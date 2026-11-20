Nadir Rossi si toglie la vita in carcere: era accusato di aver ucciso la moglie L'ex infermiere di 35 anni trovato nella cella a Verona. Il Riesame aveva respinto la scarcerazione

Si è tolto la vita nel carcere di Montorio, a Verona, dove era detenuto con l'accusa di aver ucciso la moglie somministrandole ripetute dosi di insulina. Nadir Rossi, 35 anni, ex infermiere del pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Roma, è stato trovato nella sua cella in condizioni disperate. I tentativi di soccorso sono risultati vani e, dopo il trasferimento d'urgenza in ospedale, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

La vicenda arriva all'indomani della decisione del Tribunale del Riesame di Venezia, che giovedì 19 novembre aveva respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai difensori dell'uomo. Rossi era stato arrestato il 29 ottobre scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della moglie Jessica Dalla Chiara, infermiera di 32 anni deceduta il 24 giugno 2024 a Bussolengo, in provincia di Verona.

Una storia giudiziaria ancora nella fase delle indagini, che si interrompe con la morte dell'unico indagato per l'omicidio della donna. La coppia aveva una figlia di quattro anni, rimasta senza entrambi i genitori.

Il ritrovamento nella cella del carcere di Montorio

L'allarme è scattato intorno alle sette del mattino, quando gli agenti della Polizia penitenziaria hanno trovato Nadir Rossi privo di sensi nella sua cella.

Sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione, mentre veniva richiesto l'intervento del personale sanitario.

L'uomo è stato trasferito d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse fin dal primo momento estremamente gravi. Secondo quanto riferito dalle fonti sanitarie citate dalle agenzie di stampa, i medici hanno successivamente dichiarato la morte cerebrale.

La notizia ha riportato l'attenzione sull'inchiesta per la morte di Jessica Dalla Chiara, che aveva suscitato forte impressione nel Veronese per le circostanze contestate al marito.

Restano da ricostruire le condizioni di detenzione dell'uomo, le eventuali segnalazioni di disagio e le procedure di sorveglianza adottate all'interno dell'istituto penitenziario.

Il Riesame aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari

Soltanto ventiquattro ore prima, il Tribunale del Riesame di Venezia aveva confermato la custodia cautelare in carcere.

I legali di Nadir Rossi avevano chiesto una misura meno afflittiva, proponendo gli arresti domiciliari nell'abitazione di Bussolengo.

Tra gli elementi richiamati dalla difesa figurava anche la situazione della figlia della coppia, una bambina di quattro anni affidata ai nonni dopo l'arresto del padre.

Secondo i difensori, alcuni dati relativi ai telefoni cellulari avrebbero inoltre collocato l'indagato lontano dalla moglie in due momenti ritenuti importanti per la ricostruzione delle presunte somministrazioni di insulina.

Il collegio, tuttavia, aveva respinto la richiesta, mantenendo la misura cautelare disposta nei confronti dell'ex infermiere.

Durante l'interrogatorio di garanzia, avvenuto nei primi giorni di novembre, Rossi si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Il rigetto dell'istanza di scarcerazione rappresenta l'ultimo passaggio giudiziario precedente al drammatico episodio avvenuto nel carcere veronese. Non sono disponibili elementi per stabilire un rapporto causale diretto tra la decisione del tribunale e il gesto dell'uomo.

Jessica Dalla Chiara morta nel giugno 2024, i sospetti sull'insulina

L'inchiesta riguarda la morte di Jessica Dalla Chiara, avvenuta il 24 giugno 2024. La donna, infermiera di 32 anni, era stata soccorsa dopo un grave peggioramento delle condizioni di salute.

Inizialmente il decesso non aveva portato a contestazioni penali nei confronti del marito. Successivi approfondimenti investigativi hanno però fatto emergere il sospetto che la donna fosse stata sottoposta a somministrazioni di insulina senza alcuna necessità terapeutica.

Secondo l'ipotesi formulata dalla Procura di Verona, Nadir Rossi avrebbe utilizzato le proprie competenze professionali per provocare nella moglie una grave crisi ipoglicemica, attraverso dosi ripetute del farmaco.

Le somministrazioni, sempre secondo l'accusa, sarebbero avvenute prima nell'abitazione familiare di Bussolengo e successivamente durante il ricovero della donna in ospedale.

La ricostruzione investigativa attribuiva quindi al marito un ruolo diretto nella morte della 32enne, ipotizzando una condotta intenzionale.

Si trattava, tuttavia, di accuse ancora da verificare in giudizio. Rossi non era stato condannato e il procedimento non aveva raggiunto la fase di accertamento definitivo delle responsabilità.

La polizza sulla vita e le altre contestazioni

Tra gli elementi valutati dagli investigatori figurava anche una polizza assicurativa sulla vita sottoscritta da Jessica Dalla Chiara circa due anni prima della morte.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il marito avrebbe successivamente incassato un indennizzo di circa 100mila euro.

Il possibile interesse economico era stato considerato dagli inquirenti tra le circostanze utili a ricostruire il presunto movente.

Le contestazioni rivolte all'ex infermiere comprendevano, oltre all'omicidio aggravato, anche il tentato omicidio, la distruzione e soppressione di cadavere, la truffa assicurativa e il peculato.

Un quadro accusatorio particolarmente grave, costruito attraverso accertamenti sanitari, documentazione clinica e approfondimenti sulle attività dell'uomo.

La difesa aveva però contestato alcuni passaggi fondamentali della ricostruzione, sostenendo la necessità di ulteriori verifiche e chiedendo che l'indagato potesse affrontare il procedimento fuori dal carcere.

La morte di Rossi interviene prima che queste contrapposte ricostruzioni potessero essere esaminate in un processo.

Il precedente episodio e il licenziamento dall'ospedale

Nel corso degli accertamenti era emerso anche un episodio risalente al novembre 2025, quando Nadir Rossi era stato trovato privo di sensi negli spogliatoi del pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Roma, dove lavorava.

Accanto all'uomo erano state rinvenute alcune lettere d'addio. Le successive verifiche tossicologiche avevano rilevato la presenza di sostanze farmacologiche, ma in concentrazioni inferiori a quelle considerate potenzialmente letali.

L'episodio aveva contribuito all'avvio di un procedimento disciplinare, concluso con il licenziamento.

Si tratta di un precedente che assume rilievo nella ricostruzione della storia personale e professionale dell'ex infermiere, senza consentire, da solo, di trarre conclusioni sulle sue condizioni psicologiche al momento del gesto compiuto in carcere.

La valutazione di eventuali segnali di rischio e delle misure di prevenzione adottate durante la detenzione richiederà accertamenti specifici.

Una bambina rimasta senza entrambi i genitori

La conseguenza più dolorosa della vicenda riguarda la figlia di Jessica Dalla Chiara e Nadir Rossi.

La bambina, quattro anni, aveva perso la madre nel giugno 2024 e, dopo l'arresto del padre, era stata affidata alle cure dei nonni.

La difesa dell'ex infermiere aveva richiamato proprio la situazione familiare nella richiesta di concessione degli arresti domiciliari, sostenendo l'importanza del rapporto tra padre e figlia.

La morte di Rossi aggiunge un nuovo dramma a una storia familiare già segnata dalla perdita della madre e da un'inchiesta giudiziaria particolarmente complessa.

Rimane inoltre aperto il tema dell'accertamento storico dei fatti relativi alla morte della donna. Con il decesso dell'indagato viene meno la possibilità di arrivare a una sentenza penale nei suoi confronti, mentre gli elementi raccolti durante le indagini conserveranno il loro valore documentale.

Gli interrogativi dopo la morte in carcere

La vicenda lascia aperte questioni differenti. Da una parte l'inchiesta sulla morte di Jessica Dalla Chiara, con accuse che non potranno più essere sottoposte a un giudizio penale definitivo nei confronti del marito. Dall'altra le circostanze del suicidio avvenuto all'interno del carcere di Montorio.