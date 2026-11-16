OnlyFans divide Futuro Nazionale: rivolta contro il referente di Vannacci A Castelnovo Monti i militanti contestano Davide Beltrami. Il coordinatore difende la nomina

La politica italiana riesce ancora a sorprendere, soprattutto quando le battaglie identitarie finiscono per scontrarsi con le contraddizioni della vita reale. Questa volta il caso esplode nell'Appennino reggiano, dove una nomina interna a Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, ha provocato una rivolta tra gli iscritti. Al centro della polemica c'è Davide Beltrami, nuovo referente di Castelnovo Monti, contestato per la sua attività professionale legata alla gestione di profili femminili sulla piattaforma OnlyFans.

Non una divergenza sul programma politico, sulle alleanze o sulle strategie elettorali, ma una questione di opportunità e immagine pubblica. Alcuni militanti ritengono incompatibile l'attività professionale di Beltrami con il ruolo di rappresentante territoriale del movimento. La contestazione è arrivata al punto da provocare la sospensione delle attività e la chiusura del comitato locale.

Una frattura che mette in evidenza le difficoltà organizzative di una formazione politica impegnata a consolidare la propria presenza sul territorio e, soprattutto, a definire criteri condivisi per la selezione dei propri rappresentanti.

Il referente che gestisce profili su OnlyFans

Davide Beltrami, 42 anni, originario di Scandiano, non è un esordiente della politica. Ha militato nella Lega e ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale prima di avvicinarsi al progetto politico di Vannacci.

La sua attività professionale era già nota da tempo. In alcune interviste diffuse sui social, tra cui una pubblicata sul canale Instagram Reggioindiretta, Beltrami aveva raccontato di occuparsi della gestione di profili di donne che producono contenuti destinati a OnlyFans.

Il lavoro comprendeva la cura della comunicazione digitale, l'organizzazione delle attività e la produzione di materiale destinato alla piattaforma. In quelle occasioni aveva riferito di seguire otto creator e di aver partecipato personalmente, in alcune circostanze, alla realizzazione di contenuti.

La vicenda è tornata alla ribalta dopo la sua nomina come referente territoriale di Futuro Nazionale.

A suscitare le critiche dei militanti non sarebbe soltanto l'attività professionale, ma anche il linguaggio utilizzato da Beltrami per descrivere il rapporto con le donne di cui gestiva i profili.

Alcuni iscritti considerano quelle espressioni lesive della dignità femminile e incompatibili con l'immagine che il movimento dovrebbe trasmettere.

Si tratta di una contestazione politica e morale. Non risultano, sulla base degli elementi pubblicamente disponibili, accuse giudiziarie relative all'attività professionale descritta.

La rivolta degli iscritti e la chiusura del comitato

La protesta è stata promossa da un gruppo di militanti del territorio, che ha deciso di prendere pubblicamente le distanze dalla nomina.

Tra i protagonisti figurano Achille Melegari, Gerardina Bellassai, Fabio Cattoni, Luigi Angelicola, Thomas Iellamo e Ramona Medici.

Gli iscritti hanno ribadito la propria adesione alle idee politiche di Roberto Vannacci, ma hanno contestato la scelta del referente locale e la gestione organizzativa del movimento.

La decisione di sospendere l'attività sul territorio rappresenta un segnale significativo. La protesta non si traduce necessariamente in un abbandono del progetto politico nazionale, ma evidenzia una frattura tra la base militante e i responsabili delle nomine.

Il gruppo ritiene che la credibilità pubblica di Futuro Nazionale possa essere compromessa da rappresentanti il cui comportamento, anche al di fuori dell'attività politica, venga percepito come incompatibile con i valori dichiarati.

Una posizione che apre un interrogativo più ampio: fino a che punto la vita professionale di un dirigente deve diventare un criterio di valutazione della sua idoneità politica?

Tra i contestatori anche un ex sacerdote

Uno degli aspetti più singolari della vicenda riguarda la presenza di Achille Melegari tra i militanti che guidano la protesta.

Melegari è un ex sacerdote di Reggio Emilia che nel 2018 lasciò l'abito talare per sposare Gerardina Bellassai, precedentemente sua collaboratrice domestica e oggi anch'essa iscritta al movimento di Vannacci.

La sua storia personale aggiunge un elemento particolare a una controversia incentrata sui comportamenti privati e sulle valutazioni morali.

Naturalmente le due vicende non sono sovrapponibili. La scelta di lasciare il sacerdozio per sposarsi appartiene alla sfera delle libertà personali, così come lo svolgimento di un'attività professionale lecita non costituisce automaticamente un motivo di incompatibilità con un incarico politico.

La differenza, secondo i contestatori, riguarda il modo in cui Beltrami avrebbe descritto pubblicamente le donne e la loro attività.

È proprio su questo terreno che la discussione assume una dimensione più complessa, perché distingue il giudizio morale sul lavoro dalla valutazione delle parole e degli atteggiamenti di chi aspira a rappresentare un'organizzazione politica.

Il coordinatore provinciale difende la scelta

A sostenere la nomina di Beltrami è Marco Lusetti, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale.

Lusetti ha chiarito di conoscere già l'attività professionale del referente e di averne comunque sostenuto l'ingresso nel movimento.

La sua posizione si fonda sulla distinzione tra legalità dell'attività lavorativa e opportunità politica. Se il lavoro viene svolto nel rispetto delle norme e degli obblighi fiscali, secondo il coordinatore non esistono ragioni sufficienti per mettere in discussione la nomina.

Una linea che contrasta apertamente con quella dei militanti dissidenti, per i quali il rispetto della legge rappresenta un requisito necessario, ma non sempre sufficiente per assumere un ruolo di rappresentanza.

Il contrasto mette in evidenza due concezioni differenti della selezione della classe dirigente.

Da un lato, la possibilità di valutare le persone sulla base delle capacità organizzative e della correttezza legale. Dall'altro, la necessità di considerare anche la coerenza tra i comportamenti pubblici e i principi rivendicati dal movimento.

La replica di Beltrami e la conferma dell'incarico

Il diretto interessato ha respinto le contestazioni attraverso i propri canali social, sostenendo che la polemica abbia soprattutto lo scopo di screditarlo personalmente.

Beltrami ha precisato che la propria attività consisteva nella gestione della comunicazione e dei profili social delle creator, distinguendola dall'organizzazione di incontri personali.

Ha inoltre contestato il modo in cui alcune sue dichiarazioni sarebbero state riprese e diffuse, ritenendo che siano state estrapolate dal contesto originario.

Il referente ha annunciato la possibilità di iniziative legali per tutelare la propria reputazione e ha escluso di voler rinunciare all'incarico.

La scelta del coordinatore provinciale resta dunque confermata, almeno sulla base delle informazioni disponibili, mentre il gruppo dei contestatori mantiene la propria posizione.

Non risultano decisioni definitive dei vertici nazionali del movimento per risolvere la controversia.

La contraddizione tra identità politica e libertà individuale

Il caso solleva una questione che supera i confini di Castelnovo Monti.

Futuro Nazionale si presenta come una formazione politica fortemente identitaria, nella quale assumono particolare importanza il richiamo ai valori, alla tradizione e alla coerenza culturale.

Quando un movimento costruisce parte della propria riconoscibilità attorno a questi principi, la selezione dei dirigenti diventa inevitabilmente un terreno sensibile.

Il problema nasce quando occorre stabilire quali comportamenti siano compatibili con quei valori e chi abbia l'autorità per definirne i confini.

La vicenda di Beltrami evidenzia anche una possibile contraddizione. Un'attività professionale considerata lecita può diventare politicamente inaccettabile per una parte degli iscritti, mentre altri la ritengono del tutto irrilevante rispetto alla capacità di organizzare un partito.

Non esiste una risposta automatica. La legalità non esaurisce il giudizio sull'opportunità di una nomina, ma nemmeno il dissenso morale può trasformarsi da solo in una prova di comportamento illecito.

Il punto decisivo riguarda dunque la credibilità pubblica e la chiarezza delle regole interne.

Un problema di organizzazione per il movimento di Vannacci

La controversia arriva mentre Futuro Nazionale cerca di costruire una struttura territoriale stabile.

Per una formazione politica in fase di consolidamento, la scelta dei referenti locali rappresenta un passaggio fondamentale. Sono proprio questi dirigenti a mantenere i rapporti con gli iscritti, organizzare le iniziative e rappresentare il movimento nelle comunità.

Quando una nomina provoca la chiusura di un comitato, il problema non può essere considerato soltanto personale.

La frattura segnala una difficoltà nel rapporto tra coordinamento provinciale e militanti, oltre alla possibile assenza di criteri condivisi nella selezione delle figure territoriali.

Anche il silenzio o l'eventuale intervento dei vertici nazionali assume un significato politico.

Roberto Vannacci dovrà confrontarsi con la necessità di garantire coesione interna a un movimento che richiama valori identitari molto marcati, ma che raccoglie persone con esperienze professionali e sensibilità differenti.

OnlyFans diventa un banco di prova politico

L'aspetto più interessante della vicenda è che il dibattito non riguarda direttamente la piattaforma digitale.

OnlyFans è uno strumento utilizzato da creator per distribuire contenuti a pagamento, compresi materiali destinati a un pubblico adulto. La presenza su questa piattaforma, di per sé, non dimostra comportamenti illegali o forme di sfruttamento.

La questione politica riguarda piuttosto il rapporto tra chi gestisce quei contenuti, le persone coinvolte e il modo in cui l'attività viene rappresentata pubblicamente.

Le accuse dei militanti devono essere considerate per ciò che sono: giudizi espressi da una parte degli iscritti, non fatti definitivamente accertati.

Allo stesso tempo, le spiegazioni fornite da Beltrami non eliminano automaticamente il problema di opportunità sollevato dai contestatori.

La discussione mostra quanto sia difficile, per una formazione politica che punta sulla riconoscibilità dei propri valori, conciliare libertà individuale, pluralità delle esperienze e disciplina organizzativa.

La sfida della credibilità oltre la polemica

La vicenda di Castelnovo Monti potrebbe restare un episodio locale oppure trasformarsi in una discussione più ampia sull'identità di Futuro Nazionale.

Molto dipenderà dalle scelte dei dirigenti e dalla capacità di ricomporre il rapporto con i militanti.

Il caso contiene anche un elemento di ironia politica: un movimento che punta a distinguersi attraverso una forte identità culturale si trova a discutere non di programmi economici, sicurezza o immigrazione, ma dell'attività professionale di un proprio referente nel mercato dei contenuti digitali per adulti.

Il contrasto, tuttavia, non è soltanto curioso. Mostra quanto sia complesso trasformare una comunità di sostenitori in un'organizzazione politica capace di governare le proprie differenze.

Per Vannacci, la questione non si esaurisce nella sorte di Beltrami. Riguarda la definizione di regole, responsabilità e criteri di rappresentanza.

Perché un partito può anche nascere attorno alla figura di un leader carismatico, ma per crescere deve imparare a gestire persone reali, con storie, professioni e convinzioni che raramente coincidono con un modello ideale.