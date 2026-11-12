Salari giusti, accordo storico tra sindacati e imprese: firma il 14 novembre Intesa tra Cgil, Cisl, Uil e 13 associazioni d'impresa su retribuzioni e rappresentanza

Un accordo che il Governo definisce storico e che potrebbe cambiare profondamente il sistema delle relazioni industriali italiane. Dopo oltre un anno di negoziati e una maratona conclusiva di quasi diciotto ore, Cgil, Cisl, Uil e tredici associazioni d'impresa hanno raggiunto un'intesa su salari, rappresentanza sindacale, contratti collettivi e regole della contrattazione.

A sottolineare la portata dell'accordo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che interviene con una nota ufficiale esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto dalle parti sociali.

«L'intesa raggiunta questa mattina tra le parti sociali sulla qualità del lavoro e sulla rappresentanza segna un traguardo storico per innovare le relazioni sindacali e industriali in Italia», afferma la premier.

Un giudizio che accompagna un passaggio particolarmente significativo per il mondo del lavoro, soprattutto in una fase caratterizzata dalle difficoltà delle famiglie nel recuperare il potere d'acquisto e dalla necessità delle imprese di sostenere la propria competitività.

Meloni: «Un passo decisivo per retribuzioni e produttività»

Nel suo intervento, Giorgia Meloni collega direttamente il nuovo accordo alla necessità di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori e rafforzare il sistema produttivo nazionale.

«È un passo decisivo, per rafforzare le retribuzioni dei lavoratori e per rendere il nostro sistema economico e produttivo più competitivo e capace di affrontare le complesse sfide di questo tempo», dichiara la presidente del Consiglio.

La premier riconosce inoltre il contributo delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sottolineando il ruolo svolto dall'esecutivo nel percorso che ha accompagnato il negoziato.

«Ringrazio il Ministro del Lavoro Marina Calderone e tutte le organizzazioni sindacali e datoriali per il contributo che hanno garantito in ogni fase di questo percorso: è la dimostrazione che quando il Sistema Italia lavora unito nella stessa direzione è possibile raggiungere risultati e benefici concreti per tutti».

Parole che evidenziano la soddisfazione di Palazzo Chigi per un'intesa costruita direttamente dalle parti sociali, senza la presenza del Governo al tavolo conclusivo delle trattative.

Che cosa cambia per i salari dei lavoratori

Il cuore dell'intesa riguarda la definizione del cosiddetto salario giusto e il rafforzamento del ruolo dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

L'obiettivo è individuare, per ciascun settore produttivo, il contratto di riferimento per stabilire retribuzioni adeguate e condizioni di lavoro rispettose dei diritti dei dipendenti.

Tra le novità più importanti figurano le misure destinate ad accelerare il rinnovo dei contratti nazionali. Le piattaforme rivendicative dovranno essere presentate sei mesi prima della scadenza, mentre le organizzazioni datoriali saranno chiamate a fornire una risposta entro un mese, favorendo l'avvio tempestivo delle trattative.

In caso di ritardi nei rinnovi, il nuovo sistema prevede una tutela economica obbligatoria collegata al recupero dell'inflazione.

L'accordo introduce inoltre verifiche periodiche, annuali o biennali, per valutare l'adeguamento delle retribuzioni durante la vigenza contrattuale, con l'obiettivo di limitare la perdita del potere d'acquisto.

Rappresentanza e contratti pirata, le nuove regole

Un altro elemento centrale riguarda la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali.

La proliferazione dei contratti collettivi ha favorito negli anni situazioni nelle quali imprese operanti nello stesso settore applicano trattamenti economici e normativi molto differenti.

Il nuovo accordo punta a contrastare i cosiddetti contratti pirata, sottoscritti da organizzazioni scarsamente rappresentative e spesso caratterizzati da condizioni meno favorevoli per i lavoratori.

Per individuare i contratti nazionali di riferimento saranno utilizzati criteri condivisi, considerando il peso effettivo delle organizzazioni firmatarie, il settore di attività e la natura giuridica delle imprese.

Sul versante datoriale, la misurazione terrà conto anche del numero di lavoratori ai quali viene applicato ciascun contratto, utilizzando i dati disponibili presso Inps e Cnel.

L'intesa affronta inoltre il problema dei perimetri contrattuali, stabilendo il principio secondo cui le organizzazioni firmatarie non devono estendere impropriamente l'applicazione dei propri contratti a settori e attività che non rappresentano effettivamente.

Sindacati soddisfatti, Fumarola: «Un atto di responsabilità»

La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, definisce l'intesa un accordo fondativo, collocandolo nel solco delle grandi intese interconfederali che hanno segnato la storia repubblicana.

Per la leader sindacale il risultato più immediato riguarda proprio le retribuzioni e i tempi dei rinnovi contrattuali. L'introduzione di una tutela economica obbligatoria in caso di ritardo punta infatti a impedire che i lavoratori restino per lunghi periodi senza adeguamenti salariali.

Soddisfazione viene espressa anche dal segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, che sottolinea il valore dell'accordo nella lotta ai contratti pirata e nella definizione di regole certe sulla rappresentanza.

Tra le novità figura anche la possibilità di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro quando la richiesta arriva da almeno il 30 per cento più uno dei dipendenti.

Il confronto ha coinvolto, oltre alle tre confederazioni sindacali, tredici associazioni datoriali, tra cui Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confapi, Cna e le principali organizzazioni del mondo cooperativo.

Calderone: «Si apre una nuova stagione per il lavoro»

Anche la ministra del Lavoro Marina Calderone esprime soddisfazione per il risultato del negoziato, sottolineando il valore del dialogo tra le organizzazioni dei lavoratori e quelle delle imprese.

Per la ministra, l'accordo segna l'avvio di una nuova fase nelle relazioni industriali e nella contrattazione collettiva.

Calderone richiama inoltre la decisione del Governo di non esercitare la delega legislativa sulle retribuzioni e sulla contrattazione collettiva, lasciando spazio all'autonomia delle parti sociali, e l'introduzione del principio del salario giusto attraverso il decreto Primo Maggio.

È proprio questo equilibrio tra iniziativa delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e indirizzo istituzionale a rappresentare uno degli aspetti politicamente più significativi dell'intesa.

Un accordo che richiama il 1993

Per individuare un precedente di portata comparabile bisogna risalire al protocollo del 1993, quando Governo, sindacati e organizzazioni imprenditoriali contribuirono a ridefinire il sistema italiano della contrattazione collettiva e della politica dei redditi.

A oltre trent'anni di distanza, il nuovo accordo nasce in un contesto economico profondamente diverso, segnato dalla pressione dell'inflazione sulle retribuzioni, dalla frammentazione della rappresentanza e dalle trasformazioni del sistema produttivo.

La differenza fondamentale riguarda il metodo. Nel 1993 l'esecutivo partecipò direttamente alla costruzione dell'intesa. Questa volta il negoziato è stato condotto autonomamente dalle parti sociali, pur nell'ambito di un percorso che ha visto il coinvolgimento istituzionale del Ministero del Lavoro.

Un risultato che potrebbe aprire la strada a un nuovo confronto tra organizzazioni sindacali, imprese e istituzioni sulle politiche salariali e sulla qualità dell'occupazione.

Firma definitiva il 14 dicembre, poi la prova dei fatti

Quella raggiunta è una preintesa. La sottoscrizione definitiva è prevista per il 14 dicembre 2026, dopo le consultazioni interne delle organizzazioni firmatarie.

L'accordo comprende anche disposizioni sulla formazione professionale, sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione dei dipendenti e sul welfare contrattuale.

Il passaggio decisivo sarà ora l'applicazione concreta delle nuove regole. La certificazione della rappresentanza, il contrasto ai contratti pirata e il rispetto dei tempi dei rinnovi richiederanno strumenti operativi e verifiche puntuali.

Per milioni di lavoratori, la portata dell'accordo si misurerà soprattutto nella capacità di assicurare salari più adeguati e contratti rinnovati senza ritardi prolungati. Per le imprese, invece, la sfida sarà costruire un sistema più trasparente, capace di garantire concorrenza leale e stabilità nelle relazioni industriali.