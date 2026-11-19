Morto Corrado Augias a 91 anni, addio al maestro della cultura in tv Il giornalista e scrittore è stato protagonista della televisione italiana per oltre sessant'anni

È morto a 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo, protagonista della vita culturale italiana per oltre mezzo secolo. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, si è spento giovedì 19 novembre 2026. Con lui scompare una delle voci più riconoscibili del giornalismo nazionale, capace di portare la storia, la letteratura e l'attualità nelle case di milioni di italiani.

Elegante, rigoroso, talvolta polemico, Augias aveva costruito la propria identità professionale intorno alla curiosità intellettuale e alla convinzione che la cultura dovesse essere accessibile a tutti. Un percorso attraversato da grandi successi televisivi, libri, collaborazioni giornalistiche e un'esperienza politica al Parlamento europeo.

Da «Telefono giallo» alla grande televisione culturale

Il grande pubblico aveva imparato a conoscerlo soprattutto nel 1987, quando arrivò sugli schermi della Rai «Telefono giallo», trasmissione dedicata ai grandi misteri della cronaca italiana. Il programma rappresentò una svolta nel modo di raccontare i casi irrisolti, coinvolgendo direttamente i telespettatori attraverso telefonate e testimonianze in diretta.

Tra le puntate rimaste nella memoria collettiva quella dedicata alla strage di Ustica, durante la quale una testimonianza telefonica contribuì a riaccendere l'attenzione su uno dei capitoli più dolorosi della storia repubblicana.

Ma Corrado Augias non fu soltanto il volto dei misteri italiani. Con programmi come «Babele», «Enigma», «Le storie, diario italiano», «Quante storie» e «Città segrete» trasformò la divulgazione culturale in un appuntamento televisivo riconoscibile. La sua capacità di intrecciare libri, storia e riflessione civile gli permise di raggiungere un pubblico molto più ampio di quello tradizionalmente interessato ai programmi culturali.

Il giornalismo, i libri e l'impegno civile

La sua carriera era cominciata negli anni Sessanta, tra esperienze teatrali e giornalismo. Lavorò come corrispondente dall'estero, raccontando realtà come New York e Parigi, e collaborò con importanti testate nazionali, tra cui l'Espresso e la Repubblica.

Proprio sulle pagine di Repubblica consolidò un rapporto particolare con i lettori attraverso una lunga stagione di lettere e risposte dedicate alla politica, alla società, alla laicità e ai grandi interrogativi morali. Il confronto con il pubblico divenne uno degli elementi distintivi della sua attività giornalistica.

Parallelamente costruì una produzione letteraria vasta, dai romanzi ai saggi storici, fino ai libri dedicati alle grandi città e alle religioni. Tra le sue opere più conosciute figurano «I segreti di Roma», «I segreti di Parigi», «Inchiesta su Gesù» e «Disputa su Dio e dintorni», scritto con il teologo Vito Mancuso.

Dal 1994 al 1999 fu anche deputato al Parlamento europeo, eletto come indipendente nelle liste del Partito democratico della sinistra. Un'esperienza che si inseriva in un percorso di partecipazione al dibattito pubblico, senza interrompere il lavoro giornalistico e culturale.

L'addio alla Rai e la nuova stagione su La7

Nel 2023, dopo oltre sessant'anni di rapporto professionale con la Rai, aveva scelto di trasferirsi a La7, dove aveva dato vita a «La torre di Babele», programma dedicato ai grandi temi della storia, della politica e della società contemporanea.

Una scelta che aveva suscitato attenzione anche per le sue considerazioni critiche nei confronti della televisione pubblica. Augias aveva rivendicato la libertà di proseguire il proprio lavoro in un ambiente nel quale potesse conservare autonomia editoriale e intellettuale.

Anche negli ultimi anni aveva continuato a scrivere e a intervenire nel dibattito pubblico. Nel 2024 aveva pubblicato «La vita s'impara», un racconto autobiografico nel quale memoria personale e storia collettiva si intrecciavano. Nel 2025 era arrivato «La musica per me», testimonianza di una passione che aveva accompagnato tutta la sua esistenza.

Una voce autorevole nel dibattito pubblico italiano

Nel corso della sua lunga carriera Corrado Augias era diventato un punto di riferimento anche per le sue posizioni sui temi della laicità, della democrazia, dei diritti civili e del rapporto tra religione e società.

Le sue riflessioni non erano mai separate dalla ricostruzione storica. Nei libri come negli studi televisivi cercava di spiegare il presente attraverso le vicende del passato, individuando collegamenti tra epoche differenti e mettendo in discussione interpretazioni consolidate.

Il suo stile era immediatamente riconoscibile. Domande precise, linguaggio misurato, una solida preparazione culturale e la capacità di affrontare argomenti complessi senza rinunciare alla chiarezza. Un modo di fare televisione lontano dalla ricerca dello scontro fine a se stesso, pur non evitando confronti accesi e prese di posizione nette.

L'eredità di un protagonista della cultura italiana

La morte di Corrado Augias segna la fine di una stagione della televisione italiana nella quale il racconto culturale poteva conquistare spazi importanti anche nella programmazione generalista.

La sua eredità non si esaurisce nei programmi televisivi o nei numerosi volumi pubblicati. Resta soprattutto l'idea di un giornalismo capace di interrogare la realtà, ricostruire i fatti e offrire strumenti per comprenderli.

Per generazioni di telespettatori Augias ha rappresentato un appuntamento con la conoscenza, una presenza familiare che ha attraversato decenni di trasformazioni politiche, sociali e tecnologiche. Un intellettuale che ha continuato a considerare la curiosità, la lettura e il confronto come strumenti indispensabili della vita democratica.