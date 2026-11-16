Revolut commissariata in Italia: 76 milioni sotto la lente dei magistrati Il Tribunale di Milano dispone un anno di amministrazione giudiziaria per carenze antiriciclaggio

La banca che ha conquistato milioni di clienti promettendo di semplificare il rapporto con il denaro si trova ora a fare i conti con una questione molto meno digitale: la capacità di sapere chi utilizza i suoi servizi e da dove arrivano i soldi. La succursale italiana di Revolut, uno dei nomi più conosciuti della finanza tecnologica internazionale, è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria per un anno su decisione del Tribunale di Milano.

Il provvedimento, adottato dalla Sezione autonoma misure di prevenzione su richiesta del pubblico ministero Paolo Storari, nasce da un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Milano. Al centro degli accertamenti figurano le presunte gravi carenze nei sistemi antiriciclaggio della banca e la possibilità che tali inefficienze abbiano favorito operazioni finanziarie riconducibili a soggetti coinvolti in attività criminali, comprese vicende con aggravanti mafiose.

Secondo gli inquirenti, le debolezze dei controlli avrebbero agevolato movimentazioni, occultamenti e distrazioni di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro. Non si tratta di una somma scomparsa dai conti dei normali risparmiatori né di un ammanco bancario accertato. È il valore delle operazioni considerate problematiche dagli investigatori, che ritengono avrebbero potuto essere intercettate attraverso controlli più efficaci.

La decisione rappresenta un passaggio rilevante anche per il settore delle banche digitali, cresciute rapidamente grazie alla semplicità delle applicazioni, alla velocità nell'apertura dei conti e alla possibilità di trasferire denaro in pochi istanti.

Un anno di amministrazione giudiziaria, ma la banca continua a operare

Il provvedimento riguarda l'attività italiana di Revolut Bank UAB, istituto con sede in Lituania, autorizzato dalla Banca centrale europea e presente nel nostro Paese attraverso una succursale.

La misura è stata adottata ai sensi dell'articolo 34 del Codice antimafia e ha una durata iniziale di dodici mesi.

È importante distinguere questa procedura da un commissariamento bancario disposto per una crisi finanziaria. L'amministrazione giudiziaria non significa che Revolut sia insolvente, che i depositi siano scomparsi o che i clienti debbano necessariamente interrompere l'utilizzo dei propri conti.

L'intervento è circoscritto alle aree aziendali nelle quali sono emerse le criticità, soprattutto quelle riguardanti l'identificazione della clientela, il monitoraggio delle transazioni e la prevenzione del riciclaggio.

La gestione ordinaria della banca prosegue, mentre gli amministratori nominati dal Tribunale avranno il compito di affiancare la struttura aziendale e contribuire a correggere le anomalie individuate.

I 76,5 milioni e le operazioni che i controlli non avrebbero fermato

La ricostruzione della Procura descrive un sistema di controlli ritenuto incapace, in numerose circostanze, di individuare tempestivamente comportamenti finanziari anomali.

Secondo il procuratore Marcello Viola, le carenze non sarebbero riconducibili soltanto a singoli errori occasionali, ma avrebbero assunto caratteristiche ricorrenti all'interno delle procedure operative.

Tra i soggetti che avrebbero utilizzato i servizi della banca figurano persone indagate o condannate per riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e altri gravi reati, nonché destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

Alcune operazioni sarebbero state riconducibili a contesti caratterizzati dal metodo mafioso o dall'agevolazione di organizzazioni criminali.

L'aspetto più delicato riguarda la possibilità che capitali sottoposti a vincoli giudiziari abbiano continuato a circolare attraverso rapporti bancari non adeguatamente monitorati.

La Procura ha individuato oltre 4,6 milioni di euro che sarebbero stati sottratti alla tempestiva individuazione nell'ambito di misure cautelari patrimoniali.

Un dato particolarmente significativo perché il sequestro di beni e disponibilità economiche rappresenta uno degli strumenti fondamentali nella lotta alla criminalità organizzata e ai reati finanziari.

Se un sistema bancario non riconosce correttamente le persone sottoposte a provvedimenti giudiziari o non rileva movimenti incompatibili con la loro posizione, l'efficacia delle misure patrimoniali rischia di essere compromessa.

Le 265 segnalazioni delle altre banche e il silenzio di Revolut

Uno dei passaggi più rilevanti emerge dall'analisi di un gruppo di 24 persone, indagate o condannate per reati che comprendono riciclaggio, associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti.

Secondo il decreto del Tribunale, tra il 2021 e il 2026 questi soggetti avrebbero utilizzato rapporti bancari per occultare flussi finanziari pari a 41,9 milioni di euro.

Nello stesso periodo, altri istituti di credito avevano trasmesso complessivamente 265 segnalazioni di operazioni sospette riferite a quelle persone.

Per gli stessi soggetti, invece, Revolut non avrebbe effettuato alcuna segnalazione.

La differenza è particolarmente importante perché il sistema antiriciclaggio si fonda anche sulla capacità degli intermediari di riconoscere operazioni potenzialmente anomale e comunicarle agli organismi competenti.

Una segnalazione di operazione sospetta non equivale alla prova di un reato. È uno strumento preventivo che consente alle autorità di approfondire movimentazioni meritevoli di attenzione.

L'assenza di segnalazioni, quando altri istituti ne presentano centinaia per gli stessi soggetti, ha contribuito a rafforzare le valutazioni critiche dei magistrati sull'efficacia dei controlli.

Oltre un milione di violazioni contestate nei controlli sul gruppo

L'indagine trae origine anche da precedenti verifiche della Guardia di Finanza su un operatore di servizi per le criptovalute appartenente al gruppo Revolut.

L'ispezione aveva fatto emergere numerose criticità nell'applicazione delle regole per l'identificazione dei clienti e nella conservazione dei dati.

Nel corso degli accertamenti erano state contestate oltre un milione di violazioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione delle informazioni, oltre a omissioni nelle segnalazioni di operazioni sospette.

È un dato che richiede una precisazione: il numero delle violazioni amministrative contestate non corrisponde automaticamente al numero di clienti coinvolti, né dimostra che ogni singola operazione fosse collegata a un'attività criminale.

Le verifiche hanno però evidenziato, secondo gli investigatori, insufficienze significative nelle procedure che dovrebbero garantire la conoscenza della clientela e la tracciabilità delle transazioni.

Un secondo filone riguarda un procedimento per frode fiscale nel quale sarebbero stati utilizzati conti aperti presso Revolut per realizzare operazioni connesse a reati tributari.

L'incrocio tra questi accertamenti ha portato la Procura a chiedere l'intervento del Tribunale.

La tecnologia non può sostituire la responsabilità dei controlli

Il caso solleva una questione centrale per l'intero settore bancario digitale.

Le nuove piattaforme finanziarie si distinguono per la capacità di automatizzare procedure che negli istituti tradizionali richiedevano tempi più lunghi e un maggiore intervento umano.

Aprire un conto, verificare un'identità, autorizzare un pagamento e trasferire denaro possono diventare operazioni quasi istantanee.

La velocità, però, deve convivere con obblighi rigorosi di identificazione e prevenzione degli illeciti.

Nella valutazione dei magistrati, proprio l'utilizzo di sistemi automatizzati rende ancora più importante garantire che gli strumenti informatici raccolgano informazioni attendibili, generino segnalazioni efficaci e consentano verifiche approfondite nei casi sospetti.

Un controllo automatico non è necessariamente un controllo adeguato.

Se le informazioni iniziali sono incomplete, se i criteri di allerta non individuano determinate anomalie oppure se le segnalazioni generate non vengono esaminate correttamente, la tecnologia rischia di moltiplicare gli errori anziché correggerli.

La questione non riguarda dunque la contrapposizione tra banche tradizionali e banche digitali, ma la capacità di garantire livelli equivalenti di sicurezza e vigilanza.