'Unione europea.

A proporre la vendita sarebbe un utente identificato con lo pseudonimo di weykofa, che avrebbe avanzato anche una richiesta di riscatto in bitcoin.

Non è ancora chiaro se si tratti di un attacco effettivamente riuscito, di un tentativo di estorsione fondato sul possesso di documenti autentici oppure di una rivendicazione costruita per attribuire valore a materiale di provenienza diversa.

I tecnici della Dia stanno effettuando gli accertamenti necessari per stabilire se vi siano stati accessi non autorizzati, quali sistemi possano essere stati interessati e se i dati pubblicizzati corrispondano realmente a documentazione dell'organismo investigativo.

Perché i dossier antimafia sono informazioni particolarmente sensibili

La Direzione investigativa antimafia non è un ufficio amministrativo qualsiasi. È una struttura interforze specializzata nelle investigazioni preventive e giudiziarie contro le organizzazioni mafiose.

Il suo lavoro consiste anche nel ricostruire collegamenti tra clan, interessi economici, attività imprenditoriali, flussi finanziari e rapporti internazionali.

È proprio questa capacità di mettere insieme informazioni provenienti da contesti differenti a rendere particolarmente delicato il patrimonio documentale dell'organismo.

Un dossier investigativo può contenere elementi che, presi singolarmente, sembrano privi di particolare significato, ma che diventano fondamentali quando vengono collegati ad altre informazioni. Nomi, relazioni, società, movimenti di denaro e riferimenti temporali possono contribuire a ricostruire le strategie di un'organizzazione criminale.

Se documenti di questo genere finissero realmente nelle mani sbagliate, le conseguenze potrebbero andare ben oltre la violazione della riservatezza.

Potrebbero essere esposte informazioni su attività investigative, diventare conoscibili collegamenti ancora oggetto di approfondimento o emergere dettagli relativi a persone coinvolte nel lavoro di contrasto alle mafie.

Si tratta, per il momento, di rischi potenziali e non di danni accertati. La loro gravità dipenderebbe dal contenuto effettivo dei file, dal livello di riservatezza e dalla possibilità di collegarli a indagini ancora in corso.

Piantedosi: «Non c'è un'emergenza in atto»

Il possibile attacco emerge alla vigilia di una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata per martedì 10 novembre con l'obiettivo di esaminare i rischi connessi agli attacchi informatici e alla minaccia cyber.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a Diamante, in provincia di Cosenza, durante l'inaugurazione di un commissariato di Polizia, ha precisato che la riunione non è stata convocata per affrontare una situazione di emergenza già accertata.

Il ministro ha richiamato alcuni episodi recenti riguardanti la comparsa nel dark web di richieste di dati riferite a personalità istituzionali, tra cui il ministro degli Esteri, il procuratore di Roma e il responsabile della Polizia postale.

L'obiettivo, ha spiegato, è comprendere che cosa si nasconda dietro questi episodi e quali possano essere le conseguenze per la sicurezza delle persone e della collettività.

Una preoccupazione che investe non soltanto la protezione delle banche dati, ma anche la capacità dello Stato di individuare gli autori degli attacchi, comprenderne le motivazioni e prevenire ulteriori violazioni.

La criminalità organizzata e il nuovo mercato delle informazioni

La vicenda pone una questione che riguarda il rapporto sempre più stretto tra criminalità tradizionale e criminalità informatica.

Le organizzazioni mafiose hanno progressivamente ampliato i propri interessi nell'economia legale, nei mercati finanziari e nelle attività imprenditoriali. Parallelamente, l'utilizzo delle tecnologie digitali ha reso le informazioni una risorsa di crescente valore.

Un archivio contenente dati investigativi, se autentico, potrebbe interessare soggetti molto diversi: gruppi criminali intenzionati a conoscere ciò che le autorità sanno delle loro attività, intermediari impegnati nel commercio illegale di informazioni o organizzazioni specializzate nell'estorsione informatica.

Non esistono, allo stato, elementi pubblici sufficienti per attribuire il presunto attacco a una specifica organizzazione o per stabilire se dietro l'operazione vi siano interessi mafiosi.

È però evidente quale sarebbe il valore potenziale di informazioni riservate riguardanti le attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Il problema non è soltanto impedire che qualcuno entri illegalmente in un sistema. È anche evitare che informazioni sottratte possano essere utilizzate per compromettere attività investigative o mettere a rischio persone.

La sicurezza dello Stato passa anche dai suoi archivi digitali

L'eventuale violazione della Dia rappresenterebbe un episodio particolarmente delicato proprio per la natura delle funzioni svolte dall'organismo.

La sicurezza informatica delle istituzioni non può essere considerata un problema esclusivamente tecnico, affidato agli specialisti e affrontato soltanto quando si verifica un incidente.

Richiede investimenti continui, aggiornamento dei sistemi, protezione degli accessi, formazione del personale e capacità di risposta immediata alle minacce.

E richiede soprattutto la consapevolezza che il patrimonio informativo dello Stato è parte integrante della sua capacità di garantire sicurezza e legalità.

Le verifiche attualmente in corso dovranno chiarire se l'archivio pubblicizzato sia autentico, se i documenti provengano effettivamente dai sistemi della Direzione investigativa antimafia e quale sia l'eventuale portata della sottrazione.

Fino a quel momento sarebbe scorretto parlare di una violazione già accertata. Ma sarebbe altrettanto sbagliato sottovalutare il significato dell'allarme.

Perché una delle trasformazioni più profonde della criminalità contemporanea riguarda proprio il valore delle informazioni. E quando il possibile bersaglio è un organismo che combatte le mafie, la protezione dei dati diventa una questione di sicurezza nazionale.

La lotta alla criminalità organizzata si combatte ancora nelle strade, nelle imprese, nei tribunali e attraverso le indagini sul denaro. Ma oggi si combatte anche dentro i sistemi informatici. E proteggere ciò che lo Stato conosce delle mafie significa proteggere anche chi, ogni giorno, lavora per fermarle.