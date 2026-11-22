Assegno di inclusione, il bonus per mettersi in proprio bloccato da tre anni Fino a 3mila euro per avviare un'attività autonoma, ma manca ancora il decreto attuativo

Tre anni, sei mesi e diciotto giorni. Tanto è trascorso dall'introduzione di una norma che avrebbe dovuto aiutare le persone in difficoltà economica a costruirsi un futuro attraverso il lavoro autonomo. Un incentivo fino a tremila euro, destinato ai beneficiari dell'Assegno di inclusione intenzionati ad avviare un'attività. Una misura prevista dalla legge, ma rimasta sulla carta per la mancata emanazione di un decreto ministeriale.

Nell'Italia che ha sostituito il Reddito di cittadinanza con strumenti dichiaratamente orientati all'inserimento lavorativo, accade così che proprio chi prova a rendersi economicamente indipendente debba fare i conti con l'immobilismo della macchina amministrativa.

Sono coinvolti tre ministeri: Lavoro, Economia e Imprese. Nessuno, fino a oggi, è riuscito a completare l'iter necessario per consentire all'Inps di erogare il contributo.

Una promessa contenuta nella riforma del 2023

La vicenda risale al decreto Lavoro del maggio 2023, con il quale il governo Meloni avviò il superamento del Reddito di cittadinanza, introducendo l'Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.

All'articolo 10, comma 6, il provvedimento riconosce un beneficio aggiuntivo ai percettori dell'Assegno di inclusione che, entro i primi dodici mesi di fruizione del sussidio, decidono di avviare un'attività autonoma, un'impresa individuale o una società cooperativa.

L'incentivo corrisponde a sei mensilità dell'assegno, entro il limite di 500 euro per ciascuna mensilità, per un importo complessivo massimo di tremila euro da corrispondere in un'unica soluzione.

Una somma certamente non sufficiente a sostenere da sola la nascita di un'impresa, ma che per una persona priva di risorse può rappresentare un aiuto concreto per affrontare le prime spese.

La legge affidava a un decreto del ministero del Lavoro, adottato di concerto con gli altri due dicasteri, il compito di stabilire le modalità di richiesta e di pagamento.

È proprio a questo passaggio che si è fermato tutto.

<WritingBlock id="73842" variant="document">Il decreto fermo per un anno e mezzo al ministero dell'Economia

La ricostruzione pubblicata dal Fatto Quotidiano individua due fasi distinte del ritardo. La prima riguarda la predisposizione del decreto, per la quale sono stati necessari circa due anni. La seconda coincide con il passaggio del documento al ministero dell'Economia.

Interpellati sulla mancata attuazione della misura, gli uffici del ministero guidato da Marina Calderone hanno spiegato che il provvedimento era all'esame del dicastero dell'Economia dal giugno 2025.

Un anno e mezzo trascorso tra le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, mentre i potenziali beneficiari continuavano a non avere accesso all'incentivo.

La risposta arrivata dagli uffici del ministro Giancarlo Giorgetti, contattati successivamente dalla testata, ha però introdotto un elemento nuovo: l'esame della Ragioneria sarebbe terminato e il decreto sarebbe stato restituito al ministero del Lavoro.

Una singolare coincidenza temporale. Proprio mentre il caso arrivava all'attenzione della stampa, il provvedimento sembrava finalmente uscire dalla lunga fase di stallo.

La restituzione del documento, tuttavia, non equivale alla sua entrata in vigore. Restano da completare gli adempimenti necessari affinché la misura diventi concretamente accessibile.

L'Inps non può prendere in carico le domande

Le conseguenze del ritardo ricadono interamente sui cittadini.

In assenza delle disposizioni attuative, l'Inps non può gestire le richieste né procedere alla liquidazione delle somme previste dalla legge. L'istituto non dispone neppure di un dato complessivo sulle persone che avrebbero tentato di ottenere il contributo.

Alcuni beneficiari, secondo le segnalazioni raccolte dalla testata, avrebbero comunicato l'avvio della propria attività utilizzando il modello Adi-com esteso, attraverso il quale vengono dichiarate le variazioni della situazione lavorativa dei componenti del nucleo familiare.

Una comunicazione che, però, non sostituisce la domanda per ottenere l'incentivo.

Si pone inoltre il problema di chi abbia già avviato un'attività rispettando le condizioni previste dalla legge, senza poter presentare la richiesta nei tempi stabiliti.

Il futuro decreto dovrà affrontare anche questa situazione, evitando che il ritardo delle amministrazioni finisca per penalizzare ulteriormente i cittadini che avrebbero avuto diritto al beneficio.

Il difficile bilancio del dopo Reddito di cittadinanza

La mancata attuazione dell'incentivo si inserisce in un quadro più ampio, quello delle difficoltà incontrate dalle misure introdotte dopo il superamento del Reddito di cittadinanza.

Nel 2023 il precedente sostegno economico raggiungeva quasi tre milioni di persone. Oltre 580mila possedevano i requisiti per accedere al Supporto per la formazione e il lavoro, lo strumento destinato a favorire l'inserimento professionale attraverso percorsi formativi e di attivazione.

Secondo i dati dell'ultimo bilancio Inps richiamati nell'inchiesta giornalistica, soltanto 90mila persone hanno effettivamente percepito quel contributo.

Altre 97mila hanno presentato domanda per l'Assegno di inclusione, ottenendolo in meno della metà dei casi. Quasi 190mila persone risultavano invece prive sia di un'occupazione sia di un sostegno economico.

Tra le criticità individuate figurano l'effettiva disponibilità dei percorsi formativi, le condizioni richieste per parteciparvi e l'entità dell'indennità riconosciuta.

Numeri che evidenziano la distanza tra gli obiettivi delle politiche di inserimento lavorativo e la loro concreta capacità di raggiungere le persone in difficoltà.

Il paradosso di una politica che incentiva il lavoro soltanto sulla carta

La vicenda del bonus per il lavoro autonomo mette in luce una contraddizione precisa.

Il superamento del Reddito di cittadinanza era stato accompagnato dalla volontà dichiarata del governo di favorire l'autonomia economica dei beneficiari, riducendo il ricorso prolungato ai sussidi.

Eppure, proprio lo strumento destinato a sostenere chi decide di mettersi in proprio è rimasto inutilizzabile per oltre tre anni.

Non si tratta di una misura economicamente imponente. Si tratta, piuttosto, di un contributo pensato per persone alle quali anche poche migliaia di euro possono consentire l'acquisto di attrezzature, il pagamento delle prime spese professionali o l'avvio di una piccola attività commerciale.

Il tempo, in questi casi, non è una variabile secondaria. Un'opportunità mancata, un investimento rinviato o un'attività abbandonata possono avere conseguenze che nessun pagamento tardivo riuscirà pienamente a compensare.

Il rischio di dover attendere ancora il 2027

Il nuovo passaggio del decreto al ministero del Lavoro lascia intravedere la possibilità di una conclusione dell'iter. Non esiste, tuttavia, una data certa per l'effettiva erogazione del bonus.

Lo scenario prospettato è quello di una misura che potrebbe diventare operativa soltanto nel 2027, nell'ultimo tratto della legislatura.

A quel punto saranno trascorsi quasi quattro anni dall'approvazione della norma.