Novellara, 25enne fugge dalle violenze: si lancia dall'auto in corsa Segregata e minacciata dal marito e dai familiari, la giovane pachistana riesce a salvarsi

Ha preferito rischiare la vita lanciandosi da un'auto in corsa piuttosto che continuare a subire le violenze che, secondo il suo racconto, si consumavano tra le mura domestiche. È la drammatica vicenda di una donna pachistana di 25 anni residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, che sarebbe stata segregata, picchiata, minacciata di morte e sottoposta ad abusi sessuali dal marito e da alcuni componenti della famiglia di lui.

La giovane è riuscita a sottrarsi ai suoi presunti aguzzini con un gesto disperato, approfittando di un momento in cui si trovava a bordo di un'automobile. Si è gettata dal veicolo in movimento, riuscendo a fuggire e a chiedere aiuto.

La vicenda, già emersa nell'agosto scorso e tornata all'attenzione della cronaca il 19 novembre, ha portato all'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti del marito, del suocero e di due cognati. Le contestazioni sono gravi, ma le responsabilità penali dovranno essere accertate nell'ambito del procedimento giudiziario.

Le violenze in famiglia e le minacce di morte

Secondo la ricostruzione investigativa riportata dalla stampa, la 25enne viveva in una condizione di forte isolamento all'interno della famiglia del marito, un uomo pachistano di 27 anni.

Arrivata in Italia circa un anno prima dell'emersione del caso, avrebbe subito continue limitazioni della propria libertà personale, accompagnate da maltrattamenti fisici e psicologici.

La donna ha raccontato di essere stata picchiata anche con una cinghia e costretta a subire rapporti sessuali contro la propria volontà. Le accuse coinvolgono non soltanto il marito, ma anche altri uomini della famiglia.

Tra le circostanze più inquietanti figurano le minacce di morte che la giovane avrebbe ricevuto. Secondo il suo racconto, i familiari del marito avrebbero prospettato persino la possibilità di ucciderla e nasconderne il corpo sotto un pollaio.

Un quadro di violenze che, nella ricostruzione degli inquirenti, non sarebbe riconducibile a episodi isolati, ma a una condizione di sopraffazione protratta nel tempo.

«Devi fare sesso con tutti noi»: il racconto degli abusi

Al centro della vicenda ci sono anche le accuse di violenza sessuale rivolte al marito e ad alcuni suoi familiari.

«Devi fare sesso con tutti noi». È la frase attribuita agli uomini che avrebbero preteso dalla 25enne rapporti sessuali contro la sua volontà. Una richiesta accompagnata, secondo quanto denunciato, da intimidazioni e aggressioni.

La giovane avrebbe cercato ripetutamente di sottrarsi alle imposizioni, trovandosi però in una condizione di isolamento che rendeva particolarmente difficile chiedere aiuto all'esterno.

La situazione sarebbe precipitata durante uno spostamento in automobile, quando la donna avrebbe temuto di essere nuovamente sottoposta ad abusi.

È in quel momento che avrebbe deciso di compiere il gesto più rischioso, aprendo la portiera e lanciandosi dal mezzo in movimento.

La fuga le ha consentito di interrompere la situazione di pericolo e di portare all'attenzione delle autorità ciò che, secondo la denuncia, stava accadendo all'interno della famiglia.

Le indagini e i provvedimenti contro marito e parenti

Le dichiarazioni della giovane hanno dato impulso agli accertamenti delle autorità giudiziarie di Reggio Emilia, che hanno ricostruito il contesto familiare e valutato le accuse rivolte ai quattro uomini.

Il marito è stato destinatario di una misura cautelare detentiva. Le prime notizie diffuse nell'agosto 2026 riferivano del suo ingresso in carcere, mentre i resoconti più recenti indicano la custodia agli arresti domiciliari.

Per il suocero e i due cognati sono state riportate misure cautelari accompagnate dall'utilizzo del braccialetto elettronico, uno strumento destinato a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.

I provvedimenti hanno natura cautelare e non costituiscono una condanna definitiva. Spetterà alla magistratura accertare le singole responsabilità e verificare le accuse relative ai maltrattamenti, alla privazione della libertà personale e alle violenze sessuali denunciate.

Novellara, la stessa cittadina dove fu uccisa Saman Abbas

La vicenda assume un significato particolarmente doloroso perché si è verificata a Novellara, la stessa cittadina della Bassa Reggiana dove nel 2021 venne assassinata Saman Abbas, la diciottenne pachistana che si era opposta a un matrimonio imposto dalla famiglia.

Il corpo della ragazza fu ritrovato nel novembre 2022, dopo oltre un anno di ricerche. La sua storia aveva sconvolto l'Italia, riportando al centro del dibattito pubblico il problema delle imposizioni familiari, dei matrimoni forzati e della libertà delle giovani donne.

Il 15 luglio 2026 la Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas. L'ergastolo è stato confermato per i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e per i due cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ijaz Ikram. Per lo zio Danish Hasnain è stata confermata la pena di 22 anni di reclusione.

Il caso della 25enne è giudiziariamente distinto dall'omicidio di Saman, ma il luogo e le accuse relative al controllo della libertà personale hanno inevitabilmente riportato alla memoria quella tragedia.

Anche questa volta, secondo la denuncia, una giovane donna si sarebbe trovata a dover affrontare violenze e imposizioni all'interno dell'ambiente familiare.

La libertà negata e il difficile percorso delle vittime

Il caso riporta l'attenzione sulle condizioni nelle quali possono trovarsi le donne sottoposte a violenza domestica, soprattutto quando all'aggressione fisica si accompagnano isolamento, dipendenza economica e impossibilità di mantenere rapporti autonomi con l'esterno.

La giovane pachistana avrebbe vissuto proprio una situazione di questo tipo, nella quale il controllo esercitato dai familiari del marito avrebbe progressivamente limitato la possibilità di chiedere protezione.

La vicenda evidenzia quanto possa diventare difficile denunciare quando le minacce provengono dalle persone con cui si condivide l'abitazione.

Il problema non riguarda una specifica nazionalità o comunità, ma la capacità delle istituzioni di riconoscere tempestivamente i segnali di violenza e garantire strumenti concreti di protezione alle vittime.

La storia di Saman Abbas aveva già mostrato quanto gravi possano essere le conseguenze quando una giovane donna viene privata della possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro.

Nel caso della 25enne di Novellara, la fuga dall'automobile ha invece impedito che la situazione denunciata potesse proseguire nelle stesse condizioni.

Una fuga disperata che ha evitato conseguenze peggiori

La donna è riuscita a salvarsi, ma il suo racconto descrive una condizione di violenza che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.

Il procedimento giudiziario dovrà ricostruire tutti gli episodi denunciati, accertare il ruolo attribuito a ciascuno degli indagati e verificare gli elementi raccolti durante le indagini.