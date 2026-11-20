Sciopero generale, Italia in piazza: caos trasporti e tensioni a Napoli Lavoratori e studenti manifestano contro la manovra. Disagi per scuole, sanità e mezzi pubblici

È il giorno dello sciopero generale in tutta Italia, con lavoratori e studenti in piazza contro la legge di Bilancio del governo Meloni, il carovita e la riduzione delle risorse destinate ai servizi pubblici. La mobilitazione del 20 novembre 2026 coinvolge scuole, sanità, trasporto pubblico locale, pubblica amministrazione e numerosi settori produttivi, con manifestazioni organizzate nelle principali città.

La protesta è promossa dalla Cgil, guidata dal segretario generale Maurizio Landini, insieme a iniziative organizzate dai sindacati di base e dai movimenti studenteschi. Le manifestazioni interessano decine di città, mentre la confederazione sindacale ha annunciato un programma di mobilitazione distribuito in circa cento piazze italiane.

Al centro delle rivendicazioni ci sono il potere d'acquisto dei salari, la precarietà del lavoro, il finanziamento della scuola e della sanità pubblica, la politica fiscale e le scelte del governo in materia di spesa militare. Una giornata che assume quindi un significato economico e politico, ma che comporta anche difficoltà per milioni di cittadini.

La Cgil contro la manovra: «Servono risposte su salari e servizi»

La protesta nasce dalla contrarietà della Cgil all'impostazione della legge di Bilancio, giudicata insufficiente per rispondere alle difficoltà economiche di lavoratori e pensionati.

Il sindacato chiede interventi più incisivi per contrastare la perdita del potere d'acquisto, sostenere i redditi e rafforzare i servizi pubblici essenziali. Tra le principali richieste figurano maggiori investimenti nella sanità, nella scuola, nei trasporti e nelle politiche sociali.

La mobilitazione riguarda anche il contrasto al lavoro precario, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la necessità di una riforma fiscale che, secondo l'organizzazione sindacale, distribuisca in maniera più equa il carico tributario.

Un altro tema centrale è la destinazione delle risorse pubbliche. La Cgil contesta l'aumento delle spese militari in una fase nella quale ritiene necessario rafforzare gli investimenti per il welfare e la tutela dei redditi.

La manifestazione nazionale più importante si svolge a Roma, dove Maurizio Landini partecipa al corteo organizzato nella capitale.

Trasporti a rischio, gli orari dello sciopero nelle principali città

Lo sciopero generale è proclamato per ventiquattro ore, ma i disagi nei trasporti variano da città a città per effetto delle fasce di garanzia e delle differenti adesioni delle aziende.

A Roma, autobus, tram e metropolitane possono subire interruzioni dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. A Bologna le fasce interessate vanno dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

A Firenze il trasporto pubblico locale può fermarsi dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 fino a conclusione del servizio. A Genova le interruzioni sono previste dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 in poi, mentre a Palermo le fasce a rischio vanno dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 fino a fine giornata.

La situazione è diversa in altre città, dove alcune aziende sono escluse dall'agitazione. Tra queste figurano Atm a Milano, Anm a Napoli, Atvo a Venezia e Amtab a Bari. L'esclusione dallo sciopero non elimina comunque le possibili conseguenze delle manifestazioni sulla circolazione stradale.

Per il trasporto ferroviario è prevista una distinta agitazione dei sindacati di base, dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 20 di sabato 21 novembre, con possibili cancellazioni e variazioni dei collegamenti.

Scuole e ospedali, servizi ridotti e attività a rischio

La protesta interessa anche il personale scolastico, universitario e sanitario. Negli istituti che registrano adesioni allo sciopero possono verificarsi modifiche agli orari, sospensioni delle lezioni e difficoltà nell'organizzazione delle attività didattiche.

La partecipazione del personale docente e amministrativo varia da scuola a scuola, rendendo necessario fare riferimento alle comunicazioni dei singoli istituti.

Nel settore sanitario possono verificarsi rinvii delle prestazioni non urgenti e rallentamenti nei servizi ordinari. Restano garantite le prestazioni essenziali previste dalla normativa sul diritto di sciopero, comprese le attività di emergenza e urgenza.

L'agitazione coinvolge inoltre uffici pubblici e altri comparti, con possibili ripercussioni sull'erogazione dei servizi ai cittadini.

Roma, cortei in centro e disagi alla circolazione

Nella capitale la manifestazione della Cgil attraversa il centro cittadino, con partenza da piazza Vittorio Emanuele II e percorso verso via dei Fori Imperiali.

La presenza dei manifestanti comporta modifiche alla viabilità e limitazioni al traffico nelle strade interessate dal corteo. Particolare attenzione è rivolta alle aree vicine ai ministeri e agli edifici istituzionali, dove sono previsti presidi di sicurezza.

Alle manifestazioni sindacali si affiancano iniziative dei movimenti studenteschi, con rivendicazioni legate al diritto allo studio, ai costi dell'istruzione e alle politiche internazionali.

Le segnalazioni della mattinata riguardano anche un cantiere occupato e la chiusura della metro C. Per queste situazioni resta necessario distinguere le interruzioni direttamente riconducibili allo sciopero dagli interventi legati alla gestione delle manifestazioni.

Milano e Bologna, lavoratori e studenti insieme nelle piazze

A Milano la giornata è caratterizzata dalla presenza di manifestazioni sindacali e cortei studenteschi, con mobilitazioni contro il carovita, le disuguaglianze e le politiche di riarmo.

Gli studenti hanno annunciato l'intenzione di raggiungere piazza Duomo, uno dei luoghi simbolici della città, mentre i lavoratori partecipano alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali.

La circolazione nel centro cittadino può subire rallentamenti a causa del passaggio dei manifestanti, anche se Atm non aderisce allo sciopero generale.

A Bologna la mobilitazione coinvolge lavoratori, studenti e organizzazioni sociali. Per la manifestazione sono state indicate previsioni di partecipazione fino a ventimila persone, una stima che non deve essere confusa con un dato definitivo sulle presenze.

La Lega ha criticato le conseguenze della protesta sulla vita cittadina, denunciando il rischio di una paralisi della mobilità. Le organizzazioni promotrici rivendicano invece il diritto di manifestare e la necessità di richiamare l'attenzione sulle difficoltà economiche e sociali.

Firenze, Veneto e Bari: la protesta attraversa il Paese

Anche Firenze registra una giornata di mobilitazione, con due cortei e la partecipazione di lavoratori e studenti. Le manifestazioni contestano le scelte economiche del governo e chiedono maggiori risorse per scuola, università e servizi pubblici.

Nel Veneto sono organizzate iniziative in diverse città, con presidi e manifestazioni che coinvolgono organizzazioni sindacali e rappresentanze studentesche.

A Bari la protesta si concentra anche sulle spese militari e sulla richiesta di rafforzare gli investimenti nell'istruzione pubblica. Gli studenti contestano il riarmo e chiedono interventi per migliorare le condizioni delle scuole e il diritto allo studio.

Le diverse manifestazioni condividono una parte importante delle rivendicazioni, pur mantenendo differenti impostazioni politiche e sindacali.

Napoli, due cortei e tensioni tra studenti e sindacati

La giornata di protesta assume caratteristiche particolarmente delicate a Napoli, dove la mobilitazione si divide in due manifestazioni distinte.

Da una parte la Cgil, con un corteo partito da piazza Mancini e diretto verso piazza Matteotti, dove è previsto il comizio conclusivo. Dall'altra gli studenti e le organizzazioni sindacali di base, tra cui Usb, che si sono radunati in piazza Dante.

Le due manifestazioni condividono diverse critiche alle politiche del governo, ma esprimono anche differenti posizioni sul ruolo delle organizzazioni sindacali e sulle strategie di mobilitazione.

La cronaca locale segnala un episodio particolarmente controverso durante il corteo studentesco: alcuni manifestanti avrebbero dato alle fiamme fotografie di segretari sindacali, mettendo in scena una contestazione rivolta non soltanto al governo, ma anche ai rappresentanti del sindacalismo confederale.

Il gesto, riportato dal Corriere del Mezzogiorno, evidenzia le tensioni presenti all'interno del fronte della protesta. Non sono tuttavia disponibili elementi sufficienti per attribuire l'iniziativa all'intero movimento studentesco o alle organizzazioni promotrici del corteo.

La contrapposizione si inserisce in un quadro di rapporti complessi tra sindacati confederali, organizzazioni di base e collettivi, che pur condividendo alcune rivendicazioni mantengono valutazioni differenti sulle strategie da adottare.

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni, il Comune di Napoli ha predisposto limitazioni alla circolazione nelle strade attraversate dai cortei.

Anche in Campania la mobilitazione si estende oltre il capoluogo, con iniziative ad Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Il confronto politico sulla legge di Bilancio

Lo sciopero generale si inserisce nel confronto tra governo e organizzazioni sindacali sulle scelte economiche per il 2027.

La Cgil ritiene che la manovra non affronti adeguatamente l'emergenza salariale e le difficoltà dei servizi pubblici. Il sindacato contesta inoltre le politiche fiscali e chiede interventi più consistenti a sostegno dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

La protesta assume anche una dimensione politica, con la partecipazione annunciata di esponenti delle opposizioni. Tra questi la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni.

Le rivendicazioni sindacali si intrecciano così con le critiche parlamentari all'esecutivo, pur mantenendo una propria autonomia organizzativa.

La giornata del 20 novembre rappresenta un momento importante per misurare la capacità di mobilitazione del sindacato e la risposta dei lavoratori alle politiche economiche del governo.