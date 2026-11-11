Ramona Rinaldi, il marito confessa in aula: «Sono stato io» Colpo di scena al processo di Como. Daniele Re chiede scusa, la madre accusa un malore

Una dichiarazione improvvisa, pronunciata davanti ai giudici, cambia il quadro del processo per la morte di Ramona Rinaldi, la donna trovata impiccata nel Comasco. Il marito, Daniele Re, ha ammesso in aula la propria responsabilità, chiedendo scusa e pronunciando parole che segnano una svolta nella vicenda giudiziaria.

«Sono stato io», ha dichiarato l'uomo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Poi il riferimento agli ultimi momenti con la moglie: «L'ho abbracciata e non respirava».

Una dichiarazione che dovrà essere esaminata nel contesto del dibattimento e confrontata con gli elementi già raccolti dagli investigatori.

La confessione davanti ai giudici

Il momento decisivo è arrivato durante l'udienza di oggi, quando Daniele Re ha preso la parola assumendosi la responsabilità della morte della moglie.

La dichiarazione rappresenta un cambiamento significativo nella vicenda processuale. L'ammissione dell'imputato diventa infatti un elemento centrale per ricostruire quanto accaduto, ma non sostituisce il lavoro di valutazione delle prove che spetta ai giudici.

Le parole dell'uomo dovranno essere approfondite anche per chiarire le circostanze della morte, la successione degli eventi e gli eventuali elementi ancora controversi.

La morte di Ramona e gli interrogativi sulla scena del ritrovamento

Il caso riguarda la morte di Ramona Rinaldi, trovata impiccata in provincia di Como.

La posizione del marito è finita al centro del procedimento giudiziario, nel quale la ricostruzione delle circostanze del decesso assume un'importanza determinante.

La dichiarazione resa in aula introduce ora un elemento nuovo. Sarà necessario stabilire come il racconto di Re si inserisca nel quadro degli accertamenti e quali conseguenze possa avere sulla valutazione delle responsabilità.

Il malore della madre di Daniele Re

La tensione dell'udienza ha avuto ripercussioni anche sui familiari presenti. Secondo quanto riferito dalla cronaca giudiziaria, la madre di Daniele Re si è sentita male.

Un episodio che restituisce il clima emotivamente difficile nel quale si è svolta la giornata, segnata dall'ammissione di responsabilità dell'imputato e dal peso di una vicenda che coinvolge due famiglie.

Cosa cambia adesso nel processo

La dichiarazione di Daniele Re apre una nuova fase del procedimento, ma non coincide automaticamente con una sentenza.

Spetterà ai giudici valutare la confessione, verificarne la coerenza con le prove disponibili e stabilire le conseguenze sul piano penale.

Resta soprattutto la necessità di ricostruire con precisione la morte di Ramona Rinaldi, distinguendo quanto dichiarato dall'imputato da ciò che risulta accertato.