Appalti Anas, dalle carte cene da 2500 euro e vacanze gratis in Sardegna Nel mirino tre commesse da oltre 414 milioni: la Procura manda tutto a Salvini

Tre appalti pubblici per oltre 414 milioni di euro, una rete di rapporti tra dirigenti e imprenditori e una serie di comportamenti considerati anomali, ma non sempre perseguibili penalmente. È il quadro che emerge dalle indagini della Procura di Milano su alcune commesse nel settore della manutenzione stradale, con un passaggio destinato ad aprire anche una riflessione istituzionale: la trasmissione degli atti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini.

I magistrati hanno infatti deciso di portare all'attenzione del dicastero le criticità riscontrate durante gli accertamenti, anche nei procedimenti per i quali hanno chiesto l'archiviazione. L'obiettivo è consentire all'amministrazione di valutare autonomamente eventuali iniziative, indipendentemente dall'esistenza di responsabilità penali.

Al centro dell'inchiesta ci sono tre vicende differenti: i lavori da 388 milioni di euro per la variante della Tremezzina, sul lago di Como; un intervento da 2,3 milioni per la messa in sicurezza della strada statale 469 nel Bergamasco; un appalto da circa 24,5 milioni per le barriere di protezione dell'autostrada A4.

Per i primi due procedimenti la Procura ha chiesto l'archiviazione. Sul terzo, invece, è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini, passaggio che può precedere una richiesta di rinvio a giudizio.

La famiglia Liani e gli appalti stradali

Le verifiche degli inquirenti si sono concentrate anche sui rapporti professionali ed economici riconducibili a tre fratelli, Stefano, Marco e Luigi Liani. Il primo è rimasto all'interno di Anas, mentre gli altri due hanno intrapreso attività imprenditoriali private, operando anche nel settore delle infrastrutture e delle opere commissionate dalla società pubblica.

È proprio l'intreccio tra incarichi amministrativi, attività economiche e rapporti personali ad aver attirato l'attenzione degli investigatori.

Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, negli atti emergono circostanze considerate significative sul piano della correttezza amministrativa, senza che tutte abbiano trovato un corrispondente riscontro probatorio sufficiente a sostenere un'accusa in tribunale.

La distinzione è decisiva: una condotta può presentare profili di opportunità discutibili o sollevare dubbi sulla trasparenza delle procedure, senza integrare necessariamente un reato dimostrabile in giudizio.

Il caso della Tremezzina e i collaudatori retribuiti dai privati

Uno degli episodi più delicati riguarda la variante della Tremezzina, infrastruttura prevista lungo la statale 340 Regina, nel Comasco.

L'indagine ha preso in esame anche gli incarichi di collaudo affidati a dirigenti Anas, tra i quali Stefano Liani, per un'opera differente: la Superstrada Pedemontana Veneta, realizzata dal Consorzio Stabile Sis su affidamento della Regione Veneto.

Le nomine, secondo gli elementi richiamati dalla Procura, sarebbero avvenute attraverso una procedura già censurata dalla Corte dei Conti per la mancanza di adeguata trasparenza e di una selezione pubblica.

A rendere particolarmente controversa la situazione è il meccanismo dei compensi. I professionisti chiamati a controllare la regolarità dei lavori sarebbero stati retribuiti direttamente dal soggetto privato incaricato della loro esecuzione.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato un'attività di verifica ritenuta limitata, caratterizzata da pochi sopralluoghi e da controlli prevalentemente formali, in parte affidati a un tecnico esterno alla commissione.

Per i magistrati, i consistenti rapporti economici tra i dirigenti pubblici e il consorzio potrebbero aver costituito il contesto nel quale si sono sviluppati accordi impropri, potenzialmente collegati all'affidamento o alla gestione di altre opere pubbliche.

La possibile esistenza di un rapporto corruttivo, tuttavia, non è stata dimostrata con elementi sufficienti. Non è emerso un collegamento probatorio abbastanza solido tra i compensi ricevuti dai funzionari e specifici favori nelle procedure di aggiudicazione o nell'esecuzione degli appalti.

Da qui la richiesta di archiviazione per tredici indagati, sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice.

L'appalto nel Bergamasco e il reato cancellato

Un secondo procedimento riguarda i lavori di protezione dalla caduta di massi lungo la statale 469 Sebina occidentale, nel territorio bergamasco.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la procedura di assegnazione sarebbe stata orientata a favorire un'impresa riconducibile a Marco Liani.

L'intervento, del valore di circa 2,3 milioni di euro, sarebbe stato affidato attraverso un meccanismo che consentiva di evitare una nuova gara, collegando i lavori a un precedente contratto già in essere. Le ragioni di urgenza richiamate per giustificare questa soluzione sono state considerate strumentali dalla Procura.

Nella vicenda compare anche Matteo Castiglioni, dirigente Anas successivamente nominato responsabile della struttura territoriale della Lombardia, nel luglio 2025.

Per i magistrati, le condotte esaminate avrebbero potuto essere valutate nell'ambito del reato di abuso d'ufficio, previsto quando si verificarono i fatti ma successivamente abrogato con la riforma entrata in vigore nell'agosto 2024.

Non è stato possibile, secondo la Procura, contestare neppure la turbativa d'asta. La giurisprudenza richiede infatti che il comportamento illecito interferisca con una procedura competitiva, mentre nel caso esaminato il presunto accordo avrebbe avuto proprio l'obiettivo di evitare lo svolgimento di una gara.

Una situazione che ha portato alla richiesta di archiviazione anche per Marco Liani, Matteo Castiglioni e gli altri indagati coinvolti in questo filone.

Il terzo appalto e le contestazioni sulle barriere dell'A4

Diverso l'esito degli accertamenti relativi alla riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo l'autostrada A4, per un importo di circa 24,5 milioni di euro.

In questo caso i pubblici ministeri Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri ritengono di aver raccolto elementi sufficienti per contestare specifiche condotte a Marco Liani, Alberto Brentegani, componente del consiglio di amministrazione e direttore della società concessionaria Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, e Giovanni Proietti, ex dirigente ministeriale.

Secondo l'ipotesi investigativa, Brentegani avrebbe contribuito alla predisposizione delle regole di gara e successivamente sarebbe intervenuto sui criteri di valutazione, modificando l'attribuzione dei punteggi per favorire le imprese riconducibili a Liani.

Gli accertamenti riguardano anche la nomina di Proietti alla direzione dei lavori, che sarebbe avvenuta senza adeguate verifiche delle competenze e della documentazione professionale.

L'ex dirigente avrebbe poi affidato un ruolo operativo al figlio, nonostante l'assenza, secondo gli inquirenti, di un'esperienza specifica adeguata all'incarico.

Le contestazioni si estendono alla fase di esecuzione dell'appalto. Proietti avrebbe recepito dati forniti dall'impresa senza effettuare controlli effettivi, predisposto documentazione non veritiera per attestare la presenza di materiali e consentire pagamenti, anticipato verifiche ai soggetti controllati e avallato sospensioni dei lavori e modifiche progettuali ritenute irregolari.

Si tratta di ipotesi accusatorie ancora da sottoporre al vaglio del contraddittorio e non di responsabilità accertate.

Cene, soggiorni e un appartamento pagato per quattro anni

Nell'indagine sull'A4 assumono rilievo anche alcuni benefici economici che gli investigatori ritengono collegati ai presunti favoritismi.

Tra gli episodi ricostruiti figurano la disponibilità gratuita, durante le vacanze estive, di un immobile a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, e una cena dal costo di circa 2.500 euro organizzata in un albergo di Gabicce Mare nel giorno dell'aggiudicazione dell'appalto.

All'incontro avrebbero partecipato alcuni dei soggetti coinvolti nella vicenda e altri funzionari del settore.

Gli atti richiamano inoltre il pagamento di 78mila euro per quattro anni di locazione di un appartamento a Verona, utilizzato dal figlio di Proietti, e la concessione in uso di un'automobile.

Per l'accusa, questi benefici potrebbero costituire elementi utili a ricostruire i rapporti tra gli imprenditori e i funzionari coinvolti nella gestione dell'appalto.

Le persone e le società interessate dalle contestazioni conservano naturalmente il diritto di difendersi. L'avviso di conclusione delle indagini non equivale a un rinvio a giudizio e non costituisce una dichiarazione di colpevolezza.

Perché la Procura ha coinvolto il ministero

La trasmissione degli atti al Ministero delle Infrastrutture rappresenta uno degli aspetti più rilevanti dell'intera vicenda.

La Procura ha ritenuto opportuno segnalare le anomalie riscontrate anche laddove non siano emersi elementi sufficienti per sostenere un procedimento penale.

Il ragionamento è che le valutazioni giudiziarie e quelle amministrative seguono criteri differenti. L'impossibilità di dimostrare un reato non impedisce all'amministrazione competente di verificare eventuali incompatibilità, carenze nei controlli o comportamenti contrari ai principi di imparzialità e buon andamento.

La decisione assume un significato particolare perché riguarda opere pubbliche di grande valore economico, finanziate e gestite attraverso procedure che dovrebbero garantire concorrenza, trasparenza e tutela delle risorse collettive.

Il nodo delle norme e dei conflitti di interesse

L'inchiesta evidenzia anche una difficoltà più generale nell'accertamento dei reati contro la pubblica amministrazione.

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio, i limiti applicativi della turbativa d'asta e la necessità di dimostrare un preciso collegamento tra un vantaggio economico e un comportamento contrario ai doveri istituzionali possono rendere complessa la contestazione penale di pratiche amministrative considerate anomale.

È una questione emersa anche in altri procedimenti della Procura di Milano, compreso il filone sulle presunte irregolarità nella gestione urbanistica cittadina, per il quale i magistrati hanno recentemente chiesto diverse archiviazioni. Le due inchieste sono distinte e non esistono collegamenti investigativi tra i rispettivi fascicoli.

Nel caso Anas, tuttavia, la segnalazione al ministero lascia aperta una strada diversa da quella giudiziaria.

Il dicastero guidato da Matteo Salvini potrà valutare se i comportamenti descritti negli atti richiedano approfondimenti amministrativi, verifiche interne o interventi sulle procedure di affidamento e controllo delle opere.