Martina Scialdone, ergastolo per l'ex: riconosciuta la premeditazione La Corte d'assise d'appello di Roma condanna Costantino Bonaiuti al carcere a vita

orna l'ergastolo per Costantino Bonaiuti, l'uomo che nel gennaio 2023 uccise a colpi di pistola l'ex compagna Martina Scialdone, avvocata matrimonialista di 34 anni. La Corte d'assise d'appello di Roma, chiamata a pronunciarsi nuovamente sul caso dopo l'intervento della Cassazione, ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione e disposto la condanna al carcere a vita.

La sentenza dell'11 novembre 2026 segna un passaggio decisivo in una vicenda giudiziaria che ha attraversato tre anni di processi, ricorsi e valutazioni differenti sulla gravità della condotta dell'imputato.

Al centro del nuovo giudizio non c'era l'identificazione dell'autore dell'omicidio, ma la qualificazione giuridica del delitto e, in particolare, la presenza della premeditazione. Un elemento determinante per la pena.

Il femminicidio davanti al ristorante del Tuscolano

La sera del delitto, nel gennaio 2023, Martina Scialdone si trovava nei pressi di un ristorante di via Amelia, nel quartiere Tuscolano, a Roma.

Fu lì che l'ex compagno, Costantino Bonaiuti, le sparò, provocandone la morte.

La vittima aveva 34 anni ed esercitava la professione di avvocata matrimonialista. La sua uccisione suscitò profonda indignazione, riportando all'attenzione pubblica il tema della violenza contro le donne e dei rischi che possono accompagnare la fine di una relazione sentimentale.

Per Martina, quella sera si concluse tragicamente una vita ancora giovane, segnata da un percorso professionale e da progetti interrotti dalla violenza.

Dall'ergastolo ai 24 anni e otto mesi

La vicenda processuale ha conosciuto decisioni differenti nei diversi gradi di giudizio.

In primo grado Bonaiuti era stato condannato all'ergastolo. La successiva sentenza d'appello aveva però escluso l'aggravante della premeditazione e riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche.

Questa diversa valutazione aveva comportato una consistente riduzione della pena, fissata a 24 anni e otto mesi di reclusione.

Una decisione che non aveva chiuso il procedimento. La Procura generale aveva infatti contestato l'esclusione della premeditazione, portando la questione davanti alla Corte di Cassazione.

La Suprema corte aveva accolto il ricorso su questo specifico punto, rendendo necessario un nuovo esame da parte dei giudici d'appello.

La premeditazione riconosciuta nell'appello bis

Il nuovo processo si è concentrato proprio sull'aggravante della premeditazione, decisiva per stabilire la pena da applicare.

Il sostituto procuratore generale Carlo Paolella aveva sollecitato il riconoscimento di questa circostanza aggravante, sostenendo la necessità di tornare alla condanna all'ergastolo.

La Corte d'assise d'appello di Roma ha accolto tale impostazione e ha pronunciato la pena del carcere a vita.

Sul piano giuridico, la premeditazione presuppone che la decisione di commettere il delitto sia maturata prima della sua esecuzione e sia rimasta ferma per un intervallo di tempo apprezzabile. Non coincide, quindi, con la sola volontà di uccidere, ma richiede una valutazione ulteriore delle circostanze e del comportamento dell'autore.

È su questo elemento che si è concentrato il confronto giudiziario dopo la precedente sentenza d'appello.

Il significato della nuova sentenza

Il ritorno all'ergastolo non rappresenta una nuova condanna per un fatto diverso, ma l'esito della rivalutazione di un'aggravante nell'ambito dello stesso procedimento per l'omicidio di Martina Scialdone.

La distinzione è importante per comprendere la successione delle decisioni giudiziarie. La responsabilità di Bonaiuti per l'uccisione dell'ex compagna era già stata riconosciuta; il nodo rimasto aperto riguardava la premeditazione e le conseguenze sulla pena.

Il nuovo pronunciamento riporta dunque il trattamento sanzionatorio a quello stabilito in primo grado.

Resta tuttavia da attendere la conclusione definitiva del percorso giudiziario.

L'ultima parola spetterà alla Cassazione

La sentenza dell'11 novembre non chiude ancora in via definitiva la vicenda processuale. Sarà la Corte di Cassazione a pronunciarsi sull'eventuale ulteriore ricorso e a stabilire se il nuovo giudizio abbia rispettato i principi indicati nel precedente annullamento.

Per questo la condanna all'ergastolo deve essere considerata, allo stato, il risultato dell'appello bis e non ancora una decisione irrevocabile.

Intanto il caso di Martina Scialdone resta uno dei femminicidi che hanno segnato la cronaca giudiziaria romana degli ultimi anni.

La nuova sentenza richiama l'attenzione non soltanto sulla gravità dell'omicidio, ma anche sull'importanza dell'accertamento rigoroso delle circostanze aggravanti e sul ruolo dei diversi gradi di giudizio nel sistema penale italiano.

Per la famiglia di Martina, dopo quasi quattro anni dalla sua morte, il percorso verso la conclusione definitiva del processo non è ancora terminato.