Roma, uccise il fisico Cervellati con un monopattino: si costituisce un 51enne L'uomo si è presentato ai carabinieri dopo tre giorni. Indagini per omicidio stradale

Era uscito di casa per comprare un avocado. Un gesto semplice, una commissione quotidiana, una di quelle piccole abitudini che accompagnano la vita anche quando si sono superati i novant'anni. Roberto Cervellati, fisico, ricercatore, protagonista delle spedizioni scientifiche italiane in Antartide, non è più tornato. Travolto da un monopattino elettrico a pochi passi dalla sua abitazione, a Roma, è morto il giorno successivo in ospedale. Chi lo aveva investito si era allontanato senza prestare soccorso.

Lunedì 9 novembre, tre giorni dopo l'incidente, un uomo di 51 anni si è presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di Roma Trastevere. Sarebbe lui il conducente del monopattino coinvolto nell'investimento mortale. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, mentre la Procura di Roma procede per omicidio stradale e omissione di soccorso.

La svolta è arrivata intorno a mezzogiorno, dopo giorni di accertamenti, testimonianze e ricerche delle immagini registrate dalle telecamere della zona. Ma la presentazione dell'uomo agli investigatori non chiude l'inchiesta. Restano da chiarire la dinamica dell'investimento, le responsabilità e le ragioni dell'allontanamento dal luogo dell'incidente.

L'investimento sulla pista ciclabile di viale Angelico

La tragedia si è consumata venerdì 6 novembre, intorno alle 15.30, lungo viale Angelico, nel quartiere Prati.

Roberto Cervellati stava rientrando a casa dopo avere fatto una piccola spesa. Si trovava nei pressi della pista ciclabile quando è stato raggiunto da un monopattino elettrico.

L'impatto è stato violentissimo. Il fisico è caduto a terra riportando gravissime lesioni.

Il conducente, secondo le testimonianze raccolte, non si sarebbe fermato ad assisterlo. Avrebbe invece proseguito la propria corsa, nonostante alcune persone avessero tentato di bloccarlo.

Tra i primi a intervenire sono stati due commercianti originari del Bangladesh, marito e moglie, che hanno assistito alla scena.

«Abbiamo provato a fermarlo tenendolo per la giacca, ma non ci siamo riusciti», ha raccontato Mohammad Masuduar, uno dei testimoni.

I soccorsi hanno trasportato il professore in codice rosso al Policlinico Gemelli. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Sabato 7 novembre, nonostante le cure, il novantaduenne è morto.

Avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 13 novembre.

La svolta nelle indagini: il conducente si presenta in caserma

La Procura di Roma aveva aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso, affidando gli accertamenti agli agenti della Polizia locale del gruppo Prati.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo viale Angelico e ascoltato le persone che avevano assistito all'incidente.

Uno degli elementi da chiarire riguardava il monopattino, descritto come un mezzo di colore nero. Gli agenti stavano verificando se fosse di proprietà privata oppure appartenesse a un servizio di noleggio, circostanza che avrebbe potuto consentire ulteriori accertamenti sugli spostamenti.

Nelle prime testimonianze il conducente era stato descritto come una persona apparentemente più giovane. La presentazione spontanea del cinquantunenne rappresenta quindi un passaggio importante per ricostruire l'accaduto.

L'uomo si è recato dai carabinieri intorno alle 12 di lunedì. Non sono stati ancora resi noti i contenuti delle sue dichiarazioni.

Il pubblico ministero Andrea D'Angeli, titolare dell'inchiesta, disporrà nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo del ricercatore per accertare le cause del decesso e approfondire il rapporto tra le lesioni riportate e la morte.

Roberto Cervellati, lo scienziato che aveva dedicato la vita all'Antartide

La morte di Roberto Cervellati ha colpito profondamente anche il mondo della ricerca scientifica italiana.

Fisico ed ex ricercatore dell'Enea, aveva dedicato una parte fondamentale della propria carriera all'esplorazione e allo studio dell'Antartide, partecipando a sette spedizioni scientifiche e ricoprendo più volte incarichi di coordinamento e direzione.

Era stato tra i protagonisti delle prime missioni italiane nel continente antartico, contribuendo alla crescita della presenza scientifica nazionale in uno degli ambienti più difficili e affascinanti del pianeta.

Dal 1992 al 2006 aveva rappresentato l'Italia nello Scientific Committee on Antarctic Research, il comitato scientifico internazionale dedicato alla ricerca nel continente polare.

Aveva inoltre contribuito allo sviluppo del Composite Gazetteer of Antarctica, il repertorio geografico internazionale che raccoglie e organizza i nomi dei luoghi antartici.

Nel 2006 il suo lavoro aveva ricevuto un riconoscimento destinato a sopravvivergli: un ghiacciaio della Terra di Ellsworth, lungo circa nove chilometri e mezzo, era stato intitolato a lui. Il Cervellati Glacier.

Un nome consegnato alla geografia di un continente che aveva contribuito a conoscere e raccontare.

Anche l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha espresso cordoglio per la sua scomparsa, ricordando il contributo scientifico e umano offerto ai colleghi nel corso di una lunga carriera.

Il dolore delle figlie: «La sua morte non sia inutile»

Ma dietro lo scienziato, le spedizioni e i riconoscimenti internazionali c'era soprattutto un padre, un nonno, un uomo ancora profondamente legato alla propria famiglia.

Le tre figlie, Maria Cristina, Maria Laura e Roberta, hanno affidato alle parole il dolore per una perdita improvvisa e difficile da accettare.

«Un monopattino, in venti secondi, ha distrutto un cervello che non si può nemmeno immaginare».

Una frase che restituisce tutta la violenza di quanto accaduto. In pochi istanti è stata interrotta una vita attraversata dalla curiosità, dallo studio e dal desiderio di conoscere.

Rimasto vedovo tre anni fa, Cervellati aveva otto nipoti e una pronipote nata appena un mese prima della tragedia.

Era ancora lucido, attivo, interessato al mondo che lo circondava. Raccontava ai nipoti le sue esperienze in Antartide, trasmettendo quella passione per la conoscenza che aveva accompagnato tutta la sua esistenza.

«Non importa quanti anni avesse nostro padre: è una vita spezzata», hanno ricordato le figlie.

La famiglia ha anche deciso di donare gli organi del professore, compiendo un gesto di generosità nel momento più doloroso.

Monopattini e sicurezza stradale, una tragedia che interroga tutti

L'investimento mortale di viale Angelico riporta al centro la questione della convivenza tra pedoni, biciclette e mezzi di micromobilità elettrica negli spazi urbani.

I monopattini rappresentano una soluzione di trasporto diffusa nelle grandi città, ma il loro utilizzo richiede il rispetto delle regole e una particolare attenzione nei confronti delle persone più vulnerabili.

Il problema non riguarda soltanto la velocità o le caratteristiche tecniche dei mezzi. Riguarda anche i comportamenti individuali, la qualità delle infrastrutture e la capacità di prevenire situazioni di pericolo.

Una pista ciclabile, un attraversamento o un marciapiede sono luoghi nei quali la sicurezza dipende dalla prudenza e dal rispetto reciproco.

In questa vicenda resta soprattutto il comportamento contestato al conducente dopo l'impatto. L'allontanamento senza prestare assistenza, se confermato dagli accertamenti, costituisce un elemento di particolare gravità, distinto dalla responsabilità per l'investimento.

Saranno gli investigatori e la magistratura a stabilire quanto accaduto e le eventuali responsabilità penali del cinquantunenne, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Una vita lunga novantadue anni, interrotta in pochi secondi

Nella storia di Roberto Cervellati c'è un contrasto che colpisce più di ogni altro.

Un uomo che aveva affrontato le condizioni estreme dell'Antartide, organizzato spedizioni scientifiche, lavorato tra ghiacci e temperature proibitive, ha perso la vita a pochi metri da casa, durante una normalissima commissione.

Aveva dedicato decenni a studiare luoghi remoti, a contribuire alla conoscenza del pianeta, a costruire qualcosa che sarebbe rimasto anche dopo di lui.

E tutto si è interrotto in un pomeriggio romano.

La presentazione del presunto conducente ai carabinieri rappresenta un passo importante verso l'accertamento della verità. Ma non restituisce una vita alla famiglia, né cancella la sofferenza delle figlie e dei nipoti.

La richiesta dei familiari, «La sua morte non sia inutile», invita a guardare oltre il singolo incidente, senza dimenticare che ogni vittima della strada è prima di tutto una persona, con una storia che merita di essere ricordata.

A Roberto Cervellati è stato dedicato un ghiacciaio ai confini del mondo. Ma il segno più profondo lo ha lasciato nelle persone che ha amato e in quelle alle quali ha insegnato a conoscere. E quello, nessun incidente potrà cancellarlo.