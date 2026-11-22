Magistrati in tv, la stretta del Csm: scatta l'obbligo di autorizzazione Nuove regole per gli interventi su vicende giudiziarie. Fino a 40 giorni solo per i pareri

Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato una modifica alla circolare sugli incarichi extragiudiziari che restringe sensibilmente la possibilità per giudici e pubblici ministeri in servizio di partecipare a programmi televisivi, radiofonici e digitali. La novità, approvata mercoledì 18 novembre, riguarda anche gli interventi occasionali e gratuiti nelle trasmissioni in cui vengono affrontate specifiche vicende giudiziarie non ancora concluse oppure procedimenti dei quali il magistrato ospite si è occupato personalmente.

Non un divieto assoluto, dunque, ma un sistema di autorizzazioni preventive che, per i tempi necessari a ottenere il nullaosta, rischia di produrre effetti analoghi.

La modifica che cambia le regole dell'informazione

La precedente disciplina prevedeva l'autorizzazione del Csm per le partecipazioni programmate, continuative e non occasionali a trasmissioni dedicate a vicende giudiziarie ancora aperte. Il nuovo testo estende invece l'obbligo anche alla singola apparizione. Non importa che il magistrato percepisca un compenso, che sia ospite abituale della trasmissione o che venga invitato una sola volta per fornire un contributo professionale.

La discriminante diventa il contenuto del programma.

L'autorizzazione sarà necessaria anche quando vengono affrontati procedimenti ormai conclusi, qualora il magistrato invitato ne sia stato personalmente titolare.

La disposizione non riguarda soltanto la televisione tradizionale. La sua formulazione comprende anche le trasmissioni radiofoniche, i podcast e i programmi diffusi attraverso le piattaforme digitali.

La partecipazione senza il prescritto nullaosta potrebbe esporre il magistrato a conseguenze disciplinari.

Quaranta giorni di burocrazia contro i tempi della cronaca

È soprattutto il meccanismo autorizzatorio a sollevare perplessità.

Il magistrato dovrà acquisire il parere del dirigente del proprio ufficio, per il quale sono previsti dieci giorni, e quello del Consiglio giudiziario territorialmente competente, che dispone di ulteriori trenta giorni.

A queste scadenze bisognerà aggiungere i tempi dell'istruttoria e della decisione definitiva del Csm.

Quaranta giorni potenziali soltanto per completare la fase preliminare. Un intervallo difficilmente conciliabile con i ritmi dell'informazione, dove gli approfondimenti vengono spesso organizzati nell'arco della stessa giornata in cui emerge una notizia.

Quando arriverà l'autorizzazione, il fatto che aveva motivato l'invito potrebbe essere già uscito dall'agenda mediatica.

Il rischio è che una disposizione formalmente concepita per regolamentare la partecipazione finisca, nella pratica, per scoraggiarla quasi completamente.

Dai processi in televisione al dibattito pubblico

Secondo la ricostruzione giornalistica, all'origine della modifica ci sarebbe l'esigenza di contenere la crescente presenza dei magistrati nei programmi dedicati ai grandi casi di cronaca giudiziaria.

Trasmissioni come Quarto Grado e Ore 14 hanno contribuito a consolidare un modello televisivo nel quale investigatori, avvocati, consulenti e magistrati discutono pubblicamente delle risultanze di indagini e processi.

Tra i casi richiamati figura quello di Stefano Vitelli, il giudice che assolse in primo grado Alberto Stasi nel procedimento per l'omicidio di Chiara Poggi, successivamente intervenuto nel dibattito mediatico sulla vicenda.

L'esigenza di preservare l'imparzialità della funzione giudiziaria e di evitare che i processi si trasferiscano negli studi televisivi è comprensibile. La formulazione della nuova disposizione, tuttavia, appare sufficientemente ampia da coinvolgere anche programmi che si occupano di politica, criminalità organizzata e questioni di interesse generale.

Da Gratteri a Di Matteo, gli effetti possibili della stretta

Tra i magistrati potenzialmente interessati dalle nuove regole figura il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, da tempo protagonista di interventi pubblici sui fenomeni criminali, sulle politiche della sicurezza e sui problemi della giustizia italiana.

La presenza in una trasmissione nella quale si affrontino anche specifiche indagini ancora aperte potrebbe richiedere il preventivo nullaosta del Consiglio.

Un'altra situazione riguarda il pubblico ministero Nino Di Matteo. La nuova disciplina potrebbe subordinare ad autorizzazione i suoi interventi televisivi sul processo relativo alla cosiddetta trattativa Stato-mafia, nonostante il procedimento si sia concluso definitivamente.

Sono esempi che mostrano quanto il confine tra il commento a una vicenda processuale e il contributo a una discussione di interesse pubblico possa diventare difficile da delimitare.

Ulteriori dubbi riguardano gli interventi su questioni politiche e istituzionali che siano contemporaneamente oggetto di controversie giudiziarie. L'effettiva portata della disposizione dipenderà anche dall'interpretazione che ne darà il Consiglio.

Il delicato equilibrio tra imparzialità e libertà di parola

Il tema non è nuovo. Già nell'ottobre del 2025, rispondendo a un'interrogazione parlamentare sulla partecipazione televisiva di Nicola Gratteri, il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva richiamato la necessità di conciliare la libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati con la tutela dell'imparzialità e della terzietà della funzione giudiziaria.

Un magistrato non è un opinionista qualsiasi. Le sue parole possono assumere un peso particolare nella formazione dell'opinione pubblica, soprattutto quando riguardano persone coinvolte in procedimenti ancora in corso.

Ma il magistrato è anche un cittadino, titolare dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, spesso in possesso di competenze ed esperienze preziose per comprendere fenomeni complessi.

La questione è individuare un punto di equilibrio che tuteli il prestigio della magistratura senza impoverire il dibattito pubblico e senza trasformare ogni intervento informativo in un incarico soggetto a un lungo procedimento amministrativo.

A Palazzo Bachelet si ragiona già su possibili correttivi

Secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano, le implicazioni della modifica avrebbero suscitato perplessità anche tra alcuni componenti dello stesso Consiglio superiore della magistratura.

La possibilità di introdurre correttivi sarebbe già oggetto di discussione, soprattutto per evitare che una disposizione pensata per contenere il protagonismo mediatico di alcune toghe finisca per limitare indiscriminatamente altri contributi al dibattito pubblico.

Una cosa è trasformare un processo in uno spettacolo televisivo, altra cosa è consentire a chi conosce il funzionamento della giustizia di spiegarlo ai cittadini.

Confondere questi due piani rischia di privare l'informazione di competenze importanti, senza necessariamente migliorare la qualità del racconto giudiziario.