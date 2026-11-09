Anac, il governo si incarta sulle nomine: l'Anticorruzione non è un feudo Dopo il ritiro di Altieri, Salvini cerca un nuovo presidente. Ma le opposizioni bloccano la trattati

Il paradosso è difficile da ignorare. Il governo deve scegliere il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, l'organismo chiamato a vigilare sulla trasparenza degli appalti pubblici, ma la trattativa continua a ruotare attorno agli equilibri tra partiti, ai rapporti personali e alla vicinanza dei candidati a chi esercita il potere. E proprio questa circostanza ha trasformato una nomina istituzionale in un problema politico per la maggioranza.

Dopo il ritiro di Trifone Nuccio Altieri, il nome indicato dalla Lega e tramontato nel giro di ventiquattr'ore, il governo di Giorgia Meloni rinvia la scelta del nuovo presidente dell'Anac. La designazione non arriverà nel Consiglio dei ministri di lunedì 9 novembre, nonostante le rassicurazioni fornite nei giorni precedenti dai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Sabato Salvini aveva indicato proprio lunedì come giorno della soluzione. Tajani aveva confermato la previsione. Ma la ricerca di un candidato capace di superare il vaglio parlamentare si è rivelata più complicata del previsto.

Ora il leader della Lega cambia registro: «L'importante è fare bene, non necessariamente fare in fretta».

Una prudenza che arriva dopo una successione di candidature contestate e che rende evidente una difficoltà: trovare un presidente che non sia percepito come espressione diretta della maggioranza e che raccolga il consenso necessario anche tra le opposizioni.

Il caso Altieri e la prima retromarcia

La vicenda comincia giovedì 5 novembre, quando il Consiglio dei ministri indica Nuccio Altieri, ex parlamentare leghista, alla guida dell'Autorità chiamata a sostituire il presidente uscente Giuseppe Busia.

La scelta provoca immediatamente la reazione delle opposizioni. A suscitare le contestazioni è soprattutto il precedente incarico politico di Altieri, nominato nel settembre 2024 responsabile del dipartimento Difesa della Lega.

Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Azione e +Europa chiedono alla presidente del Consiglio di ritirare la designazione e di avviare un confronto per individuare una figura dotata di indipendenza e competenze specifiche.

Il governo difende inizialmente la propria scelta. Meloni rivendica la competenza dell'esecutivo nella designazione, mentre Altieri sostiene di possedere i requisiti professionali necessari.

Poi arriva il passo indietro. Il 6 novembre Altieri ritira la disponibilità, motivando la decisione con ragioni di opportunità politica, istituzionale e personale, pur contestando le critiche ricevute.

La questione non riguarda una responsabilità personale accertata dell'ex deputato. Riguarda il criterio con il quale si sceglie chi deve guidare un'autorità indipendente.

Una figura può avere esperienza e competenze professionali senza che questo esaurisca il problema della sua autonomia rispetto al potere politico. Ed è proprio su questa distinzione che si è concentrato lo scontro.

Eccher e Veca, i nomi che dividono maggioranza e opposizione

Archiviata la candidatura Altieri, la Lega cerca rapidamente una soluzione alternativa.

Tra i profili emersi c'è Claudia Eccher, avvocata trentina, componente laica del Consiglio superiore della magistratura dal 2023 e in passato legale dello stesso Salvini.

È proprio quest'ultimo elemento a sollevare le obiezioni dell'opposizione. Il precedente rapporto professionale con il vicepremier non costituisce di per sé una prova di incompatibilità, ma alimenta interrogativi sull'opportunità istituzionale della scelta.

Un'altra candidatura presa in considerazione è quella di Bernadette Veca, dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri e responsabile del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipe.

Il suo nome sarebbe stato sostenuto dal sottosegretario leghista Alessandro Morelli.

Anche in questo caso emergono riserve, soprattutto nel Pd, legate al ruolo del dipartimento nella programmazione economica di grandi opere pubbliche, tra cui il Ponte sullo Stretto di Messina.

Il punto è particolarmente delicato perché l'Anac esercita funzioni di vigilanza sugli appalti pubblici, comprese le procedure riguardanti infrastrutture di rilevante interesse nazionale.

Le obiezioni non equivalgono a contestazioni sulla correttezza professionale di Veca. Pongono piuttosto il problema dell'apparenza di indipendenza dell'Autorità rispetto ai procedimenti che potrebbe essere chiamata a esaminare.

L'ipotesi Storto e i dubbi di Palazzo Chigi

Tra i nomi ancora in discussione figura Alfredo Storto, magistrato e capo di gabinetto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Salvini.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il suo profilo non sarebbe del tutto sgradito ad alcuni settori dell'opposizione. Resterebbero però incertezze all'interno della maggioranza e, in particolare, sulla posizione della presidente del Consiglio.

Giorgia Meloni avrebbe già espresso riserve su questa soluzione nei mesi precedenti.

La difficoltà è trovare una candidatura che soddisfi contemporaneamente le esigenze politiche della coalizione, i requisiti professionali e la necessità di ottenere un consenso parlamentare ampio.

La procedura, infatti, non consente alla maggioranza di decidere autonomamente fino in fondo.

La designazione governativa deve ottenere il parere favorevole dei due terzi dei componenti delle commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato.

Una soglia qualificata che impone, nell'attuale assetto parlamentare, il coinvolgimento di almeno una parte delle opposizioni.

Non è un dettaglio procedurale. È una garanzia concepita proprio per evitare che il vertice di un'autorità indipendente sia scelto attraverso la semplice applicazione dei rapporti di forza parlamentari.

Il problema non è soltanto il nome

Dietro la trattativa si confrontano due esigenze legittime ma differenti.

Da una parte, il governo rivendica la responsabilità di proporre personalità capaci di guidare organismi pubblici strategici. Dall'altra, le opposizioni chiedono che la scelta avvenga attraverso un confronto istituzionale e privilegi profili non identificabili con la maggioranza.

La legge richiede un consenso qualificato proprio per favorire una soluzione condivisa. Questo non significa che le opposizioni debbano disporre di un potere arbitrario di veto, né che un candidato vicino in passato a un partito sia automaticamente privo delle qualità necessarie.

Significa però che il governo deve tenere conto della natura dell'organismo che intende rinnovare.

L'Anac non è un ministero, non definisce un indirizzo politico e non è chiamata a realizzare il programma elettorale della coalizione vincitrice.

Il suo compito è esercitare funzioni di vigilanza e prevenzione della corruzione, favorire la trasparenza e controllare il rispetto delle regole nei contratti pubblici.

L'autorevolezza dell'istituzione dipende quindi non soltanto dall'effettiva autonomia di chi la dirige, ma anche dalla fiducia che cittadini, imprese e amministrazioni possono riporre nella sua indipendenza.

Il Ponte sullo Stretto e la questione dei controlli

Il dibattito sulle candidature assume una rilevanza particolare anche per il ruolo del ministero delle Infrastrutture nella realizzazione delle grandi opere.

Il progetto del Ponte sullo Stretto, sostenuto con determinazione da Salvini, comporta procedure complesse, rilevanti investimenti pubblici e un articolato sistema di verifiche.

L'Anac, nell'ambito delle proprie competenze, può essere chiamata a esercitare controlli sulla regolarità delle procedure di affidamento e sull'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici.

Questo non significa che un dirigente proveniente da un ministero coinvolto nella programmazione infrastrutturale sia necessariamente inadatto a ricoprire ruoli nell'Autorità.

Significa che eventuali rapporti professionali e istituzionali devono essere valutati con particolare attenzione per prevenire conflitti di interesse, anche potenziali.

Per la credibilità dei controlli, l'indipendenza sostanziale e quella percepita rappresentano entrambe condizioni importanti.

Busia resta in carica, ma con poteri limitati

Nel frattempo, per assicurare la continuità dell'Autorità, il governo ha approvato un decreto legge che proroga temporaneamente le funzioni del presidente uscente Giuseppe Busia e degli altri componenti.

Il loro mandato, iniziato l'11 settembre 2020, è scaduto dopo sei anni.

Il provvedimento entrato in vigore il 7 novembre consente la prosecuzione delle attività limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili e urgenti, fino all'insediamento dei nuovi vertici e comunque per un periodo massimo di 45 giorni.

Restano per il momento ferme le designazioni degli altri quattro componenti individuati dal governo: Ivano Maccani, Eugenio Rubolino, Carmela Margherita Rodà e Maria Rosaria Maugeri.

La proroga permette di evitare un'interruzione delle funzioni essenziali, ma non risolve il problema della composizione definitiva dell'organismo.

La necessità di garantire continuità amministrativa rende ancora più importante una decisione tempestiva e fondata su criteri trasparenti.

Un'autorità indipendente non può diventare una casella di partito

La vicenda dell'Anac riporta al centro una questione che riguarda tutte le autorità di garanzia: il confine tra la legittima responsabilità politica delle nomine e l'indipendenza di chi viene chiamato a esercitare funzioni di controllo.

La politica ha il compito di scegliere, assumendosi la responsabilità delle proprie decisioni. Ma proprio quando si tratta di organismi destinati a vigilare sull'operato delle istituzioni, la qualità della scelta deve essere valutata con criteri particolarmente rigorosi.

Competenze tecniche, esperienza, autonomia di giudizio, assenza di conflitti di interesse e capacità di ottenere una fiducia istituzionale trasversale sono requisiti che non possono essere sacrificati alla necessità di chiudere rapidamente una trattativa.

Il confronto parlamentare può trasformarsi in un'occasione per rafforzare la credibilità dell'Autorità oppure ridursi a una contrapposizione tra candidature e veti. La differenza dipenderà dalla disponibilità delle forze politiche a discutere pubblicamente dei requisiti professionali e delle garanzie di indipendenza, anziché soltanto dell'appartenenza dei candidati.

Matteo Salvini sostiene adesso che sia più importante scegliere bene che scegliere in fretta. È un criterio condivisibile, a condizione che la ricerca del nome non si esaurisca nel tentativo di trovare un candidato capace di superare le resistenze parlamentari.

La scelta dovrà dimostrare che l'Autorità può esercitare le proprie funzioni con piena autonomia, anche quando i suoi controlli riguarderanno decisioni e opere promosse dallo stesso governo che ne ha proposto il presidente.

Perché il punto istituzionale è tutto qui: chi viene chiamato a controllare il potere deve poterlo fare senza dipendere dalla fiducia politica di chi quel potere lo esercita.