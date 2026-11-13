Adozioni, svolta della Consulta: sì alle coppie gay, ma solo per i maggiorenni Sui bambini (minori) la decisione spetta al Parlamento, che dovrà esprimersi

Una famiglia può esistere da decenni, condividere affetti, responsabilità e sacrifici, senza essere pienamente riconosciuta dalla legge. È da questa contraddizione che nasce la decisione della Corte costituzionale, che apre alle adozioni di persone maggiorenni da parte delle coppie dello stesso sesso unite civilmente. Un passaggio significativo per i diritti delle famiglie omogenitoriali, mentre sulla possibilità di adottare bambini stranieri la Consulta affida la scelta al Parlamento.

Con due sentenze depositate il 12 novembre 2026, la Corte interviene su questioni distinte. La prima elimina un divieto ritenuto incostituzionale. La seconda riconosce l'evoluzione della società italiana, ma lascia al legislatore il compito di modificare le norme sulle adozioni internazionali.

La storia di Milano che ha cambiato la legge

La sentenza 195 del 2026 nasce dal ricorso di una coppia di uomini uniti civilmente a Milano nel 2016, dopo oltre trent'anni di relazione. I due desideravano adottare insieme una donna ormai adulta, nipote di uno dei partner, cresciuta con il sostegno affettivo ed economico di entrambi.

La legge, però, consentiva l'adozione congiunta di un maggiorenne soltanto ai coniugi. Il Tribunale di Milano ha quindi sollevato la questione davanti alla Consulta.

I giudici hanno dichiarato illegittimo l'articolo 294 del Codice civile, riconoscendo che anche un'unione civile può costituire un rapporto familiare stabile, meritevole della stessa tutela. Non è più necessario scegliere quale dei due componenti della coppia debba diventare genitore adottivo.

La pronuncia consente di dare riconoscimento giuridico a legami personali costruiti nel tempo. Non introduce però un diritto automatico all'adozione: restano necessari i requisiti e le verifiche previsti dalla legge.

Sui bambini stranieri la parola torna alla politica

Più complessa la seconda decisione, contenuta nella sentenza 194 del 2026, relativa alle adozioni internazionali di minori da parte delle coppie omosessuali unite civilmente.

Il caso nasce da un procedimento avviato davanti al Tribunale per i minorenni di Venezia. La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione, ritenendo che l'eventuale ampliamento delle possibilità di adozione richieda una scelta legislativa.

I giudici richiamano però un principio importante: l'orientamento sessuale non determina di per sé l'idoneità a essere genitori. La valutazione deve avere come riferimento il superiore interesse del bambino e la capacità della famiglia di garantirgli cura, stabilità e protezione.

La decisione non modifica quindi l'attuale disciplina delle adozioni internazionali, ma invita il Parlamento a confrontarsi con i cambiamenti sociali e giuridici intervenuti negli ultimi anni.

Diritti, famiglie e una scelta ancora aperta

Le due sentenze segnano un passaggio importante nel riconoscimento delle famiglie formate da persone dello stesso sesso, senza cancellare tutte le differenze esistenti nell'ordinamento italiano.

La Consulta interviene direttamente quando si tratta di riconoscere un legame affettivo già consolidato tra persone adulte. Per l'adozione internazionale di bambini, invece, ritiene necessario un intervento organico del legislatore.

La questione torna così nelle mani della politica, chiamata a decidere se ampliare l'accesso alle adozioni e con quali garanzie.

Al centro resta il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia capace di accoglierlo e proteggerlo. La sfida per il Parlamento sarà stabilire se e come riconoscere nuove possibilità familiari, mantenendo la tutela dei minori come criterio fondamentale.