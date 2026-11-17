Papa Leone XIV torna a Roma: nessuna rinuncia e un appello per la pace Dopo l'intervento al polmone, il Pontefice rassicura sulla salute e guarda alle elezioni americane

Papa Leone XIV è tornato a Roma con due messaggi destinati a far discutere, uno sul futuro del pontificato e l'altro sugli equilibri internazionali. Il primo riguarda le sue condizioni di salute, dopo l'intervento chirurgico al polmone dello scorso ottobre. Il secondo è rivolto indirettamente alla politica americana e ai conflitti che continuano a insanguinare il mondo. Il Pontefice ha escluso, almeno per il momento, la necessità di predisporre una lettera di rinuncia anticipata e ha espresso la speranza che, dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, si possa aprire una stagione caratterizzata da meno guerre, meno divisioni e maggiore disponibilità al dialogo.

Le dichiarazioni sono arrivate durante la conferenza stampa con i giornalisti a bordo dell'aereo che lo ha riportato dal Perù in Italia, al termine del viaggio apostolico iniziato il 6 novembre e proseguito attraverso Uruguay, Argentina e Perù.

L'aereo della compagnia Latam è atterrato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino alle 8.47 di martedì 17 novembre, con largo anticipo rispetto all'orario previsto. Si conclude così il sesto viaggio internazionale del pontificato, un appuntamento particolarmente significativo anche per il legame personale di Leone XIV con l'America Latina.

Nessuna lettera di rinuncia anticipata

Il tema delle condizioni fisiche del Papa è tornato al centro dell'attenzione dopo l'operazione chirurgica alla quale è stato sottoposto il 13 ottobre.

L'intervento, reso necessario dalla scoperta di un tumore al polmone durante controlli medici, ha comportato l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.

A poco più di un mese dall'operazione, il Pontefice ha affrontato un viaggio impegnativo, caratterizzato da numerosi spostamenti, celebrazioni, incontri istituzionali e appuntamenti con i fedeli.

Durante il volo di ritorno, rispondendo a una domanda sulle eventuali disposizioni da adottare in caso di grave impedimento, Leone XIV ha chiarito di non aver sottoscritto alcuna lettera di rinuncia preventiva.

Il Papa ha spiegato di non considerare attualmente necessaria una simile precauzione, pur lasciando aperta la possibilità di valutarla in futuro.

La questione riguarda un tema delicato nella storia recente della Chiesa: la gestione di un eventuale impedimento permanente del Pontefice e le conseguenze sulla continuità del governo ecclesiastico.

Leone XIV ha richiamato le disposizioni del diritto canonico e ha manifestato la volontà di proseguire normalmente il proprio servizio.

Il precedente di Francesco e il problema dell'impedimento

La possibilità di predisporre una rinuncia anticipata non rappresenta una novità assoluta.

Papa Francesco aveva reso noto di aver firmato, negli anni precedenti, un documento destinato a essere utilizzato nel caso in cui una grave condizione di salute gli avesse impedito di esercitare le proprie funzioni.

La questione è diversa dalla rinuncia volontaria al pontificato, come quella compiuta da Benedetto XVI nel febbraio 2013.

Il diritto canonico prevede infatti la possibilità che il Romano Pontefice rinunci al proprio ufficio, purché la decisione sia libera e debitamente manifestata. Non è richiesta l'accettazione da parte di un'altra autorità.

Più complessa è la situazione di un Papa che perda stabilmente la capacità di comunicare la propria volontà.

La legislazione ecclesiastica non disciplina in ogni dettaglio tutte le conseguenze di un impedimento assoluto, lasciando aperte questioni giuridiche e istituzionali sulle quali canonisti ed esperti continuano a confrontarsi.

La posizione espressa da Leone XIV non rappresenta quindi un rifiuto definitivo dell'ipotesi, ma la scelta di non adottare attualmente una disposizione preventiva.

La salute dopo l'intervento e il ritorno agli impegni

Il viaggio in Sudamerica ha rappresentato anche una prova importante per la ripresa dell'attività pubblica del Pontefice.

Durante i dodici giorni della missione apostolica, Leone XIV ha attraversato tre Paesi, affrontando trasferimenti aerei, celebrazioni all'aperto e incontri con migliaia di persone.

In Argentina ha incontrato il presidente Javier Milei, mentre in Perù è tornato nei luoghi nei quali aveva trascorso una parte fondamentale della propria esperienza pastorale.

Il Papa ha raccontato di sentirsi in condizioni sufficientemente buone per continuare gli impegni previsti, senza modificare le priorità del pontificato.

La ripresa delle attività pubbliche non elimina naturalmente la necessità di ulteriori controlli medici, ma rappresenta un elemento incoraggiante dopo l'intervento chirurgico.

La sua agenda prevede già nuovi appuntamenti, tra cui la celebrazione del 18 novembre nella Basilica di San Pietro, in occasione del quattrocentesimo anniversario della dedicazione della basilica vaticana.

Per il prossimo anno resta inoltre in programma la partecipazione alla Giornata mondiale della gioventù in Corea del Sud.

Dopo le elezioni americane, la speranza di meno guerre

Accanto alle questioni personali, il Papa ha affrontato il tema della situazione internazionale.

Le domande dei giornalisti si sono concentrate anche sulle conseguenze delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, alle quali Leone XIV ha partecipato esercitando il proprio diritto di voto come cittadino americano.

Il Pontefice ha evitato di esprimere valutazioni sulle forze politiche e sui risultati elettorali, ribadendo la volontà di mantenere il proprio intervento su un piano morale e pastorale.

Ha però manifestato un'aspettativa precisa: che il nuovo equilibrio politico americano possa favorire una maggiore capacità di dialogo e contribuire alla riduzione dei conflitti.

Il suo auspicio riguarda una politica meno dominata dalla contrapposizione, nella quale il confronto tra posizioni differenti non impedisca di individuare soluzioni condivise.

Leone XIV ha richiamato la Dottrina sociale della Chiesa, indicando nella riconciliazione, nell'ascolto reciproco e nella costruzione di rapporti pacifici gli strumenti fondamentali per affrontare le crisi internazionali.

Un messaggio che arriva in una fase segnata dalla guerra in Ucraina, dalle tensioni in Medio Oriente e dal deterioramento dei rapporti tra alcune delle principali potenze mondiali.

Il primo Papa americano e il rapporto con Washington

La posizione di Leone XIV assume un significato particolare perché il Pontefice è il primo statunitense della storia della Chiesa cattolica.

Nato a Chicago nel 1955, Robert Francis Prevost conserva un legame con il proprio Paese, pur avendo trascorso molti anni in America Latina e avendo assunto con l'elezione al soglio pontificio una responsabilità universale.

La sua partecipazione alle elezioni americane ha suscitato attenzione proprio per questa doppia dimensione.

Da una parte il Papa è un cittadino statunitense che esercita un diritto riconosciuto dalla legge. Dall'altra è il capo della Chiesa cattolica e della Santa Sede, chiamato a mantenere un ruolo di riferimento spirituale che non coincide con gli interessi di un singolo governo.

Durante il viaggio, Leone XIV ha ribadito il valore della partecipazione democratica senza indicare preferenze elettorali.

Anche nelle dichiarazioni successive al voto ha mantenuto questa distinzione, evitando di trasformare il proprio auspicio per la pace in un giudizio sui partiti americani.

Il richiamo a una politica capace di ridurre le divisioni si inserisce nella linea diplomatica già adottata dal Pontefice, caratterizzata dall'attenzione al dialogo e al superamento delle contrapposizioni.

Il ritorno in Perù, la terra della sua missione

Il viaggio appena concluso ha avuto un valore particolare per Leone XIV.

Il Perù non rappresenta soltanto una tappa della sua attività internazionale, ma una parte essenziale della sua storia personale e religiosa.

Prevost ha trascorso oltre vent'anni nel Paese sudamericano, prima come missionario agostiniano e successivamente come vescovo di Chiclayo.

Durante la visita ha ritrovato comunità, luoghi e persone legati alla propria esperienza pastorale.

L'accoglienza dei fedeli ha accompagnato anche gli ultimi momenti del viaggio, con migliaia di persone lungo il percorso verso l'aeroporto di Lima.

Prima della partenza, il Pontefice ha celebrato una messa nella base aerea di Las Palmas, concludendo una missione che ha unito incontri istituzionali, celebrazioni religiose e richiami alla giustizia sociale.

Nel messaggio di congedo alla presidente peruviana Keiko Fujimori, il Papa ha espresso gratitudine per l'accoglienza ricevuta e confermato la propria vicinanza alla popolazione.

Il messaggio di Mattarella e il valore degli appelli alla pace

Il rientro del Pontefice è stato accompagnato anche dal saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il capo dello Stato ha sottolineato il significato internazionale degli interventi pronunciati da Leone XIV durante il viaggio in America Latina.

Secondo Mattarella, i richiami alla pace, alla giustizia, alla dignità umana e al dialogo hanno assunto una portata che supera i confini dei Paesi visitati.

Il presidente ha inoltre evidenziato la partecipazione dei giovani e delle comunità locali agli appuntamenti del viaggio apostolico, interpretandola come espressione di una domanda di orientamento in una fase internazionale attraversata da profonde incertezze.

Il messaggio conferma l'attenzione delle istituzioni italiane per il ruolo diplomatico e morale della Santa Sede.

Un pontificato che guarda alla continuità

Le dichiarazioni rilasciate durante il volo di ritorno mostrano un Pontefice intenzionato a proseguire il proprio programma senza modifiche sostanziali.

Leone XIV ha confermato che le priorità rimangono l'unità della Chiesa, la riconciliazione e l'attenzione alle grandi questioni internazionali.

Anche sul piano ecclesiastico, il Papa sembra privilegiare una linea di continuità accompagnata da interventi mirati sui problemi ancora aperti.

Tra questi figurano la tutela delle vittime di abusi, la disciplina ecclesiastica e le tensioni interne tra differenti sensibilità liturgiche e pastorali.

Il Pontefice ha mostrato attenzione alla necessità di evitare nuove divisioni all'interno della comunità cattolica, senza rinunciare alla possibilità di affrontare questioni che richiedono chiarimenti normativi e pastorali.

La stabilità del governo della Chiesa, dopo le preoccupazioni suscitate dall'operazione chirurgica, diventa così parte integrante del messaggio di questo rientro.

La pace come priorità, oltre la politica e le elezioni

Il ritorno a Roma di Leone XIV lascia due indicazioni.

La prima riguarda la continuità del pontificato. Il Papa non considera necessario preparare oggi una rinuncia anticipata e intende proseguire il proprio servizio, seguendo naturalmente le indicazioni mediche.

La seconda riguarda la direzione che auspica per la politica internazionale.

Le elezioni americane possono modificare equilibri e rapporti di forza, ma non rappresentano automaticamente una garanzia di pace. Per Leone XIV il cambiamento auspicabile riguarda soprattutto la capacità dei governi di rinunciare alla contrapposizione permanente e cercare soluzioni attraverso il dialogo.

In un mondo nel quale la forza militare continua a occupare uno spazio centrale nelle relazioni internazionali, il Pontefice insiste sulla necessità di ricostruire fiducia tra popoli e istituzioni.

È una prospettiva che non coincide con una proposta politica specifica, ma richiama le responsabilità di chi governa.

A settantuno anni, dopo un intervento chirurgico importante e un viaggio impegnativo attraverso tre Paesi, Leone XIV torna dunque in Vaticano rivendicando la volontà di continuare la propria missione.

Con una convinzione che attraversa entrambe le questioni affrontate davanti ai giornalisti: il futuro non deve essere affrontato soltanto con la paura di ciò che potrebbe accadere, ma anche con la responsabilità di costruire condizioni migliori.