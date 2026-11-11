Ex Br fugge dai domiciliari a Buenos Aires: evasione dal quinto piano Leonardo Bertulazzi, 74 anni, si è calato dal balcone dopo aver eluso il braccialetto elettronico

Un'imbracatura per scendere dal balcone di un appartamento al quinto piano e un espediente per eludere il controllo del braccialetto elettronico. È la ricostruzione della fuga di Leonardo Bertulazzi, 74 anni, ex esponente delle Brigate Rosse, evaso dagli arresti domiciliari nella capitale argentina mentre si avvicinava la sua estradizione in Italia.

La notizia riporta al centro dell'attenzione una figura legata alla storia del terrorismo italiano degli anni Settanta. Bertulazzi, già appartenente alla colonna genovese delle Brigate Rosse, si trovava sottoposto a una misura restrittiva in Argentina. La sua fuga apre ora interrogativi sulle modalità di sorveglianza e sulle prospettive del procedimento di estradizione.

La discesa dal balcone e il braccialetto elettronico

Secondo la ricostruzione pubblicata da la Repubblica, l'ex brigatista avrebbe organizzato l'evasione sfruttando il balcone dell'abitazione nella quale era confinato.

Per raggiungere il suolo dal quinto piano avrebbe utilizzato un'imbracatura, affrontando una manovra particolarmente rischiosa anche per una persona più giovane. Un particolare che suggerisce una preparazione dell'azione, anche se non sono stati chiariti tutti gli aspetti organizzativi della fuga.

L'altro elemento riguarda il braccialetto elettronico applicato alla caviglia. Bertulazzi sarebbe riuscito a rimuoverlo collegandolo a un apparecchio in grado di simulare la temperatura corporea, con l'obiettivo di evitare che il sistema rilevasse immediatamente l'alterazione del dispositivo.

Si tratta di dettagli riferiti dalla ricostruzione giornalistica, sui quali saranno necessari gli accertamenti delle autorità competenti. Resta da stabilire quanto tempo sia trascorso tra l'allontanamento dall'abitazione e la scoperta dell'evasione.

L'estradizione in Italia ormai vicina

La fuga è avvenuta mentre si avvicinava il trasferimento dell'ex brigatista in Italia, dove deve fare i conti con le conseguenze giudiziarie della propria partecipazione alle attività delle Brigate Rosse.

Il caso coinvolge le autorità argentine e italiane, chiamate a collaborare nell'ambito delle procedure giudiziarie internazionali.

L'allontanamento dai domiciliari modifica il quadro operativo: prima di procedere con l'estradizione sarà necessario rintracciare nuovamente Bertulazzi.

Non risultano, dagli elementi finora riportati, informazioni certe sulla sua destinazione dopo la fuga né sull'eventuale coinvolgimento di altre persone.

Il passato nella colonna genovese delle Brigate Rosse

Il nome di Leonardo Bertulazzi è legato alla storia della colonna genovese delle Brigate Rosse, una delle articolazioni territoriali dell'organizzazione terroristica attiva durante gli anni di piombo.

Tra gli episodi ai quali prese parte figura il sequestro dell'armatore Pietro Costa, avvenuto nel 1977. Il rapimento aveva l'obiettivo di ottenere un riscatto destinato a finanziare le attività clandestine dell'organizzazione.

Quel sequestro occupa un posto particolare nella ricostruzione delle risorse economiche utilizzate dalle Brigate Rosse. Parte del denaro ottenuto attraverso il riscatto fu impiegata per sostenere la struttura operativa del gruppo.

Secondo le ricostruzioni storiche e giudiziarie, con quei fondi venne acquistato anche l'appartamento di via Camillo Montalcini, a Roma, destinato a diventare uno dei luoghi più tristemente noti della storia italiana.

Il legame con il sequestro di Aldo Moro

L'appartamento di via Montalcini fu utilizzato dalle Brigate Rosse per tenere prigioniero Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, rapito il 16 marzo 1978 in via Fani, a Roma.

Durante l'agguato furono uccisi i cinque uomini della sua scorta. Il sequestro durò 55 giorni e si concluse il 9 maggio con il ritrovamento del corpo dello statista in un'automobile parcheggiata in via Caetani.

Il collegamento tra il riscatto del sequestro Costa e l'acquisto dell'immobile utilizzato per la prigionia di Moro mostra come le attività criminali delle Brigate Rosse fossero funzionali anche al finanziamento della loro organizzazione clandestina.

Questo legame storico non significa che Bertulazzi abbia partecipato direttamente al sequestro di Moro. La sua posizione va distinta da quella degli esecutori e degli organizzatori di quell'operazione terroristica.

La fuga riapre il caso giudiziario

A quasi mezzo secolo dagli anni di piombo, la vicenda di Bertulazzi dimostra quanto alcuni procedimenti legati al terrorismo italiano continuino ad avere conseguenze giudiziarie anche fuori dai confini nazionali.

L'evasione dai domiciliari a Buenos Aires impone ora nuovi accertamenti sulle circostanze dell'allontanamento e sull'efficacia delle misure di controllo alle quali l'ex brigatista era sottoposto.

Le autorità dovranno verificare se abbia agito da solo, se abbia ricevuto assistenza e come sia riuscito ad allontanarsi senza essere immediatamente intercettato.

Per l'Italia, la questione principale resta l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e il completamento dell'iter di estradizione. Per l'Argentina, invece, si apre una nuova fase di ricerche.