Social vietati agli under 13, Meloni accelera: legge entro novembre Il governo punta a inserire la stretta nel decreto sicurezza. Nuove regole anche per gli adolescenti

Il divieto di accesso ai social network per i minori di 13 anni potrebbe diventare legge entro la fine di novembre. È l'obiettivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intenzionata ad accelerare l'approvazione delle nuove regole attraverso il decreto sicurezza. Una scelta che porterebbe l'Italia verso una regolamentazione più severa dell'utilizzo delle piattaforme digitali da parte dei bambini.

L'intervento nasce dalla crescente preoccupazione per l'esposizione precoce dei minori ai contenuti online, dai rischi di dipendenza digitale alle conseguenze sulla salute psicologica, fino ai fenomeni di cyberbullismo e alla circolazione incontrollata di immagini e informazioni personali.

La decisione politica punta a imprimere una svolta a un confronto che coinvolge da tempo maggioranza e opposizione. Il provvedimento, tuttavia, non è ancora definitivo e dovrà superare i necessari passaggi parlamentari.

Le nuove regole per bambini e adolescenti

La proposta sostenuta da Noi Moderati, con Mara Carfagna tra le principali promotrici, punta a impedire l'iscrizione ai social network ai bambini che non hanno ancora compiuto 13 anni.

Per gli adolescenti di età superiore verrebbero invece introdotti strumenti di protezione più rigorosi, con particolare attenzione al controllo parentale, alla gestione dei dati personali e ai contenuti proposti dagli algoritmi.

Il problema principale riguarda l'effettiva applicazione delle restrizioni. Attualmente molte piattaforme prevedono già una soglia minima di accesso, ma i controlli si basano spesso sulle informazioni dichiarate dagli stessi utenti al momento della registrazione.

La nuova normativa dovrebbe superare questo sistema, imponendo procedure di verifica dell'età più affidabili e attribuendo maggiori responsabilità alle società che gestiscono i social network.

Meloni accelera, ma serve l'intesa politica

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vuole arrivare rapidamente a una soluzione normativa. L'ipotesi di inserire il divieto nel decreto sicurezza consentirebbe di abbreviare i tempi rispetto all'approvazione di una legge autonoma, anche se restano da definire i contenuti precisi dell'intervento.

La tutela dei minori nell'ambiente digitale è uno dei temi sui quali si registra una convergenza di principio tra diverse forze politiche. Anche il Partito Democratico ha sostenuto iniziative per limitare l'accesso dei più piccoli ai social network, pur con differenze sulle soglie di età e sulle modalità di controllo.

Tra le questioni ancora aperte figura proprio l'età minima. Alcune proposte parlamentari individuano nei 14 anni la soglia sotto la quale impedire l'accesso, mentre l'ipotesi al centro dell'accelerazione governativa fissa il limite a 13 anni.

Una differenza che richiederà un confronto politico e giuridico, soprattutto per evitare sovrapposizioni con le disposizioni già esistenti sulla protezione dei dati personali.

Il nodo della verifica dell'età e della privacy

La vera sfida non sarà soltanto stabilire un divieto, ma renderlo concretamente applicabile. Le piattaforme dovranno essere in grado di distinguere gli utenti minorenni dagli adulti, evitando che sia sufficiente indicare una data di nascita falsa per aggirare le restrizioni.

Il tema coinvolge direttamente il Garante per la protezione dei dati personali e il quadro normativo dell'Unione europea, perché qualsiasi sistema di verifica dovrà garantire un equilibrio tra tutela dei bambini e riservatezza delle informazioni personali.

In Italia, la disciplina sulla protezione dei dati stabilisce già a 14 anni la soglia per esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati in relazione a determinati servizi digitali. Al di sotto di questa età è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Si tratta però di una disposizione diversa da un divieto generale di accesso ai social network. La nuova legge introdurrebbe quindi un ulteriore livello di protezione, con conseguenze dirette sulle modalità di registrazione e utilizzo delle piattaforme.

Una stretta che coinvolge anche le famiglie

Il provvedimento riapre il dibattito sul ruolo dei genitori nell'educazione digitale. La possibilità di impedire l'accesso ai social ai bambini più piccoli viene considerata uno strumento di protezione, ma non risolve automaticamente i problemi legati all'utilizzo degli smartphone e alla presenza dei minori su internet.