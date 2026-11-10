Bollette luce, tetto al gas da gennaio: chi risparmia e quanto Il governo approva il decreto Bollette: prezzi più bassi dal 2027, ma gli sconti non saranno uguali

Il governo interviene sul caro energia con un nuovo decreto che promette di alleggerire le bollette elettriche a partire da gennaio 2027. Il provvedimento, approvato il 9 novembre dal Consiglio dei ministri, introduce un tetto al prezzo del gas utilizzato dalle centrali elettriche, con l'obiettivo di ridurre il costo dell'energia all'ingrosso e trasferire parte dei benefici a famiglie e imprese. Ma gli sconti non saranno uguali per tutti e, soprattutto per le utenze domestiche, potrebbero rivelarsi molto più contenuti rispetto alle aspettative.

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato una riduzione media di circa 15 euro al megawattora grazie alle nuove misure. Una cifra che, tuttavia, non corrisponde a uno sconto diretto di 15 euro sulle fatture: rappresenta la diminuzione attesa del costo dell'energia, il cui effetto finale dipenderà dal contratto sottoscritto, dai consumi e dal funzionamento del meccanismo di compensazione.

Come funziona il tetto al prezzo del gas

Il decreto introduce un prezzo di riferimento di 58,9 euro al megawattora per il gas impiegato nella produzione di energia elettrica. Quando le quotazioni del combustibile superano questa soglia, entra in funzione un sistema di rimborsi parziali destinato alle centrali termoelettriche.

Il meccanismo nasce da una caratteristica del mercato elettrico italiano: il prezzo della corrente è ancora fortemente condizionato dal costo del gas naturale, anche quando una parte dell'energia viene prodotta attraverso fonti rinnovabili.

Le centrali continueranno ad acquistare gas ai prezzi di mercato, ma potranno recuperare una parte dei maggiori costi. Questo dovrebbe consentire loro di presentare offerte più convenienti sul mercato all'ingrosso, contribuendo ad abbassare il prezzo dell'elettricità.

La misura avrà carattere temporaneo, con una durata massima di 18 mesi. Il sistema è stato definito dopo un confronto con la Commissione europea, necessario per garantire la compatibilità dell'intervento con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

Chi avrà lo sconto da gennaio

I principali beneficiari saranno i clienti che hanno sottoscritto contratti per la fornitura di elettricità a prezzo variabile. Si tratta delle offerte nelle quali il costo dell'energia segue l'andamento del mercato all'ingrosso, generalmente attraverso l'indice nazionale dell'elettricità.

Quando le quotazioni scendono, anche la componente energia della bolletta può diminuire. Il vantaggio sarà però influenzato dalle modalità di aggiornamento previste dal contratto e dalle componenti applicate per finanziare il sistema di compensazione.

La situazione è diversa per chi dispone di una tariffa a prezzo fisso. In questi casi il costo dell'energia rimane quello stabilito contrattualmente e non diminuisce automaticamente in seguito a un ribasso del mercato.

Il decreto prevede inoltre specifiche tutele per evitare che i costi del meccanismo vengano trasferiti impropriamente sulle forniture non indicizzate. Per i clienti che hanno già sottoscritto contratti a prezzo fisso, dunque, non è previsto lo stesso beneficio diretto riconosciuto alle utenze variabili.

Quanto risparmieranno le famiglie

La questione centrale riguarda l'entità effettiva dello sconto. Applicando la riduzione media di 15 euro al megawattora annunciata dal governo a una famiglia con un consumo annuo di 2.700 kilowattora, si ottiene un risparmio teorico di circa 40,50 euro all'anno.

Si tratta di un calcolo indicativo, che presuppone il trasferimento integrale del beneficio sui consumi. La riduzione reale potrebbe essere inferiore perché il sistema prevede anche costi di compensazione e perché la bolletta comprende spese di trasporto, oneri e imposte.

Una valutazione più prudente arriva dal centro studi sul clima Ecco, secondo cui il risparmio netto per un consumatore domestico medio potrebbe fermarsi a circa 17 euro all'anno, equivalenti a 1,40 euro al mese.

La differenza tra le due stime dimostra quanto sia importante distinguere la riduzione del prezzo all'ingrosso dal beneficio che arriva effettivamente nelle tasche dei cittadini. Non esiste, almeno per ora, uno sconto fisso garantito a tutte le famiglie.

Le imprese potrebbero risparmiare molto di più

Le prospettive cambiano sensibilmente per le attività produttive. Secondo le simulazioni governative, una piccola impresa artigiana che consuma 40 megawattora all'anno potrebbe risparmiare circa 280 euro nel 2027.

Per una grande azienda del settore alimentare, con consumi annui di 30.000 megawattora, il beneficio stimato raggiunge 210.000 euro. Nel caso di un'impresa energivora con autoproduzione e consumi di 40.000 megawattora, il risparmio potrebbe arrivare a 520.000 euro.

Anche Confcommercio ha espresso una valutazione positiva, ipotizzando una riduzione delle bollette elettriche fino al 10% per alcune attività del terziario.

Naturalmente si tratta di proiezioni che dovranno essere verificate alla luce dell'andamento dei prezzi e delle modalità applicative del decreto. La riduzione effettiva dipenderà dalla quantità di energia utilizzata, dalle condizioni di acquisto e dalle caratteristiche dei contratti.

Cosa cambia per le bollette del gas

Il tetto di 58,9 euro non riguarda direttamente il gas che le famiglie acquistano per riscaldare le abitazioni o cucinare. La soglia si applica al combustibile destinato alla produzione di energia elettrica e non costituisce quindi un limite generalizzato alle tariffe domestiche del gas.

Il decreto interviene però anche sugli oneri di sistema delle forniture di gas naturale, attraverso risorse superiori a 850 milioni di euro che il governo intende destinare alla riduzione dei costi.

Sarà l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) a definire le modalità di utilizzo delle risorse disponibili. Le nuove disposizioni aprono inoltre alla possibilità di estendere i benefici alle utenze domestiche e ai condomìni, ma per conoscere i destinatari effettivi e l'entità delle riduzioni serviranno gli atti attuativi.

Le critiche e le risposte del governo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l'intervento come una misura destinata a correggere uno dei principali fattori di aumento dei prezzi dell'elettricità. L'obiettivo dichiarato è fare in modo che i minori costi dell'energia prodotta da fonti rinnovabili si traducano in vantaggi concreti per i consumatori.

La premier ha riconosciuto che gli effetti del provvedimento richiederanno tempo, sottolineando la necessità di intervenire anche sulle pratiche degli operatori che possono contribuire a mantenere elevate le quotazioni all'ingrosso.

Le valutazioni delle associazioni dei consumatori sono invece più caute. Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione nazionale consumatori, ha definito il provvedimento insufficiente e tardivo, evidenziando l'incertezza sull'entità degli sconti e sui tempi necessari per vederli applicati.

Critiche sono arrivate anche da Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha richiamato la stima di 1,40 euro mensili per sottolineare la distanza tra gli obiettivi annunciati e il possibile beneficio per le famiglie.

Quando arriveranno i primi risparmi

Il nuovo sistema dovrebbe entrare in funzione dal 1° gennaio 2027, ma la riduzione delle bollette non sarà necessariamente immediata. L'Arera dovrà definire le modalità operative dei rimborsi e dei relativi oneri, mentre gli effetti sulle fatture dipenderanno anche dai tempi di aggiornamento delle tariffe.

Per chi ha un contratto indicizzato, i primi cambiamenti potranno emergere nelle bollette riferite ai consumi del nuovo anno. Chi dispone di un'offerta a prezzo fisso dovrà invece verificare le condizioni contrattuali e le eventuali modifiche successive.

Il decreto rappresenta un intervento temporaneo sul mercato energetico, non una garanzia di bollette più basse per tutti. La verifica decisiva arriverà nei primi mesi del 2027, quando sarà possibile confrontare le riduzioni annunciate con quelle effettivamente applicate ai consumatori.