Manovra, la stangata delle micro-tasse: 5 miliardi nascosti tra bollette e gioch Dalle sigarette alle slot machine, aumentano imposte e prelievi. La manovra presenta il vero conto

Le chiamano micro-tasse, quasi a suggerire che siano trascurabili. Pochi centesimi su un pacchetto di sigarette, una percentuale in più sulle slot machine, un prelievo inserito nella bolletta, un costo aggiuntivo su determinate operazioni finanziarie. Presi singolarmente possono sembrare interventi marginali. Messi insieme, secondo le ricostruzioni giornalistiche sulla Manovra 2027, valgono circa cinque miliardi di euro.

È una delle caratteristiche meno appariscenti della legge di Bilancio predisposta dal governo di Giorgia Meloni. Accanto alle misure più visibili, dagli interventi sulle famiglie a quelli sul lavoro e sulle imprese, il testo contiene una serie di disposizioni fiscali capaci di produrre maggiori entrate senza passare necessariamente attraverso un aumento generalizzato dell'Irpef.

Non tutte sono nuove imposte. Alcune rappresentano incrementi di aliquote esistenti, altre anticipano aumenti già programmati, altre ancora riguardano canoni concessori o modifiche dei meccanismi di finanziamento. Ma il risultato è una maggiore pressione su determinate attività economiche e forme di consumo.

E proprio la frammentazione degli interventi rende meno immediata la percezione del loro peso complessivo.

Le bollette e il peso degli oneri di sistema

Il capitolo più delicato riguarda l'energia. La manovra interviene sui meccanismi di finanziamento degli oneri generali di sistema, quelle componenti della bolletta che non corrispondono direttamente all'elettricità consumata, ma servono a finanziare specifiche attività e politiche pubbliche.

Secondo le analisi del testo, il valore degli oneri interessati raggiunge circa 3,6 miliardi di euro, con possibili ripercussioni soprattutto sulle famiglie e sulle piccole e medie imprese.

È importante distinguere il valore complessivo delle risorse coinvolte dall'eventuale aumento netto che ricadrà sui consumatori. Non significa che ogni famiglia subirà automaticamente un rincaro proporzionale, né che l'intero importo rappresenti una nuova tassa aggiuntiva.

Resta però una questione concreta: la bolletta energetica è già composta da numerose voci e il suo ammontare non dipende soltanto dal prezzo dell'energia.

Quando vengono modificati i meccanismi di finanziamento degli oneri, il rischio è che una parte dei costi venga trasferita ai clienti finali, attraverso una voce che molti consumatori faticano a comprendere.

Il tema è particolarmente sensibile per le famiglie a basso reddito, per le quali anche variazioni contenute delle spese obbligate possono incidere sul bilancio mensile.

Per le imprese, invece, il costo energetico rappresenta una componente della competitività, soprattutto nei settori caratterizzati da consumi elevati.

Sigarette più care, gli aumenti arrivano in due tempi

Un altro intervento riguarda i tabacchi.

La legge di Bilancio anticipa al 2027 una parte degli aumenti delle accise precedentemente programmati per il 2028.

Per le sigarette, secondo le stime pubblicate, il rincaro medio potrebbe arrivare a circa 40 centesimi per pacchetto, distribuiti in due momenti dell'anno.

Un primo incremento di circa 25 centesimi sarebbe previsto a gennaio, seguito da ulteriori 15 centesimi nel corso dell'estate.

Il maggiore gettito attribuito alla revisione delle accise viene stimato in circa 112 milioni di euro nel 2027.

Le modifiche riguardano anche altre categorie di prodotti del tabacco, mentre per i liquidi destinati alle sigarette elettroniche sono previsti aumenti delle aliquote fiscali.

La tassazione dei prodotti da fumo presenta una doppia finalità. Da una parte garantisce entrate pubbliche, dall'altra può contribuire a scoraggiare consumi dannosi per la salute.

Il risultato, tuttavia, dipende dall'entità degli aumenti, dalle reazioni dei consumatori e dalla capacità di evitare che la domanda si sposti verso canali illegali.

Per chi fuma abitualmente, pochi centesimi al giorno finiscono comunque per trasformarsi in una maggiore spesa annuale.

Slot machine e videolottery, lo Stato aumenta il prelievo

La manovra interviene in maniera significativa anche sul settore dei giochi.

Il Prelievo erariale unico, applicato agli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, aumenta di un punto percentuale.

Per le slot machine tradizionali l'aliquota passa dal 24 al 25 per cento, mentre per le videolottery sale dall'8,6 al 9,6 per cento.

Secondo le stime contenute nei documenti di bilancio, queste modifiche dovrebbero produrre 334 milioni di euro di entrate aggiuntive nel 2027, 365 milioni nel 2028 e 456 milioni nel 2029.

Nell'arco del triennio il maggiore gettito previsto supera quindi 1,15 miliardi di euro.

La particolarità di questa imposta è che viene calcolata sulla raccolta, cioè sul volume delle giocate, e non sui profitti effettivamente realizzati dagli operatori.

A versarla sono i concessionari. Gli effetti economici possono però riflettersi sui margini degli operatori e sulle condizioni di gioco, comprese le vincite.

La manovra prevede inoltre modifiche ai parametri delle giocate. Per alcuni apparecchi, la puntata massima potrà salire da uno a due euro, con un corrispondente aumento della vincita massima da 100 a 200 euro.

L'aumento del prelievo fiscale si accompagna dunque a un ampliamento delle possibilità di spesa per i giocatori.

Un meccanismo che solleva interrogativi sulla compatibilità tra gli obiettivi di maggiore gettito e le politiche di prevenzione del gioco problematico.

Lotto e SuperEnalotto, una nuova estrazione per aumentare gli incassi

Anche le lotterie entrano nella ricerca di nuove risorse.

Il governo prevede una quinta estrazione settimanale per il Lotto e il SuperEnalotto, aggiungendo un'ulteriore occasione di gioco rispetto alle quattro attuali.

La misura dovrebbe generare circa 30,5 milioni di euro di maggiori entrate nel 2027 e oltre 43 milioni per ciascuno dei due anni successivi.

Nel triennio, il gettito previsto si avvicina a 117 milioni di euro.

Dal punto di vista delle finanze pubbliche, l'operazione permette di incrementare le entrate senza introdurre una nuova imposta diretta sui redditi.

L'altra faccia della medaglia è che il maggiore gettito dipende anche dalla partecipazione dei cittadini al gioco.

Non è un aspetto secondario, soprattutto considerando la diffusione del gioco d'azzardo e i rischi sociali collegati ai comportamenti compulsivi.

Concessioni e nuove regole, il conto supera i due miliardi

Accanto agli aumenti fiscali, la manovra interviene sulle concessioni per la gestione dei giochi.

Sono previste proroghe onerose per le reti degli apparecchi, le scommesse, il Bingo e le lotterie istantanee.

Gli operatori saranno chiamati a versare corrispettivi per continuare a esercitare le proprie attività secondo le condizioni definite dalla normativa.

Le stime del settore indicano che il complesso degli interventi sui giochi, considerando aumenti del prelievo, proroghe, nuove estrazioni e altre disposizioni, potrebbe produrre circa 2,6 miliardi di euro nel triennio 2027-2029.

Si tratta di entrate di natura differente e distribuite su più esercizi finanziari. Non devono quindi essere confuse con un unico aumento annuale della tassazione.

Il settore contribuisce già in misura rilevante alle entrate dello Stato. La manovra ne conferma l'importanza per il finanziamento delle politiche pubbliche, ma apre anche un interrogativo sulla dipendenza del bilancio da attività che comportano specifici rischi sociali.

Operazioni finanziarie ed exit tax, le altre novità

Il disegno di legge contiene anche interventi sulla tassazione finanziaria.

Tra quelli più discussi figura la cosiddetta exit tax, un'imposta sui redditi finanziari maturati durante il periodo di residenza fiscale in Italia da determinate persone che trasferiscono la residenza all'estero.

La misura prevede, secondo il testo attualmente all'esame parlamentare, un'aliquota del 26 per cento e riguarda contribuenti che detengono attività finanziarie superiori a 800mila euro, nel rispetto di specifici requisiti temporali di residenza.

Per i titoli di Stato è prevista una riduzione della base imponibile.

Il gettito atteso è relativamente contenuto, circa 3,7 milioni di euro, ma il provvedimento ha suscitato discussioni sul possibile impatto sulla mobilità dei capitali e sugli investimenti.

Anche all'interno della maggioranza sono emerse richieste di modifica, in particolare per tutelare investimenti in startup e capitale di rischio.

Il tema è differente da quello delle imposte sui consumi. In questo caso il confronto riguarda il rapporto tra potestà fiscale dello Stato, mobilità internazionale dei contribuenti e capacità di attrarre investimenti.

Cinque miliardi di piccoli prelievi, ma chi paga davvero?

Il dato complessivo dei cinque miliardi, riportato dalle ricostruzioni economiche, richiede una lettura attenta.

Non rappresenta necessariamente cinque miliardi di nuove imposte che graveranno integralmente sulle famiglie nel solo 2027.

Le misure considerate hanno natura diversa, alcune producono effetti distribuiti su più anni e altre incidono inizialmente su concessionari e operatori economici.

Il loro impatto sui consumatori dipenderà anche da come i maggiori costi saranno assorbiti o trasferiti sui prezzi.

Ma la questione politica resta: una parte delle coperture finanziarie viene ricercata attraverso aumenti fiscali circoscritti, che possono risultare meno evidenti rispetto a una modifica delle principali aliquote tributarie.

Per valutare la manovra occorre quindi considerare non soltanto gli interventi annunciati a sostegno dei redditi, ma anche il modo in cui vengono finanziati.

Un beneficio fiscale può essere parzialmente compensato da maggiori spese per consumi e servizi. E questo effetto non è identico per tutti.

Una famiglia che sostiene costi energetici elevati, ad esempio, può risentire delle modifiche in bolletta in misura diversa rispetto a chi dispone di consumi più contenuti. Analogamente, la tassazione dei tabacchi riguarda direttamente chi acquista quei prodotti, mentre i prelievi finanziari interessano categorie molto più ristrette.

La trasparenza fiscale è parte della responsabilità politica

La legge di Bilancio 2027 ha appena iniziato il suo percorso parlamentare. Le audizioni prendono il via il 9 novembre e gli emendamenti potranno modificare alcune delle misure attualmente previste.

Sarà dunque necessario verificare il testo definitivo prima di considerare acquisiti tutti gli aumenti.

La discussione, tuttavia, non dovrebbe limitarsi alla quantità di risorse recuperate.

Dovrebbe chiarire quali soggetti saranno chiamati a sostenerne il costo, quali effetti distributivi sono attesi e in che modo le entrate aggiuntive verranno utilizzate.