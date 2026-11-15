Virginia Raggi verso il Parlamento con il M5S: intesa con Conte L'ex sindaca di Roma apre alla candidatura alle Politiche del 2027

Virginia Raggi prepara il ritorno sulla scena politica nazionale. L'ex sindaca di Roma, oggi consigliera comunale di opposizione in Campidoglio, ha confermato di essere in contatto con il Movimento 5 Stelle per valutare una candidatura alle prossime elezioni politiche del 2027. Un passaggio che potrebbe modificare gli equilibri interni al partito guidato da Giuseppe Conte e, soprattutto, facilitare il percorso verso un'alleanza con il Partito democratico nella Capitale.

L'apertura è arrivata durante un'intervista alla trasmissione Omnibus, su La7, il 14 novembre. Raggi ha riconosciuto che la possibilità di una candidatura parlamentare è concretamente sul tavolo, precisando di voler proseguire il proprio percorso politico all'interno del Movimento.

«Stiamo ragionando in quella direzione con il Movimento 5 Stelle, che è il mio partito, è casa mia», ha dichiarato l'ex prima cittadina.

Parole che assumono un significato particolare dopo mesi di indiscrezioni su un possibile allontanamento dalla formazione politica fondata da Beppe Grillo e su un eventuale avvicinamento all'area di Alessandro Di Battista.

La candidatura non è ancora ufficiale, ma le dichiarazioni di Raggi indicano che un confronto politico è già stato avviato.

Il riavvicinamento a Conte e il richiamo alle origini del Movimento

Il possibile ingresso in Parlamento segnerebbe una nuova fase nei rapporti tra Virginia Raggi e Giuseppe Conte.

L'ex sindaca è stata a lungo considerata una delle figure più legate all'identità originaria del Movimento 5 Stelle e al suo fondatore Beppe Grillo. In diverse occasioni ha manifestato perplessità rispetto alle trasformazioni politiche e organizzative avvenute sotto la leadership dell'ex presidente del Consiglio.

Ora, però, il tono sembra cambiato.

Durante l'intervista televisiva, Raggi ha riconosciuto al Movimento di aver recuperato alcuni elementi della propria identità, richiamando i contenuti programmatici presentati recentemente a Nova.

Secondo l'ex sindaca, il Movimento non deve dimenticare la propria storia e le ragioni che ne determinarono la nascita. Un richiamo alle origini che non si traduce necessariamente in una contrapposizione all'attuale leadership, ma può diventare il terreno per una nuova intesa.

La possibile candidatura permetterebbe a Conte di valorizzare una figura conosciuta a livello nazionale e ancora capace di mobilitare una parte dell'elettorato pentastellato più legato alla prima stagione del Movimento.

Allo stesso tempo, consentirebbe a Raggi di spostare il proprio impegno politico dal livello comunale a quello parlamentare, mantenendo un ruolo attivo all'interno della formazione.

Il nodo di Roma e l'alleanza con Gualtieri

Le conseguenze più immediate potrebbero riguardare proprio il Campidoglio.

Virginia Raggi è stata sindaca di Roma dal 2016 al 2021. Dopo la sconfitta elettorale, ha continuato a svolgere un ruolo di opposizione nei confronti dell'amministrazione guidata da Roberto Gualtieri, esponente del Partito democratico.

Negli ultimi anni le sue critiche hanno rappresentato uno degli ostacoli politici alla costruzione di un'intesa stabile tra democratici e pentastellati nella Capitale.

Il possibile trasferimento della sua attività politica in Parlamento potrebbe contribuire a superare questa difficoltà.

Conte è interessato a consolidare il rapporto con il Pd e a verificare le condizioni per un'alleanza anche alle prossime elezioni comunali di Roma, dove Gualtieri punta alla riconferma.

La posizione dell'ex sindaca assume quindi un valore strategico. Una sua minore partecipazione alle dinamiche capitoline potrebbe lasciare maggiore spazio agli esponenti del Movimento favorevoli al dialogo con l'attuale amministrazione.

Tra questi figurano Paola Taverna, impegnata nel lavoro politico per un possibile accordo, e Linda Meleo, ex assessora della giunta Raggi e attuale capogruppo pentastellata in Campidoglio.

La prospettiva di un'intesa tra Pd e Movimento 5 Stelle rimane comunque subordinata alla definizione di un programma condiviso.

Raggi prende le distanze dalla sfida comunale

Le parole pronunciate dall'ex sindaca durante l'intervista a La7 sembrano confermare la volontà di lasciare ad altri la gestione delle scelte politiche per Roma.

Raggi ha spiegato di non essersi occupata delle iniziative elettorali legate a Gualtieri e di non voler assumere personalmente la responsabilità di valutare un'eventuale alleanza.

La distanza politica dall'attuale sindaco resta evidente, soprattutto sulla questione dell'inceneritore, una delle opere più contestate dall'ex amministrazione pentastellata.

«Per me Gualtieri significa l'inceneritore», ha ribadito Raggi, precisando però che non spetterà a lei esprimere il giudizio definitivo sul programma del sindaco uscente.

Il riferimento lascia aperta la possibilità che siano altri dirigenti del Movimento a verificare le condizioni di compatibilità tra le rispettive proposte amministrative.

È un cambiamento importante rispetto agli anni nei quali lo scontro tra l'ex sindaca e l'amministrazione democratica aveva caratterizzato buona parte del dibattito politico capitolino.

Raggi non rinnega le proprie posizioni, ma sembra intenzionata a non trasformarle in un ostacolo personale alle future decisioni del Movimento.

Una candidatura utile anche alla strategia nazionale

La possibile presenza di Virginia Raggi nelle liste per le elezioni politiche avrebbe un significato che supera il quadro romano.

Il Movimento 5 Stelle si prepara alla prossima competizione nazionale cercando di rafforzare la propria identità politica e di ampliare il consenso attorno alla leadership di Giuseppe Conte.

In questo contesto, l'ex sindaca rappresenta un nome immediatamente riconoscibile, capace di richiamare l'attenzione di elettori che hanno seguito il Movimento fin dalla sua affermazione nelle istituzioni.

L'esperienza alla guida della Capitale, pur segnata da giudizi politici contrastanti, le ha garantito una notorietà nazionale che pochi altri esponenti pentastellati possono vantare.

Per Conte, un eventuale accordo avrebbe anche il vantaggio di evitare che una figura rappresentativa della storia del Movimento possa cercare nuove collocazioni politiche.

Le indiscrezioni su un possibile avvicinamento all'area di Alessandro Di Battista avevano alimentato il dibattito sulle divisioni interne. Raggi ha però chiarito che le interlocuzioni per una candidatura riguardano esclusivamente il Movimento 5 Stelle.

Il campo largo resta una sfida per Conte

La situazione romana si inserisce in un quadro nazionale nel quale il centrosinistra continua a confrontarsi con la difficoltà di costruire alleanze stabili.

Se nella Capitale il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle potrebbe essere favorito dal nuovo percorso politico di Raggi, in altre città le distanze rimangono significative.

È il caso di Torino, dove i rapporti tra l'ex sindaca pentastellata Chiara Appendino e l'attuale primo cittadino Stefano Lo Russo continuano a essere segnati da forti contrapposizioni.

Per Conte, il problema consiste nel trovare una formula capace di tenere insieme l'autonomia del Movimento e la collaborazione con le altre forze del centrosinistra.

La candidatura di Raggi potrebbe contribuire a risolvere una parte delle tensioni romane, ma non basterebbe da sola a garantire un'intesa politica generale.

Molto dipenderà dal programma, dalla scelta dei candidati e dalla capacità delle diverse forze di superare le rivalità maturate negli anni precedenti.

Verso le Politiche del 2027

Per Virginia Raggi si profila dunque una nuova prospettiva dopo l'esperienza amministrativa nella Capitale.

Il passaggio in Parlamento le consentirebbe di tornare a occuparsi direttamente delle grandi questioni nazionali e di partecipare al confronto politico in vista della prossima legislatura.

Restano da definire le modalità della candidatura, la collocazione nelle liste e gli equilibri interni al Movimento. Le dichiarazioni dell'ex sindaca non rappresentano ancora un annuncio formale, ma confermano l'esistenza di un percorso politico concreto.

La scelta potrebbe inoltre avere effetti sulla campagna elettorale per il Campidoglio, liberando spazi di trattativa tra le forze che intendono costruire un'alternativa comune al centrodestra.

Per Conte si tratterebbe di un risultato su due fronti: mantenere nel Movimento una figura storica e ridurre una delle principali difficoltà nel dialogo con il Partito democratico a Roma.

Per Raggi, invece, sarebbe l'occasione di aprire una nuova stagione politica, lasciandosi alle spalle la competizione amministrativa senza rinunciare alla propria identità pentastellata.