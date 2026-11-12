È morto Toni Capuozzo, addio allo storico inviato di guerra di Mediaset Il giornalista aveva 77 anni. A ottobre aveva annunciato di avere un tumore. Una vita tra le guerre

È morto Toni Capuozzo, giornalista, scrittore, conduttore televisivo e storico inviato di guerra di Mediaset. Aveva 77 anni. La notizia della scomparsa è arrivata a poche settimane dall'annuncio della malattia che lo aveva colpito. Con lui scompare una delle voci più riconoscibili del giornalismo televisivo italiano, capace di raccontare per oltre quarant'anni i grandi conflitti internazionali attraverso le storie delle persone coinvolte.

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, Antonio Capuozzo, conosciuto da tutti come Toni, aveva costruito una carriera attraversando alcuni degli scenari più drammatici della storia contemporanea. Dai Balcani al Medio Oriente, dalla Somalia all'Afghanistan, il suo lavoro si era distinto per l'attenzione alla dimensione umana della guerra, oltre che agli sviluppi militari e politici.

La malattia annunciata poche settimane prima della morte

Il 23 ottobre scorso Capuozzo aveva scelto di rendere pubblica la propria malattia attraverso un messaggio sui social. Una decisione presa per evitare indiscrezioni e speculazioni sulle sue condizioni di salute.

«Sì, ho un tumore», aveva scritto, spiegando di voler affrontare la malattia con l'aiuto dei medici e degli affetti più cari.

Parole semplici, accompagnate da una fotografia che lo ritraeva insieme al personale sanitario. Il giornalista aveva ribadito il proprio desiderio di riservatezza, senza nascondere la consapevolezza della difficoltà che lo attendeva.

L'annuncio aveva suscitato numerosi messaggi di vicinanza da parte di colleghi, lettori, telespettatori e personalità pubbliche. Tra questi anche Luca Zaia, che gli aveva rivolto un pensiero affettuoso ricordando una recente conversazione nel podcast Il Fienile.

Dagli esordi a Lotta Continua alle grandi guerre

La carriera giornalistica di Toni Capuozzo era iniziata nel 1979 con il quotidiano Lotta Continua. Dopo le prime esperienze nella carta stampata, aveva collaborato con diverse testate, tra cui Reporter, Panorama Mese ed Epoca, prima di approdare alla televisione.

Nel 1982, durante la guerra delle Falkland, aveva ottenuto un'intervista esclusiva allo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Successivamente si era occupato di mafia per il programma Mixer di Giovanni Minoli, consolidando una professionalità che lo avrebbe portato a seguire i principali conflitti internazionali.

Il suo nome resta legato soprattutto alle guerre nell'ex Jugoslavia, raccontate attraverso reportage realizzati direttamente dai luoghi dei combattimenti. A Sarajevo, durante l'assedio degli anni Novanta, aveva documentato la tragedia della popolazione civile, mostrando il volto quotidiano di una guerra combattuta nel cuore dell'Europa.

Proprio in Bosnia aveva vissuto uno degli episodi più intensi della sua esperienza personale, contribuendo a mettere in salvo Kemal, un bambino rimasto gravemente ferito e orfano di madre. Il piccolo era stato accolto per alcuni anni dalla famiglia del giornalista in Italia, prima del ritorno nel suo Paese.

Nel corso della carriera Capuozzo aveva seguito anche le crisi in Somalia, Iraq, Afghanistan e Medio Oriente, diventando un punto di riferimento per il pubblico italiano.

Il successo televisivo con Terra! e il TG5

Entrato nell'universo Mediaset, aveva lavorato per il TG4, Studio Aperto e soprattutto per il TG5, del quale era stato anche vicedirettore fino al 2013.

Il grande pubblico lo ricordava in particolare per Terra!, il programma di approfondimento giornalistico che aveva curato e condotto dal 2000 al 2017, prima su Canale 5 e successivamente su Rete 4.

Attraverso reportage, interviste e ricostruzioni, la trasmissione aveva affrontato guerre, terrorismo, crisi internazionali e grandi questioni sociali. Uno spazio televisivo che permetteva al giornalista di sviluppare racconti più approfonditi rispetto ai tempi tradizionali dei telegiornali.

Capuozzo era stato anche autore di numerosi libri, tra cui Il giorno dopo la guerra, Le guerre spiegate ai ragazzi, Balcania e Guerra senza fine. Opere nelle quali aveva raccolto esperienze, riflessioni e testimonianze maturate durante decenni di lavoro sul campo.

Negli ultimi anni aveva continuato a partecipare al dibattito pubblico, intervenendo sulle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, spesso con posizioni che avevano alimentato discussioni e confronti.

Un giornalista che raccontava le persone prima delle battaglie

Nel suo modo di fare informazione, Toni Capuozzo aveva sempre attribuito un ruolo centrale alle testimonianze dirette. Non amava particolarmente essere definito inviato di guerra, nonostante avesse trascorso buona parte della propria vita professionale nei territori attraversati dai conflitti.

Il suo racconto privilegiava spesso le conseguenze della violenza sulla popolazione civile, la vita delle famiglie, le sofferenze dei bambini e le difficoltà di chi cercava di sopravvivere tra bombardamenti e distruzioni.

La sua scomparsa chiude una lunga pagina del giornalismo italiano, quella dei grandi inviati televisivi che hanno raccontato la storia contemporanea seguendola direttamente sul campo. Rimangono i reportage, i libri e le immagini di un professionista che ha attraversato alcune delle pagine più difficili degli ultimi decenni, cercando di restituire un volto e una voce a chi viveva la guerra.