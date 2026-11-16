Pokémon, dalle carte milionarie alle rapine: la criminalità fiuta l'affare Nove anni di carcere a Latina per un tentato omicidio. A Roma assaltato il negozio di Andreas Muller

Le carte Pokémon non sono più soltanto un gioco per bambini o una passione per collezionisti. Sono diventate un mercato internazionale nel quale circolano cifre milionarie, investimenti speculativi e, sempre più spesso, interessi criminali. Furti, rapine a mano armata, truffe, falsificazioni e persino tentati omicidi raccontano la trasformazione di un fenomeno nato trent'anni fa in Giappone e oggi capace di attirare anche l'attenzione delle organizzazioni mafiose.

L'ultimo caso giudiziario arriva da Latina, dove un uomo è stato condannato a nove anni di reclusione per aver sparato a un rivale durante una vicenda legata al possesso di una preziosa collezione di carte. Pochi giorni dopo, a Roma, un gruppo di rapinatori armati ha assaltato un negozio specializzato, minacciando un dipendente e portando via migliaia di pezzi da collezione.

Due episodi diversi che testimoniano come le quotazioni raggiunte da alcune carte abbiano trasformato un prodotto apparentemente innocuo in un obiettivo appetibile per la criminalità.

Nove anni di carcere per una sparatoria legata alle carte Pokémon

La vicenda più grave è stata giudicata dal Tribunale di Latina, che ha condannato il trentunenne Giuseppe Marcellino, di Aprilia, a nove anni di reclusione per il tentato omicidio di Marco Colardo.

I fatti risalgono all'ottobre 2025 e riguardano una controversia nella quale aveva assunto un ruolo centrale una collezione di carte Pokémon di notevole valore economico.

Secondo la ricostruzione giudiziaria, la situazione degenerò fino all'utilizzo di un'arma da fuoco e al ferimento della vittima.

Il pubblico ministero Antonio Priamo aveva chiesto una condanna a dodici anni. Il collegio giudicante ha invece stabilito una pena di nove anni, riconoscendo le attenuanti generiche ed escludendo l'aggravante dei futili motivi.

Il tribunale ha inoltre disposto un risarcimento di ventimila euro in favore della persona offesa e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La sentenza di primo grado rappresenta uno dei casi più significativi della crescente gravità dei reati collegati al commercio delle carte da collezione. Non si tratta più soltanto di furti o raggiri, ma di episodi nei quali il valore della merce diventa il movente di azioni violente.

Roma, pistole puntate e migliaia di carte rubate

Un altro episodio particolarmente grave si è verificato venerdì 13 novembre nella Capitale.

Nel mirino dei rapinatori è finito Off Time, negozio di carte Pokémon e altri prodotti da collezione situato in via Appia Nuova, fondato dal ballerino Andreas Muller.

Alcuni uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nell'attività commerciale intorno alle 20, minacciando con le pistole un dipendente e distruggendo le vetrine nelle quali erano custoditi i prodotti più preziosi.

Secondo le prime ricostruzioni, il bottino potrebbe comprendere circa cinquemila carte, per un valore superiore ai 150 mila euro. Le informazioni disponibili divergono sul numero dei partecipanti alla rapina, indicati come due o tre a seconda delle testimonianze e dei resoconti.

I malviventi sono riusciti ad allontanarsi con una notevole quantità di merce, lasciando danni ingenti e un forte stato di paura tra le persone presenti.

Il negozio, inaugurato nel dicembre 2025, ha avviato una raccolta fondi per affrontare le conseguenze economiche del colpo. I responsabili dell'attività hanno inoltre chiesto alla comunità dei collezionisti di segnalare eventuali carte riconducibili alla refurtiva che dovessero comparire sulle piattaforme di vendita online.

Per gli investigatori, individuare e recuperare questi oggetti può risultare particolarmente complicato, soprattutto quando si tratta di carte prive di certificazioni individuali.

Un mercato mondiale che muove cifre impressionanti

Il fenomeno criminale si spiega anche attraverso la crescita straordinaria del valore economico delle carte Pokémon.

Nate nell'ambito dell'universo creato da Satoshi Tajiri, sviluppato grazie al contributo di Tsunekazu Ishihara e di altri protagonisti dell'industria videoludica giapponese, le carte sono diventate negli ultimi trent'anni oggetti da investimento oltre che da gioco.

Alcuni esemplari rari hanno raggiunto quotazioni paragonabili a quelle delle opere d'arte.

Tra i pezzi più ricercati figura la Pikachu Illustrator del 1998, in condizioni eccezionali e certificata con il massimo grado di conservazione. Le valutazioni riportate nel mercato internazionale arrivano a diversi milioni di dollari, anche se occorre distinguere tra prezzi richiesti, stime e vendite effettivamente concluse.

Altri esemplari, come la Tropical Wind del 1999, possono raggiungere cifre nell'ordine delle decine di migliaia di euro.

Per alcune carte particolarmente rare, il valore può superare i duecentomila o trecentomila euro.

Quotazioni di questo livello hanno cambiato radicalmente il comportamento dei collezionisti. Sempre più proprietari ricorrono a cassette di sicurezza, sistemi di videosorveglianza e coperture assicurative specifiche per proteggere le proprie raccolte.

Le mafie e il rischio del riciclaggio

L'aumento delle quotazioni ha attirato l'attenzione anche sul possibile utilizzo delle carte da collezione per operazioni di riciclaggio.

Il settore presenta alcune caratteristiche che possono renderlo vulnerabile: elevato valore di determinati oggetti, facilità di trasporto, mercato internazionale e difficoltà nel ricostruire i passaggi di proprietà.

Una carta non certificata può essere acquistata e rivenduta senza lasciare una documentazione facilmente verificabile. La situazione cambia per gli esemplari sottoposti a valutazione professionale, identificati attraverso codici seriali, ma anche in questi casi non esiste necessariamente una registrazione pubblica completa di tutti i proprietari.

Secondo ricostruzioni investigative riferite a operazioni condotte nell'area di Marbella, in Spagna, l'acquisto di grandi quantità di carte da collezione sarebbe stato preso in considerazione anche come possibile strumento per reimmettere capitali illeciti nell'economia legale.

Il meccanismo ipotizzato prevede l'acquisto di oggetti di valore con denaro di provenienza criminale e la successiva rivendita attraverso canali commerciali apparentemente regolari.

Si tratta di un rischio concreto dal punto di vista delle modalità di riciclaggio, ma non significa che l'intero mercato sia infiltrato dalle mafie. La maggior parte degli scambi avviene attraverso attività lecite, negozi specializzati e piattaforme utilizzate da appassionati e investitori.

La certificazione diventa una forma di protezione

Nel nuovo mercato delle carte Pokémon acquistano sempre maggiore importanza le società specializzate nel cosiddetto grading, il processo attraverso il quale viene verificata l'autenticità e valutato lo stato di conservazione di una carta.

Gli esemplari certificati vengono generalmente inseriti in custodie rigide e sigillate, accompagnate da un numero identificativo.

Questo sistema permette ai collezionisti di attribuire un valore più attendibile ai pezzi posseduti e può aiutare le forze dell'ordine a riconoscere gli oggetti rubati.

La certificazione, tuttavia, non elimina completamente il rischio di falsificazioni. Possono essere contraffatte le carte, le confezioni e persino le etichette che dovrebbero garantirne l'autenticità.

La diffusione di prodotti falsi ha portato a un aumento delle verifiche preventive e delle controversie tra acquirenti e venditori.

Anche gli incontri organizzati attraverso internet per concludere compravendite di persona possono trasformarsi in situazioni rischiose, soprattutto quando gli scambi riguardano collezioni dal valore elevato.

Furti, truffe e aggressioni anche durante le fiere

La cronaca italiana registra ormai diversi episodi collegati al mercato dei collezionabili.

Durante una precedente edizione di Romics, la manifestazione romana dedicata al fumetto, ai videogiochi e alla cultura pop, una controversia sull'autenticità di alcune carte provocò tensioni tali da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Anche lo youtuber Mirko Alessandrini, conosciuto come Cicciogamer89, è stato coinvolto in un episodio di sottrazione di carte appartenenti alla serie Eclissi Cosmica. Il procedimento nei confronti di un giovane accusato del fatto si è concluso con una decisione favorevole all'imputato per la particolare tenuità del fatto.

A Frosinone, invece, un venditore è rimasto vittima di un raggiro durante una compravendita e ha visto scomparire la propria collezione.

Episodi analoghi sono stati segnalati anche in altre città italiane, tra cui Vigevano, Ospitaletto e Brescia.

Il fenomeno non riguarda soltanto l'Italia. Negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e nel Regno Unito si sono verificati furti e rapine ai danni di negozi specializzati.

Le attività commerciali che custodiscono carte particolarmente rare si trovano così a dover adottare misure di sicurezza paragonabili, per certi aspetti, a quelle delle gioiellerie.

La minaccia comparsa nelle chat di una scuola romana

L'aspetto forse più inquietante riguarda il possibile utilizzo delle carte Pokémon come incentivo simbolico per comportamenti violenti.

Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa, nelle chat di alcuni studenti della scuola Giovanni Verga, nel quartiere Centocelle a Roma, sarebbe comparso un messaggio nel quale veniva promessa una confezione di carte Pokémon come ricompensa per un'aggressione armata contro un'insegnante.

La segnalazione assume particolare gravità per il contenuto della minaccia e per il contesto scolastico in cui sarebbe maturata.

Non risultano però elementi sufficienti per stabilire se si sia trattato di una provocazione, di un messaggio intimidatorio oppure di una minaccia accompagnata da un progetto concreto.

È essenziale mantenere questa distinzione, senza attribuire al gioco in sé una responsabilità per eventuali comportamenti criminali.

Le carte diventano, in situazioni del genere, un oggetto utilizzato all'interno di dinamiche di violenza che hanno cause ben più complesse.

Dal gioco per bambini a un bene da custodire come un gioiello

La trasformazione del mercato Pokémon racconta un fenomeno che coinvolge economia, sicurezza e nuovi consumi.

Le carte continuano a essere un passatempo per milioni di bambini e appassionati, ma una parte del settore ha assunto caratteristiche tipiche del collezionismo di lusso e degli investimenti alternativi.

Il valore economico dipende dalla rarità, dalla conservazione, dalla domanda internazionale e dalla reputazione dei sistemi di certificazione. Le quotazioni possono inoltre cambiare rapidamente, rendendo alcune operazioni fortemente speculative.

L'aumento dei prezzi crea opportunità commerciali legittime, ma amplia anche gli spazi per truffatori, falsificatori e rapinatori.

Per gli operatori del settore diventa quindi fondamentale rafforzare le procedure di autenticazione, documentare gli scambi più importanti e proteggere adeguatamente le collezioni.

La condanna pronunciata a Latina e la rapina al negozio di Andreas Muller dimostrano quanto possa essere alto il prezzo umano di questa nuova corsa ai pezzi più rari.