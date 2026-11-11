Ucraina, scontro nel governo: Salvini-Giorgetti ai ferri corti Il decreto sulle armi a Kiev divide il centrodestra. Alta tensione tra Salvini, Crosetto e Tajani

Il governo non cambia rotta sull'Ucraina, ma la maggioranza continua a dividersi sulle armi da inviare a Kiev. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta per chiudere la polemica esplosa tra Lega e Forza Italia, dopo il caso della mancata firma del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul tredicesimo pacchetto di aiuti militari. Una vicenda apparentemente procedurale che ha fatto riemergere contrasti politici, rivalità personali e tensioni destinate a pesare anche sulla prossima campagna elettorale.

La premier ha cercato di ridimensionare lo scontro, spiegando che l'assenza della firma di Giorgetti dipende esclusivamente dalla sua partecipazione alle riunioni europee a Bruxelles. Il decreto, essendo classificato, richiede una sottoscrizione secondo procedure specifiche. Il ministro firmerà al rientro a Roma. Nessuna crisi, dunque, almeno sul piano formale. Ma la tensione politica resta.

La premier chiude il caso: l'Italia non cambia linea

Per Meloni il sostegno all'Ucraina rappresenta una scelta di politica estera sulla quale non intende arretrare. La presidente del Consiglio ha ribadito che le diverse sensibilità presenti nella coalizione non hanno impedito finora di raggiungere un accordo e che la posizione italiana resterà invariata.

La precisazione è arrivata dopo che il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva annunciato il completamento delle firme sul provvedimento, provocando la reazione della Lega. Il partito di Matteo Salvini ha contestato la ricostruzione, sottolineando che il titolare dell'Economia non aveva ancora sottoscritto il documento.

Un passaggio che ha trasformato una questione amministrativa in un confronto politico. La Lega continua infatti a manifestare forti riserve sull'invio di nuove forniture militari, soprattutto in vista dell'eventuale rinnovo per il 2027 della normativa che consente al governo di trasferire armamenti a Kiev.

Giorgetti nel mirino della Lega

Dietro la controversia sugli aiuti militari si intravede un'altra partita, tutta interna al Carroccio. Il rapporto tra Salvini e Giorgetti attraversa da tempo una fase difficile, segnata da differenti impostazioni politiche e da una crescente distanza tra la linea del partito e quella del ministro dell'Economia.

Giorgetti rappresenta l'ala più istituzionale della Lega, mentre il segretario continua a privilegiare una comunicazione politica rivolta all'elettorato più critico verso il sostegno militare all'Ucraina. Una contrapposizione accentuata dalla concorrenza a destra di Roberto Vannacci e del suo movimento Futuro Nazionale.

Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, il contrasto personale tra i due esponenti leghisti sarebbe arrivato a livelli particolarmente aspri. Viene raccontato, tra gli altri episodi, un colloquio telefonico nel quale Salvini avrebbe utilizzato espressioni offensive nei confronti del ministro, commentando l'esito di una competizione per la presidenza della Lega Volley femminile. Un retroscena che, pur non costituendo una conferma diretta delle intenzioni politiche dei protagonisti, restituisce il clima descritto da fonti vicine al partito.

Circolano inoltre indiscrezioni su un possibile futuro professionale di Giorgetti nel settore bancario. Al momento si tratta di ipotesi non confermate, che non modificano il suo ruolo nel governo.

Scontro al Copasir tra Crosetto e Borghi

Il confronto si è spostato anche all'interno del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dove il ministro della Difesa Guido Crosetto ha illustrato il contenuto del nuovo pacchetto di aiuti militari.

Il senatore leghista Claudio Borghi ha sollevato obiezioni sulla tipologia e sul valore delle forniture destinate all'Ucraina. Secondo una ricostruzione pubblicata dalla stampa nazionale, il parlamentare avrebbe contestato soprattutto il possibile impatto economico dell'invio di armamenti più sofisticati.

La risposta di Crosetto sarebbe stata altrettanto netta. Il ministro avrebbe ricordato che le forniture vengono effettuate nel rispetto delle procedure già autorizzate anche dalla Lega, respingendo l'idea di un'iniziativa assunta senza il consenso della maggioranza.

Tra i temi emersi figura anche la disponibilità dei missili antiaerei Aster, sistemi utilizzati per la difesa contro minacce aeree e missilistiche. Il ministro ha assicurato che l'Italia dispone delle risorse necessarie per tutelare la propria sicurezza, senza però confermare il contenuto delle forniture, che resta classificato.

Il problema del 2027 e la posizione di Salvini

La questione più delicata riguarda il futuro. Il tredicesimo pacchetto di aiuti rientra nell'attuale quadro normativo, ma un'eventuale proroga delle autorizzazioni per il 2027 richiederebbe una nuova decisione politica.

Su questo punto Borghi ha espresso una contrarietà esplicita, richiamando gli orientamenti assunti dal congresso della Lega. Una posizione che potrebbe aprire un confronto molto più impegnativo rispetto alla controversia sulla firma di Giorgetti.

Per Meloni la difficoltà consiste nel mantenere la continuità della politica estera senza trasformare ogni provvedimento sull'Ucraina in una prova di forza tra alleati. Una necessità che riguarda anche la credibilità internazionale dell'esecutivo e i rapporti con i partner europei e atlantici.

I sondaggi premiano il recupero del centrodestra

Le tensioni nella maggioranza arrivano mentre il quadro elettorale registra alcuni movimenti significativi. Secondo l'ultima rilevazione Swg per il Tg La7, il centrodestra raggiunge il 44%, recuperando due decimi rispetto alla settimana precedente. Il campo largo si attesta al 44,9%, conservando un vantaggio di nove decimi di punto.

Fratelli d'Italia rimane il primo partito con il 28,9%, mentre il Partito Democratico sale al 20,8%. La Lega raggiunge il 5,7%, guadagnando due decimi, e Forza Italia cresce al 7,3%.

Il dato politicamente più interessante riguarda Futuro Nazionale, che perde tre decimi e scende al 5,5%, finendo dietro la Lega. Il movimento di Vannacci resta dunque una presenza significativa nell'area della destra, ma l'ultima rilevazione segnala una battuta d'arresto.

Nello stesso sondaggio Sud chiama Nord, il movimento riconducibile a Cateno De Luca, raggiunge l'1,1%. L'avvicinamento dell'area dei sindaci al centrodestra viene interpretato come un tentativo di ampliare il perimetro della coalizione verso un elettorato più civico e territoriale, senza aprire a un accordo con Vannacci.

Si tratta comunque di variazioni contenute, da leggere alla luce dei margini di errore statistico e non come indicazioni definitive sui futuri equilibri elettorali.

Meloni tra gli equilibri di governo e la sfida elettorale

La presidente del Consiglio si trova così a gestire due esigenze parallele. Da una parte mantenere salda la collocazione internazionale dell'Italia, dall'altra impedire che le divisioni tra gli alleati compromettano la stabilità politica della coalizione.

La partita coinvolge anche il rapporto tra Salvini e Giorgetti, destinato a restare uno dei nodi più delicati nella Lega. Le tensioni sugli aiuti all'Ucraina possono diventare il terreno sul quale misurare i rapporti di forza interni, soprattutto quando si discuterà del rinnovo delle autorizzazioni per il prossimo anno.

Per ora Meloni ha scelto di evitare una rottura e confermare la continuità dell'azione di governo. Ma il confronto sulle armi a Kiev ha mostrato quanto le strategie dei singoli partiti possano entrare in collisione con le responsabilità dell'esecutivo.