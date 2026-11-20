Legge elettorale, 25 ricorsi nei tribunali: udienze da dicembre a febbraio Parte la battaglia giudiziaria contro lo Stabilicum. Prima udienza a Trento, poi Roma e Napoli

La nuova legge elettorale finisce davanti ai giudici. Sono 25 le udienze fissate in altrettanti tribunali italiani per esaminare i ricorsi contro lo Stabilicum, il sistema di voto approvato dal Parlamento nell'ottobre 2026. Una mobilitazione giudiziaria che attraverserà il Paese tra dicembre e febbraio e potrebbe portare la questione davanti alla Corte costituzionale, chiamata eventualmente a pronunciarsi sulla compatibilità della riforma con i principi della Carta.

Secondo gli aggiornamenti diffusi il 20 novembre dall'Adnkronos, il calendario prevede quattro udienze a dicembre 2026, diciotto a gennaio 2027 e tre a febbraio. Le contestazioni riguardano soprattutto il funzionamento del premio di maggioranza, le modalità di attribuzione dei seggi e le possibilità riconosciute agli elettori di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

L'iniziativa è promossa dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce costituzionalisti, avvocati, associazioni e cittadini impegnati nella tutela dei diritti elettorali.

Da Trento a Napoli, il calendario delle udienze

Il primo appuntamento è fissato per il 16 dicembre davanti al Tribunale di Trento, dove sarà esaminato uno dei ricorsi depositati contro la nuova normativa.

Due giorni dopo, il 18 dicembre, toccherà a Torino, mentre le altre udienze del mese completeranno la prima fase del confronto giudiziario.

A gennaio il calendario diventerà particolarmente fitto. Tra gli appuntamenti già programmati figurano Milano, il 13 gennaio, Roma, il 14 gennaio, e Palermo, il 15 gennaio.

Particolare attenzione anche al Tribunale di Napoli, dove l'udienza è prevista per il 28 gennaio 2027. Il passaggio assume rilievo per la Campania, una delle regioni nelle quali il confronto sulla rappresentanza politica e sulle modalità di assegnazione dei seggi interessa direttamente gli equilibri territoriali.

L'ultima udienza indicata nel calendario comunicato il 20 novembre è quella del 24 febbraio al Tribunale di Reggio Calabria.

La concentrazione degli appuntamenti in pochi mesi risponde all'obiettivo dei promotori di ottenere una valutazione delle questioni costituzionali prima delle prossime elezioni politiche.

La nuova legge elettorale e i punti contestati

Al centro dei ricorsi c'è la legge elettorale n. 180 del 2026, conosciuta come Stabilicum, che introduce un sistema proporzionale accompagnato da un meccanismo premiale destinato a favorire la formazione di una maggioranza parlamentare.

Secondo i promotori delle iniziative giudiziarie, alcune disposizioni rischiano però di compromettere l'eguaglianza del voto e il principio della rappresentanza democratica.

Una delle contestazioni principali riguarda il premio di maggioranza, ritenuto eccessivo da chi ha presentato i ricorsi. L'obiezione è che il meccanismo possa produrre una distribuzione dei seggi sproporzionata rispetto ai voti effettivamente ottenuti dalle forze politiche.

Un altro punto riguarda i capilista bloccati, che limitano la possibilità degli elettori di incidere direttamente sulla scelta di alcuni parlamentari.

Vengono inoltre contestate le candidature multiple, le modalità di attribuzione dei seggi, il premio nazionale al Senato e le condizioni di accesso alla competizione elettorale, comprese le norme sulla raccolta delle firme.

Tra le questioni sollevate figura anche l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio e il rispetto dei principi sulla rappresentanza di genere.

Si tratta di rilievi avanzati dai ricorrenti, non di violazioni costituzionali già accertate.

La battaglia dei costituzionalisti per il diritto di voto

Tra i protagonisti dell'iniziativa figurano i giuristi Pietro Adami, Maria Agostina Cabiddu, Enrico Grosso e Roberto Zaccaria, impegnati nel coordinamento delle azioni giudiziarie.

La strategia scelta è quella di presentare ricorsi presso diversi tribunali ordinari, chiedendo ai giudici di valutare se le questioni sollevate siano rilevanti e non manifestamente infondate.

L'obiettivo è ottenere la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, l'organo competente a stabilire se una legge dello Stato contrasti con la Costituzione.

L'iniziativa richiama precedenti importanti nella storia recente italiana.

Nel 2014 la Consulta dichiarò costituzionalmente illegittime alcune disposizioni del cosiddetto Porcellum, mentre nel 2017 intervenne su aspetti dell'Italicum.

In entrambi i casi le decisioni contribuirono a ridefinire i limiti entro i quali il legislatore può modificare i meccanismi elettorali, soprattutto quando incidono sull'eguaglianza del voto e sulla rappresentatività delle assemblee.

Cosa accadrà dopo le prime udienze

Il deposito dei ricorsi non determina automaticamente la sospensione della legge elettorale, che rimane in vigore.

Spetterà ai singoli tribunali esaminare le domande e valutare l'eventuale necessità di investire la Corte costituzionale.

Se uno o più giudici decideranno di sollevare una questione di legittimità costituzionale, la Consulta potrà pronunciarsi sulle disposizioni contestate. In caso contrario, i procedimenti potranno concludersi senza una decisione della Corte sul merito delle obiezioni.

Non è dunque possibile stabilire in anticipo se la riforma verrà modificata o se resterà integralmente in vigore.

La prima scadenza significativa sarà il 16 dicembre a Trento, quando comincerà l'esame giudiziario di una delle principali questioni politiche e istituzionali della legislatura.