Valeria Solesin, la vita oltre la morte: 100mila bambini nati nel suo nome A 11 anni dalla strage del Bataclan, la clinica di Emergency in Afghanistan custodisce la memoria

Ci sono vite spezzate che continuano a generare vita. Quella di Valeria Solesin, la ricercatrice veneziana uccisa a 28 anni nella strage del Bataclan di Parigi, l'11 novembre di undici anni dopo trova il suo significato più profondo a migliaia di chilometri dall'Italia, tra le montagne dell'Afghanistan. Qui, nella valle del Panshir, una clinica porta il suo nome. E ogni giorno, mentre il mondo ricorda la violenza che le ha tolto il futuro, altre donne stringono tra le braccia i propri figli.

Sono oltre 100mila i bambini nati nel centro di maternità di Emergency ad Anabah, aperto nel 2003 e intitolato a Valeria nel dicembre 2016. Un risultato straordinario in uno dei Paesi più difficili al mondo per le donne, dove partorire può ancora significare rischiare la vita.

Il ricordo di Valeria diventa una promessa di vita

Valeria fu assassinata il 13 novembre 2015, durante gli attentati terroristici di Parigi. Era una giovane studiosa, impegnata nella ricerca e nel volontariato con Emergency, convinta che aiutare gli altri fosse una responsabilità concreta.

La sua famiglia accettò che il nuovo reparto maternità dell'organizzazione fondata da Gino Strada portasse il suo nome. Non un monumento immobile, ma un luogo nel quale la memoria potesse diventare cura, protezione e futuro.

Per sua madre, Luciana Milani, sapere che il nome della figlia accompagna ogni giorno la nascita di nuovi bambini rappresenta una forma di ricordo capace di dare senso anche a un dolore impossibile da cancellare.

Una maternità che resiste nell'Afghanistan dei talebani

La clinica di Anabah offre gratuitamente assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale. È un presidio essenziale per migliaia di famiglie che vivono in territori montuosi, spesso lontani dagli ospedali e senza risorse per affrontare le spese sanitarie.

Ma è anche qualcosa di più. Il personale sanitario è composto da donne, che lavorano, studiano e acquisiscono competenze in un Paese dove il ritorno al potere dei talebani ha drasticamente limitato l'istruzione, il lavoro e la libertà femminile.

Secondo un rapporto diffuso da Emergency nel settembre 2026, i costi dei trasporti, la carenza di medici donne e le difficoltà di accesso alle strutture sanitarie continuano a mettere in pericolo madri e neonati.

In questo contesto, la maternità intitolata a Valeria rappresenta anche uno spazio di autonomia e dignità femminile, dove le donne possono ricevere cure e diventare professioniste della salute.

Centomila nascite, una memoria che non si spegne

Ogni nuovo bambino nato ad Anabah racconta una storia che va oltre la tragedia del Bataclan. Non restituisce Valeria alla sua famiglia, né cancella la ferita di quella notte. Ma dimostra che anche da una perdita immensa può nascere qualcosa capace di proteggere altre vite.

La giovane veneziana aveva scelto di dedicare parte del proprio tempo agli altri. Oggi quel principio continua a vivere attraverso le ostetriche, le dottoresse e le madri che attraversano le porte della clinica.

A undici anni dalla sua morte, il nome di Valeria Solesin non appartiene soltanto alla memoria delle vittime del terrorismo. Appartiene anche al futuro di migliaia di bambini.

Ed è forse questo il modo più autentico di ricordarla: non soltanto per la vita che le è stata tolta, ma per tutte quelle che, nel suo nome, continuano a essere accolte.