Deficit al 2,9%, l'Italia verso l'uscita dalla procedura Ue nel 2027 Bruxelles conferma il rientro sotto il 3%. Ma il debito resta elevato e la crescita è debole

L'Italia potrebbe uscire nella primavera del 2027 dalla procedura europea per deficit eccessivo. La prospettiva emerge dalle nuove previsioni economiche della Commissione europea, presentate il 17 novembre, che confermano per il 2026 un disavanzo pubblico pari al 2,9% del prodotto interno lordo, appena sotto la soglia del 3% prevista dalle regole europee.

È un passaggio significativo per il governo di Giorgia Meloni e per il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che hanno indicato il risanamento dei conti pubblici tra gli obiettivi prioritari della politica economica.

Ma il dato contiene anche un elemento di cautela. L'uscita dalla procedura non è ancora stata decisa e, soprattutto, il miglioramento del deficit non coincide automaticamente con una riduzione del debito pubblico.

Il Paese potrebbe tornare formalmente entro i limiti europei pur continuando a sostenere uno dei debiti più elevati dell'Unione e una crescita economica ancora modesta.

Il deficit scende sotto il 3%, ma la decisione arriverà nel 2027

La procedura per deficit eccessivo era stata aperta nei confronti dell'Italia nel luglio 2024, dopo che il disavanzo del 2023 aveva raggiunto il 7,4% del Pil.

Da allora il percorso di riequilibrio ha progressivamente ridotto la distanza dalla soglia europea.

Il deficit italiano si è attestato al 3,4% nel 2024 e al 3,1% nel 2025. Per il 2026 la Commissione conferma una previsione del 2,9%.

Il miglioramento è evidente, anche se l'ultimo passaggio sotto il limite del 3% è contenuto in appena un decimo di punto percentuale.

Per chiudere formalmente la procedura sarà necessario verificare i dati definitivi del 2026 e valutare la sostenibilità del percorso di bilancio negli anni successivi.

La Commissione potrà quindi proporre la chiusura della procedura nella primavera del 2027, ma la decisione finale spetterà al Consiglio dell'Unione europea.

Il risultato annunciato oggi rappresenta dunque una prospettiva favorevole, non ancora un provvedimento definitivo.

La differenza tra deficit e debito pubblico

Per comprendere la reale portata delle previsioni europee occorre distinguere due indicatori spesso confusi nel dibattito politico.

Il deficit misura quanto lo Stato spende in più rispetto alle entrate nel corso di un anno. Il debito pubblico rappresenta invece l'insieme delle passività accumulate nel tempo.

Un deficit del 2,9% significa che lo Stato continua a registrare un disavanzo annuale, sebbene inferiore alla soglia europea.

Non significa quindi che i conti pubblici siano in pareggio e neppure che lo Stato abbia smesso di indebitarsi.

La differenza è fondamentale per valutare il significato del possibile superamento della procedura europea.

L'Italia sta riducendo il disavanzo annuale, ma deve ancora affrontare il problema di uno stock di debito particolarmente elevato.

Le nuove valutazioni europee collocano il rapporto tra debito pubblico e Pil su livelli prossimi al 139% nel 2027, mentre il quadro programmatico del governo indica un valore del 138,5%.

Sono percentuali che continuano a rendere i conti italiani particolarmente sensibili all'andamento dei tassi di interesse e della crescita economica.

Il debito continua a pesare sulle prospettive del Paese

Il debito pubblico italiano rappresenta una delle principali vulnerabilità dell'economia nazionale.

La sua dimensione comporta una spesa considerevole per interessi, assorbendo risorse che potrebbero essere destinate ad altre priorità pubbliche.

Il problema non riguarda soltanto la quantità di debito accumulata, ma il rapporto tra il costo del finanziamento e la capacità dell'economia di crescere.

Quando il Pil aumenta lentamente, diventa più difficile ridurre il peso relativo del debito anche in presenza di un miglioramento dei saldi di bilancio.

Il governo prevede che il rapporto tra debito e Pil raggiunga il proprio massimo nel 2027, per poi iniziare a diminuire negli anni successivi.

Tra i fattori che continuano a influenzare l'andamento del debito figurano anche gli effetti finanziari dei crediti d'imposta legati ai bonus edilizi maturati negli anni precedenti.

Il peso di questi impegni, insieme agli interessi e alla dinamica della crescita, contribuisce a spiegare perché la riduzione del deficit non produca immediatamente una discesa del debito.

La crescita economica rimane il punto debole

Accanto al miglioramento dei conti pubblici emerge il problema della crescita.

Le previsioni economiche europee descrivono un'area euro che continua a espandersi a ritmi moderati, mentre l'Italia mantiene difficoltà strutturali nel rafforzare la produttività e sostenere un aumento duraturo del Pil.

Nel quadro programmatico presentato dal governo in ottobre, la crescita economica italiana è stata stimata all'1% per il 2026 e allo 0,8% per il 2027.

Si tratta di previsioni governative, distinte dalle valutazioni elaborate dalla Commissione europea.

Il confronto tra gli scenari conferma comunque l'importanza del problema: una crescita contenuta riduce la capacità di aumentare il gettito fiscale senza modificare le aliquote e rende più complesso finanziare nuove misure permanenti.

La questione riguarda gli investimenti, la produttività del lavoro, l'innovazione, le infrastrutture e la capacità delle imprese di competere sui mercati internazionali.

Il risanamento dei conti pubblici può contribuire a migliorare la credibilità finanziaria del Paese, ma senza una crescita più sostenuta il consolidamento rischia di richiedere sacrifici prolungati.

Il nodo delle spese per difesa ed energia

Uno degli aspetti più delicati riguarda il percorso di bilancio previsto per i prossimi anni.

Il governo ha indicato per il 2027 un deficit programmatico del 3,4% del Pil e per il 2028 del 3,2%.

Si tratta di valori superiori alla soglia ordinaria europea, ma collegati all'utilizzo di una specifica flessibilità prevista dalle nuove regole per determinate spese aggiuntive.

Nel quadro illustrato dal ministero dell'Economia, questa possibilità riguarda gli investimenti nella difesa e gli interventi per la sicurezza energetica.

La clausola nazionale di salvaguardia permetterebbe di escludere dal calcolo di alcune verifiche europee una parte dell'incremento della spesa, entro limiti e condizioni prestabiliti.

Per il biennio 2027-2028, il governo ha previsto scostamenti fino allo 0,6% del Pil annuo, ripartiti tra difesa ed energia.

Questo meccanismo potrebbe consentire il rispetto del percorso europeo anche in presenza di un deficit nominale superiore al 3%.

Non equivale però a una cancellazione della spesa o del relativo fabbisogno finanziario. Gli importi continuerebbero a incidere sui conti dello Stato e, se finanziati attraverso nuovo indebitamento, sul debito pubblico.

Che cosa cambierebbe concretamente con l'uscita dalla procedura

La chiusura della procedura per deficit eccessivo avrebbe un valore importante sul piano istituzionale e finanziario.

Significherebbe che l'Italia ha corretto il disavanzo ritenuto eccessivo secondo le verifiche previste dalle regole europee.

Per il governo rappresenterebbe il riconoscimento del percorso di consolidamento fiscale avviato negli ultimi anni.

Potrebbe inoltre contribuire a rafforzare la fiducia degli investitori, anche se l'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato dipende da numerosi fattori, tra cui le decisioni della Banca centrale europea, il contesto internazionale e le prospettive di crescita.

L'uscita dalla procedura non comporterebbe però un'automatica disponibilità di nuove risorse da spendere liberamente.

L'Italia continuerebbe a essere vincolata alle regole europee sulla crescita della spesa netta e alla necessità di mantenere sostenibile il debito.

Non sarebbe quindi corretto interpretare il possibile via libera di Bruxelles come la possibilità di aprire una nuova stagione di spesa pubblica senza vincoli.

Il risultato politico e i limiti economici

La prospettiva di chiudere la procedura rappresenta un risultato che il governo può rivendicare sul piano del riequilibrio dei conti.

La riduzione del deficit dal 7,4% del 2023 al 2,9% previsto per il 2026 descrive un cambiamento significativo.

L'analisi economica richiede tuttavia di considerare anche il contesto nel quale questo miglioramento è stato ottenuto.

Una parte del rientro riflette il progressivo esaurimento delle misure straordinarie e degli effetti contabili legati agli interventi degli anni precedenti.

Il miglioramento del saldo pubblico deve quindi essere distinto dall'andamento della crescita e dalla capacità di finanziare stabilmente servizi, investimenti e politiche sociali.

Il giudizio sui risultati della finanza pubblica non può basarsi soltanto sul rispetto di una soglia numerica.

Conta anche la composizione delle entrate e delle spese, la qualità degli investimenti e l'impatto delle decisioni di bilancio sulle prospettive economiche.

Il confronto europeo e il rischio di fermarsi alla soglia del 3%

Le previsioni della Commissione mostrano un quadro europeo nel quale diversi Stati affrontano disavanzi elevati e pressioni crescenti sui bilanci pubblici.

La Francia, per esempio, continua a registrare un deficit nettamente superiore al limite europeo, mentre l'aumento delle spese per la difesa e gli interessi sul debito contribuisce a rendere più complesso il consolidamento in diversi Paesi.

In questo contesto, la riduzione del disavanzo italiano assume un significato positivo.

Ma la posizione dell'Italia resta particolarmente esposta sul versante del debito, che continua a collocarsi su livelli molto elevati rispetto alla maggior parte dei partner europei.

La sostenibilità della finanza pubblica richiederà quindi una combinazione di disciplina di bilancio, crescita economica e gestione prudente degli impegni futuri.

La vera prova arriverà dopo la procedura

Il possibile superamento della procedura europea nel 2027 chiuderebbe una fase importante del confronto tra Roma e Bruxelles.

Non chiuderebbe però il problema della sostenibilità finanziaria italiana.

La sfida successiva sarà dimostrare che la riduzione del deficit può convivere con un aumento degli investimenti produttivi, una maggiore competitività e una diminuzione graduale del rapporto tra debito e Pil.

Sarà soprattutto la crescita a determinare quanto il miglioramento dei conti pubblici potrà tradursi in benefici duraturi.

Un Paese che riduce il deficit ma cresce lentamente continua infatti a disporre di margini limitati per affrontare nuove emergenze e finanziare le proprie priorità.

Il 2,9% previsto dalla Commissione rappresenta dunque un passaggio rilevante, ma non il punto d'arrivo.